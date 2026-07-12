За последний год цены на память выросли в 3-5 раз, что существенным образом повлияло на стоимость компьютеров.

Поставщики компьютерной техники из Шэньчжэня, который является центром электронной промышленности Китая, повышают цены, поскольку бум в сфере искусственного интеллекта (ИИ) привел к пятикратному росту стоимости ключевых видов памяти. Об этом сообщают СМИ.

Тысячи компаний продают потребительскую электронику в Хуацянбэе – огромном оптовом рынке в городе Шэньчжэнь на юге Китая. Фото: AFPДля Цая, продавца из огромного центра электроники Хуацянбэй в Шэньчжэне, бизнес по сборке компьютеров для геймеров и корпоративных клиентов внезапно стал значительно более затратным. Хуацянбэй – это крупнейший в мире оптово-розничный рынок электроники, по сути, город в городе.

За последний год цены на модули памяти в Хуацянбэе выросли втрое на фоне глобального бума технологий ИИ, и этот резкий скачок сильно ударил по крупнейшему в мире оптовому рынку электроники.

«Сейчас именно память и SSD составляют основную часть расходов при сборке персонального компьютера», – сказал Цай.

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Именно твердотельные накопители (SSD) ощутимо влияют на общую производительность конфигурации компьютера.

По словам Цая, дефицит модулей памяти вынуждает продавцов в районе Хуацянбэй существенно повышать цены, что отпугивает потенциальных покупателей. На сегодняшний день переплачивать готовы лишь только те, кому компьютер нужен очень срочно.

По его мнению, в ближайшие месяцы цены вырастут ещё больше, что ещё больше усугубит ситуацию.

Этого же мнения придерживаются и другие продавцы. В небоскребе SEG Plaza, расположенном в самом центре Хуацянбэя, продавец по фамилии Е рассказал, что за последние двенадцать месяцев цены на память в некоторых случаях выросли в пять раз.