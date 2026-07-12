Советский автомобиль представительского класса нуждается в реставрации, при этом в мире было выпущено всего 15 экземпляров этой модели, а до наших дней сохранилось только 4 машины.

В Польше на продажу выставлен уникальный винтажный автомобиль: советский кабриолет ГАЗ-14 «Чайка» 1984 года выпуска. Цена — 100 000 злотых, или около 2 млн рублей. Автомобиль нуждается в реставрации, уточняется в объявлении, размещенном в одной из групп иностранной соцсети, в которой участники публикуют предложения о продаже классических автомобилей, мотоциклов, а также редких запчастей к ним. Источник: скриншот из объявления / Pojazdy Klasyczne i Zabytkowe / Natalia Kosik

Примечательно, что ранее на онлайн-аукционе eBay был выставлен редкий экземпляр ВАЗ-2105 «Жигули» 1981 года за €63 000, что может говорить об интересе к ретро-автомобилям советской эпохи.

Между тем большинство выпущенных ГАЗ-14 «Чайка» были седанами, однако существовала и официальная модификация кабриолет (индекс ГАЗ-14-05). Эти открытые машины выпускались штучно на Горьковском автозаводе с 1982 по 1988 год для военных парадов — всего было собрано 15 экземпляров.

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В объявлении утверждается, что до наших дней сохранилось только 4 экземпляра:

один принадлежал Фиделю Кастро, второй находится на Востоке, третий является музейным экспонатом, четвертый в настоящее время как раз выставлен на продажу.

По данным Музея истории «ГАЗ», отдельные экземпляры этой «Чайки» существуют в частных коллекциях. Вполне возможно, что на самом деле их больше четырех.

Сообщается, что после профессиональной реставрации стоимость этого автомобиля может достичь около 39 миллионов рублей. Самое главное, автомобиль сохранил оригинальные комплектующие: сиденья, фары и все ключевые детали извлечены из машины и готовы к реставрационным работам.

Источник: скриншот из объявления / Pojazdy Klasyczne i Zabytkowe / Natalia Kosik

Указаны технические характеристики автомобиля:

пробег: 29 000 км,

двигатель: 5500 см³ (бензиновый),

мощность: 239 л.с. (176 кВт),

коробка передач: механическая,

кузов: кабриолет (4 двери, 4 сиденья),

цвет: синий,

привод: задний.

Источник: скриншот из объявления / Pojazdy Klasyczne i Zabytkowe / Natalia Kosik

Конструкция ГАЗ-14-05 основана на традиционной «Чайке», только с укороченной крышей и усиленным шасси, предотвращающим опрокидывание под собственным весом. В целом «Чайка» находится в «заводском состоянии», то есть по сути имеется только кузов, а всё остальное требует доработки. В объявлении нет подробной информации о двигательной установке машины. В данных моделях предполагалось устанавливать 5,5-литровый двигатель V8 — такой же, как в обычной «Чайке».