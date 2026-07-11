Garmin расширила возможности своих смарт-часов, представив три новых циферблата через магазин Connect IQ Store. Среди новинок появились инструменты для персонализации, отображения статистики и наблюдения за звездным небом.

Смарт-часы Garmin уже умеют многое, но их функциональность можно расширить за счет приложений и циферблатов из магазина Connect IQ Store. Недавно там появились три новых дополнения — от астрономических карт до полностью персонализируемых интерфейсов.

Изображение: Notebookcheck

Приложение Stargazer работает как циферблат, но показывает положение Солнца, планет и 300 самых ярких звезд в реальном времени. Карта обновляется в зависимости от местоположения владельца часов. Бесплатная версия дает ограниченные возможности настройки.

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Data Lover — тоже циферблат, но вместо картинки он выводит на экран множество показателей: информацию о погоде, солнечную активность и другую статистику. Какие именно данные увидят пользователи, зависит от модели часов.

Face It позволяет создать уникальный циферблат из собственных фотографий. Владелец может не только выбрать снимок, но и настроить макет и решить, какую информацию видеть на экране — например, количество шагов или заряд батареи.