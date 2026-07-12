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Global_Chronicles
GizmoChina выбрала лучшие игровые мониторы до $200 в 2026 году
GizmoChina опубликовал подборку игровых мониторов стоимостью до $200, выпущенных в 2025–2026 годах. В рейтинг вошли модели с частотой обновления до 320 Гц, разрешением до 1440p и поддержкой технологий адаптивной синхронизации.
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При сборке игровой компьютерной системы монитор, по сути, задает предел тому, что может показать видеокарта. В 2026 году на рынке появилось несколько недорогих моделей, которые совмещают высокую частоту обновления, приличное разрешение и цену до $200.  

Изображение: GizmoChina 

В подборке GizmoChina сразу два 27‑дюймовых монитора Dell — SE2726HGS и SE2726HG — с ценой от $140. Оба работают в формате 1920×1080 при 240 Гц, используют IPS‑панель, поддерживают AMD FreeSync Premium и заявляют время отклика до 0,5 мс в экстремальном режиме. SE2726HGS комплектуют регулируемой по высоте, наклону и повороту подставкой, а SE2726HG предлагает только регулировку наклона.  

Изображение: GizmoChina 

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Alienware AW2526HL стоит около $175 и предлагает 24,5‑дюймовый 1080p‑экран с частотой 300 Гц и откликом 1 мс. Яркость достигает 400 нит, контрастность — 1000:1, охват sRGB — 99%, есть поддержка FreeSync Premium и VESA Adaptive‑Sync, а для подключения предусмотрены HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4.  

Изображение: GizmoChina 

Xiaomi представила два варианта Redmi G27Q. Версия 2026 года с ценой около $190 использует 27‑дюймовую IPS‑панель 2560×1440, частоту 320 Гц, время отклика 1 мс GTG, HDR400, 10‑битный цвет и заводскую калибровку Delta E < 2; подключение реализовано через два DisplayPort 2.1 и два HDMI 2.0.

Изображение: GizmoChina 

Монитор Redmi G27Q 240Hz с тем же разрешением и частотой 240 Гц стартовал примерно с $206, но его иногда продают ниже $200, что делает модель актуальной для тех, кому важны 1440p и высокая частота, но не критичны дополнительные 80 Гц.  

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Изображение: GizmoChina 

ViewSonic VA27G11‑2 — самый доступный вариант в списке, его цена около $84. Это 27‑дюймовый 1080p‑монитор с частотой 144 Гц, разгоняемой до 175 Гц, временем отклика 1 мс MPRT и контрастностью 1500:1. Панель покрывает 100% sRGB, поддерживает FreeSync и G‑Sync, а также предлагает HDR10, стабилизацию чёрного, наложение прицела, подсветку без мерцания и фильтрацию синего света.  

Изображение: GizmoChina 

Модель KTC H27T22C‑3 дополняет список 27‑дюймовым 1440p‑экраном с частотой 200 Гц, разгоняемой до 220 Гц, и яркостью 450 нит. При цене около $150 монитор выглядит одним из самых доступных решений с частотой 200+ Гц; при этом он поддерживает адаптивную синхронизацию и комплектуется полностью регулируемой подставкой.

По мнению GizmoChina, при выборе игрового монитора стоит обращать внимание не только на частоту обновления, но и на поддержку технологий адаптивной синхронизации и время отклика.

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Источник: gizmochina.com
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