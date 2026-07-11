Астрономы зафиксировали аномально длительное радиоизлучение от сверхмассивной черной дыры в галактике на расстоянии 1,8 миллиарда световых лет. Обычно подобные вспышки длятся дни или недели, но этот объект активен уже несколько лет.

Международная группа астрономов из Института радиоастрономии имени Макса Планка обнаружила необычное явление в спиральной галактике, которая находится в созвездии Льва. Ее центр излучает мощные радиосигналы на протяжении восьми лет. Для астрофизиков это стало полной неожиданностью.

Иллюстрация черной дыры в центре галактики SDSS J110546.07+145202.4, с акцентом на ее яркий аккреционный диск и джет. Источник: MPIfR

Объект, получивший обозначение SDSS J110546.07+145202.4, удален от Земли на 1,8 миллиарда световых лет. В его центре находится сверхмассивная черная дыра с относительно небольшой массой, которая поглощает вещество с исключительной скоростью. Этот процесс порождает активное галактическое ядро — область, где излучение затмевает свет всех звезд в диске.

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Обычно радиоизлучение от таких объектов фиксируют в течение нескольких дней или максимум недель. Здесь же сигнал наблюдают несколько лет подряд. Это первый случай, когда подобное явление фиксируют так долго. Группа под руководством Стефани Комоссы объединила свежие данные с архивными записями из разных обсерваторий — от рентгеновского и оптического диапазона до инфракрасного и радио.

Причины длительной активности пока не установлены. Однако астрономы уже называют эту галактику прототипом нового класса объектов, в которых происходят быстрые изменения радиоизлучения. По своим характеристикам процесс напоминает то, что, как полагают ученые, происходило в галактиках ранней Вселенной. Но здесь мы видим это в относительно близком космосе, в пределах последних двух миллиардов лет космической истории.

Такое соседство позволяет провести детальные наблюдения. В будущем, с вводом в строй новых телескопов, в том числе Square Kilometer Array, астрономы смогут находить похожие явления в других районах космоса. Это поможет лучше понять, как формировались и эволюционировали галактики на ранних этапах существования Вселенной.