Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
«Калашников» представил новые «Ижи»: электрический «Юпитер» и возрождённый «Иж-49»
На рок-фестивале «Улетай» в Удмуртии концерн «Калашников» показал три модели мотоциклов «Иж»: электрический «Иж-Юпитер» с коляской, электробайк «Иж-49» и его бензиновую версию «Иж-49 Наташа».
реклама

Концерн «Калашников» впервые публично показал три новых мотоцикла «Иж» на рок-фестивале «Улетай», который прошёл в Удмуртии. Посетители не только увидели новинки, но и смогли прокатиться на них. Главные премьеры — электрический «Иж-Юпитер» с коляской, электромотоцикл «Иж-49» и бензиновая версия «Иж-49 Наташа».

Изображение: t.me/kalashnikovnews

Центральное место занял «Иж-Юпитер» с коляской — современная интерпретация знаменитого советского трёхместного байка «Иж Юпитер-2». Мотоцикл оснащён бесщёточным электродвигателем мощностью 20 кВт и литий-ионным аккумулятором. Максимальная скорость — 70 км/ч. Запас хода на одной батарее составляет 50 км, с дополнительной достигает 100 км. Масса модели с коляской около 350 кг. В оснащение входят полный привод, светодиодная оптика и возможность установки дополнительного мотор-колеса мощностью 8 кВт.

Изображение: t.me/kalashnikovnews

реклама

Второй новинкой стал электрический «Иж-49», воссозданный по образу одноимённой модели 1951 года. Производитель сохранил классический внешний вид, но установил современный бесщёточный мотор мощностью 10 кВт с ременным приводом и литий-ионную батарею. Такой байк разгоняется до 95 км/ч и проезжает без подзарядки до 100 км. Масса электромотоцикла — всего 130 кг.

Изображение: t.me/kalashnikovnews

Третья модель — «Иж-49 Наташа». Это бензиновый ретро-байк с четырёхтактным одноцилиндровым двигателем объёмом 250 кубических сантиметров мощностью 31 лошадиную силу. Шестиступенчатая коробка передач позволяет разгоняться до 155 км/ч.

По отзывам гостей фестиваля, электрические модели работают тихо, просты в управлении и экономичны. «Калашников» продолжает возрождать легендарный бренд, сочетая ностальгический дизайн с современными технологиями. Выход моделей в серию ожидается в ближайшее время. Цены и точные сроки старта продаж пока не раскрываются.

#ретро #калашников #мотоцикл #электробайк #отечественное производство #отечественная разработка #электрический мотоцикл #мототехника #иж-49 #рок-фестиваль
Источник: t.me
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Учёные подтвердили причину крупнейшего в истории Земли массового вымирания 252 млн лет назад
Самолёт G800 впервые совершил полёт на 100-процентном экологически чистом авиационном топливе
В Казани показали БПЛА «Одуванчик-3» устойчивый к вихревым потоком от вертолёта Ми-8
Релиз Palworld 1.0 добавил 72 новых персонажа и огромный список изменений
Чёрная дыра создала структуру длиной 23 миллиона световых лет и поставила астрономов в тупик
Эксперт сравнил картинку и fps в Assassin's Creed Black Flag Resynced с трассировкой лучей и без неё
Европа предложила более эффективный концепт ракеты RLV C5 в противовес Starship Илона Маска
На продажу в Польше выставлен редкий кабриолет ГАЗ-14 «Чайка» 1984 года за 2 млн рублей
Электрический Mercedes-AMG CLA может дрифтовать, имитировать переключение передач и звук турбомотора
The Verge: id Software приступила к работе над новой частью DOOM
В России 12 августа во многих регионах можно будет увидеть солнечное затмение
Слух о GeForce RTX 5090 SE вызвал множество вопросов и сомнения у экспертов
Poco, Redmi или iQoo рискуют исчезнуть как самостоятельные бренды
«Калашников» представил новые «Ижи»: электрический «Юпитер» и возрождённый «Иж-49»
Власти США массово штрафуют компании, продающие аналоги FPV-дронов DJI
Почти половина поклонников PlayStation задумалась о переходе на ПК
Моддеры перенесли игровой процесс Counter-Strike на Sony PSP
Смарт-часы Garmin получили новые циферблаты с отображением звёзд в реальном времени
Минцифры обсуждает обязательную идентификацию клиентов хостинга через «Госуслуги»
Пентагон опубликовал новые документы об НЛО в разных частях мира

Популярные статьи

Как выбрать надёжный SSD, не потерять данные и продлить жизнь диску в эпоху дорогого железа
Интервью с Chimbal (Hard-Workshop) — автором на сайте overclockers.ru
Аша Шарма и чистки в Xbox – сокращение студий, увольнения и жадность Microsoft вселенского масштаба
NORMANN AVC-513: компактный помощник с циклонным фильтром для чистоты в доме
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter