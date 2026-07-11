Минцифры обсуждает с участниками рынка новые правила предоставления услуг хостинга. Ведомство рассматривает вариант, при котором все физические лица будут подтверждать личность через «Госуслуги».

В России вернулись к идее более жесткой проверки клиентов хостинга. Если инициативу оформят в обязательное требование, пользователям придется подтверждать личность через портал «Госуслуги».

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По информации участников рынка, Минцифры предлагает сделать авторизацию через ЕСИА обязательной для физических лиц, пользующихся услугами хостинг-провайдеров. Регулятор рассчитывает, что каждый выделенный IP-адрес будет связан с пользователем, который подтвердил свою учетную запись на портале «Госуслуги».

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Сегодня большинство компаний применяет несколько способов регистрации клиентов. Помимо ЕСИА, подтверждение личности возможно через электронную почту или, например, банковскую карту российского банка. Ранее министерство уже предлагало оставить только один вариант идентификации, однако после консультаций сохранило альтернативные способы.

Часть представителей отрасли поддерживает возможные изменения. По их мнению, подтвержденная учетная запись помогает снизить число мошеннических ресурсов и случаев фишинга. Некоторые крупные компании уже внедрили вход через ЕСИА и считают расходы на интеграцию приемлемыми.

При этом другие участники рынка предупреждают о возможном сокращении числа частных клиентов. Дополнительные требования, по их оценке, могут отпугнуть независимых разработчиков, студентов и пользователей, которые арендуют хостинг для личных проектов. Отдельной проблемой называют иностранных клиентов, для которых обязательная авторизация через «Госуслуги» может осложнить доступ к уже арендованным услугам.