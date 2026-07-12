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Владелец АЗС поведал о методах проверки класса топлива рядовому водителю
Разница между Евро-3 и Евро-5 — в содержании серы (до 150 мг против 10 мг), что критично для современных двигателей и катализаторов.
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Срок службы двигателя напрямую зависит от качества топлива, которое заливается в бак. В России сейчас разрешён выпуск бензина стандарта Евро-3, хотя на большинстве заправок предлагают Евро-5. Главное различие — содержание серы: в Евро-3 её до 150 мг на килограмм, в Евро-5 — не более 10 мг. Для дизельного топлива цифры ещё выше — до 350 мг. Такая концентрация серы разрушает катализаторы, а присадка ММА, которую иногда добавляют недобросовестные поставщики, может навредить и самому мотору.

Изображение: ChatGPT

Однако проверить, что именно заливают в бак, можно без сложных анализов. Владелец сети АЗС в беседе с порталом cenyavto.com назвал несколько простых способов. Самый надёжный — попросить у сотрудника заправки паспорт качества на топливо. Каждая станция обязана предоставить его по требованию. В документе в строке «Экологический класс» или «Обозначение топлива» должен быть индекс «К5» — это и есть Евро-5. Важно проверить дату: паспорт действует не более десяти дней и выдаётся на каждую новую партию.

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Второй способ — посмотреть на чек. В нём также указывается класс: для бензина Евро-5 — «АИ-95-К5», для дизеля — «ДТ-Л-К5» (летний) или «ДТ-З-К5» (зимний). Цифра «5» подтверждает соответствие стандарту. Третий — обратить внимание на бирку на колонке или пистолете. Если на ней нет информации о классе топлива, это повод насторожиться. Отсутствие маркировки может говорить о том, что станция не заинтересована в прозрачности.

Наконец, эксперт посоветовал ориентироваться на репутацию сети. Крупные компании, скорее всего, строго контролируют качество горючего. На сомнительных заправках лучше не рисковать.

#россия #азс #евро 5 #топливный рынок #рынок топлива #горюче-смазочные материалы #евро 3 #класс топлива
Источник: cenyavto.com
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