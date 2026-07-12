FCC уже оштрафовала восемь компаний, подозреваемых в обход американских ограничений

Федеральная комиссия по связи США (FCC) оштрафовала восемь компаний, подозреваемых в поставках на американский рынок устройств с технологиями китайского производителя DJI в обход действующих ограничений. Каждая из компаний получила штраф в размере 25 тысяч долларов за отказ предоставить регулятору информацию о происхождении своей продукции и ответить на официальные запросы ведомства. Источник изображения: ChatGPTВ FCC подчеркнули, что это лишь первый этап расследования, а дальнейшее игнорирование требований может привести к более серьёзным санкциям. Штрафы выписали Cogito Tech, Fixaxo Technology, Lyno Dynamics, Skyhigh Tech, Spatial Hover, SZ Knowact, WaveGo Tech и Xtra Technology.

По данным американского регулятора, некоторые из них могли поставлять в США FPV-дроны и камеры, конструктивно почти идентичные продукции DJI, используя новые бренды для обхода запрета на сертификацию оборудования китайского производителя. Также FCC изучает деятельность испытательных лабораторий, которые могли участвовать в сертификации подобных устройств. Ограничения в отношении DJI были введены в США по соображениям национальной безопасности и распространяются на новые модели беспроводных устройств компании. При этом уже приобретённые и ранее сертифицированные дроны продолжают работать.

Последние действия FCC демонстрируют намерение американских властей пресечь попытки обхода запретов через сторонние компании и усилить контроль над импортом оборудования с использованием технологий DJI