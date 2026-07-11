Новые файлы Пентагона подробно описывают необъяснимые наблюдения военных, видеозаписи и правительственные расследования.

Пентагон опубликовал еще одну часть архива НЛО. Новый пакет материалов состоит из 40 файлов и включает 14 документов, 19 видеозаписей, четыре аудиофайла и три фотографии. Все они были размещены на специальном портале Пентагона, посвященном НЛО, который был создан в рамках указа президента Дональда Трампа (Donald John Trump).

Изображение: нейросеть qwen

Один из наиболее интересных документов — это отчет, описывающий инцидент, произошедший в сентябре 2015 года на комплексе Pantex недалеко от Амарилло, штат Техас. Это один из важнейших объектов в американской ядерной программе.

Согласно отчету, два сотрудника, ответственные за безопасность объекта, заметили неопознанный объект, парящий над охраняемой территорией. После обнаружения нарушителя весь комплекс был переведен в режим повышенной безопасности и временно закрыт. Объект не издавал звуков, и не было видно никаких признаков двигателей или какой-либо силовой установки. Примерно через две минуты он спокойно улетел на север.

реклама

Значительная часть опубликованного архива состоит из записей, сделанных системами наблюдения, в основном инфракрасными камерами. Большинство видеозаписей относятся к периоду после 2010 года и изображают события из разных частей мира, над Атлантическим океаном, западной частью Тихого океана, Ближним Востоком и Азией.

В одном из отчетов описывается инцидент 2020 года над Атлантическим океаном. Экипаж самолета ВМС США наблюдал темно-бордовый объект, высота которого оценивается примерно в 3,5-4,5 метра. Объект напоминал большой воздушный шар неправильной формы. После завершения наблюдения самолет вернулся на авианосец, и инцидент был описан в стандартном отчете о нарушениях контролируемого воздушного пространства во время военных учений.

Подобные отчеты не являются автоматически свидетельством встречи с чем-то необъяснимым. Они являются частью процедур обеспечения безопасности и служат для документирования появления любых несанкционированных объектов в районах проведения учений или испытаний оружия.

Пентагон не дает интерпретации этих материалов, подчеркивая лишь, что они классифицированы как НЛО, поскольку их природу не удалось однозначно определить на основе имеющихся данных. Публикация также включает исторические документы.



