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Global_Chronicles
Загадочная сверхмассивная чёрная дыра излучает радиовспышку 8 лет вместо пары дней или недель
Астрономы зафиксировали аномально длительное радиоизлучение от сверхмассивной черной дыры в галактике на расстоянии 1,8 миллиарда световых лет. Обычно подобные вспышки длятся дни или недели, но этот объект активен уже несколько лет.
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Международная группа астрономов из Института радиоастрономии имени Макса Планка обнаружила необычное явление в спиральной галактике, которая находится в созвездии Льва. Ее центр излучает мощные радиосигналы на протяжении восьми лет. Для астрофизиков это стало полной неожиданностью.

 Иллюстрация черной дыры в центре галактики SDSS J110546.07+145202.4, с акцентом на ее яркий аккреционный диск и джет. Источник: MPIfR

Объект, получивший обозначение SDSS J110546.07+145202.4, удален от Земли на 1,8 миллиарда световых лет. В его центре находится сверхмассивная черная дыра с относительно небольшой массой, которая поглощает вещество с исключительной скоростью. Этот процесс порождает активное галактическое ядро — область, где излучение затмевает свет всех звезд в диске.

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Обычно радиоизлучение от таких объектов фиксируют в течение нескольких дней или максимум недель. Здесь же сигнал наблюдают несколько лет подряд. Это первый случай, когда подобное явление фиксируют так долго. Группа под руководством Стефани Комоссы объединила свежие данные с архивными записями из разных обсерваторий — от рентгеновского и оптического диапазона до инфракрасного и радио.

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Причины длительной активности пока не установлены. Однако астрономы уже называют эту галактику прототипом нового класса объектов, в которых происходят быстрые изменения радиоизлучения. По своим характеристикам процесс напоминает то, что, как полагают ученые, происходило в галактиках ранней Вселенной. Но здесь мы видим это в относительно близком космосе, в пределах последних двух миллиардов лет космической истории.

Такое соседство позволяет провести детальные наблюдения. В будущем, с вводом в строй новых телескопов, в том числе Square Kilometer Array, астрономы смогут находить похожие явления в других районах космоса. Это поможет лучше понять, как формировались и эволюционировали галактики на ранних этапах существования Вселенной.

#черная дыра #сверхмассивная черная дыра #mpifr #sdss j110546.07+145202.4 #активное галактическое ядро
Источник: universetoday.com
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