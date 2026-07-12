На АЗС рассказали, как сразу проверить класс топлива и не залить в бак бензин более низкого уровня.

На заправке ошибка в выборе топлива может обернуться лишними расходами уже после поездки. Поэтому проверить его класс лучше сразу, не отъезжая от колонки.

Изображение: cenyavto

В Российской Федерации часть НПЗ сейчас может выпускать бензин Евро-3. Он отличается от Евро-5 содержанием серы: у более высокого класса ее не больше 10 мг, а у Евро-3 показатель достигает 150 мг. Для дизеля значение может доходить до 350 мг. Такое топливо хуже подходит современным моторам и может навредить катализатору.

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Самый надежный способ проверить топливо — попросить паспорт качества. АЗС обязана показать его по запросу. В документе обычно указывают экологический класс или обозначение топлива, где для Евро-5 стоит индекс К5. При этом стоит смотреть и на дату: паспорт действует не дольше 10 дней, и его оформляют на каждую новую партию.

Еще один вариант — чек. В нем класс топлива тоже должен быть указан. Для бензина Евро-5 обычно пишут АИ-95-К5, для дизеля — ДТ-Л-К5 или ДТ-З-К5. Если на колонке или пистолете нет бирки с указанием класса топлива, от заправки лучше отказаться. Отсутствие маркировки на колонке или пистолете — повод не заправляться на этой АЗС.