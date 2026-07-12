На рок-фестивале «Улетай» в Удмуртии концерн «Калашников» показал три модели мотоциклов «Иж»: электрический «Иж-Юпитер» с коляской, электробайк «Иж-49» и его бензиновую версию «Иж-49 Наташа».

Концерн «Калашников» впервые публично показал три новых мотоцикла «Иж» на рок-фестивале «Улетай», который прошёл в Удмуртии. Посетители не только увидели новинки, но и смогли прокатиться на них. Главные премьеры — электрический «Иж-Юпитер» с коляской, электромотоцикл «Иж-49» и бензиновая версия «Иж-49 Наташа».

Изображение: t.me/kalashnikovnews

Центральное место занял «Иж-Юпитер» с коляской — современная интерпретация знаменитого советского трёхместного байка «Иж Юпитер-2». Мотоцикл оснащён бесщёточным электродвигателем мощностью 20 кВт и литий-ионным аккумулятором. Максимальная скорость — 70 км/ч. Запас хода на одной батарее составляет 50 км, с дополнительной достигает 100 км. Масса модели с коляской около 350 кг. В оснащение входят полный привод, светодиодная оптика и возможность установки дополнительного мотор-колеса мощностью 8 кВт.

Изображение: t.me/kalashnikovnews



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Второй новинкой стал электрический «Иж-49», воссозданный по образу одноимённой модели 1951 года. Производитель сохранил классический внешний вид, но установил современный бесщёточный мотор мощностью 10 кВт с ременным приводом и литий-ионную батарею. Такой байк разгоняется до 95 км/ч и проезжает без подзарядки до 100 км. Масса электромотоцикла — всего 130 кг.

Изображение: t.me/kalashnikovnews

Третья модель — «Иж-49 Наташа». Это бензиновый ретро-байк с четырёхтактным одноцилиндровым двигателем объёмом 250 кубических сантиметров мощностью 31 лошадиную силу. Шестиступенчатая коробка передач позволяет разгоняться до 155 км/ч.

По отзывам гостей фестиваля, электрические модели работают тихо, просты в управлении и экономичны. «Калашников» продолжает возрождать легендарный бренд, сочетая ностальгический дизайн с современными технологиями. Выход моделей в серию ожидается в ближайшее время. Цены и точные сроки старта продаж пока не раскрываются.