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kosmos_news
Эксперт рассказал о способе избежать негативных последствий для машины из-за замены марки бензина
Лайфхаком для автомобилистов, которые вынуждены заправлять транспортные средства топливом более низкого качества, автоэксперт Егор Васильев поделился с ИС «Вести».
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Автомобильный эксперт Егор Васильев в разговоре с ИС «Вести» рассказал о негативных последствиях заправки машины топливом низкого стандарта и рекомендовал добавлять в бензин только проверенные присадки. Информационная служба медиахолдинга ВГТРК напоминает, что в России замечен рост цен на бензин. Согласно Росстату, цена горючего в прошлом месяце выросла почти на 7% по сравнению с маем. Власти оперативно реагируют на ситуацию и вводят меры для контроля ситуации на автозаправочных станциях.
Изображение: нейросеть qwen

Егор Васильев отмечает, что для двигателя автомобиля смена привычного топлива может привести к проблемам. Современные модели серьезно реагируют на изменения состава бензина. Экологический класс топлива определяет допустимое содержание вредных примесей. Чем ниже этот норматив в бензине, тем больше нагрузка на детали автомобиля. Также увеличивается вред для окружающей среды.

По словам эксперта, при использовании топлива более низкого качества сильнее всего расходуется ресурс двигателя и каталитического нейтрализатора. Произведенный под стандарт «Евро-5» или «Евро-6» автомобиль, естественно, отреагирует, если его заправить другим горючим. Могут возникнуть проблемы с топливной системой и привести непосредственно к сокращению ресурса мотора.

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Васильев напоминает, что при замене марки топлива избежать негативных последствий можно, используя специальные химические добавки — так называемые присадки. Ранее стало известно, что в России увеличился спрос на таблетки для «улучшения» бензина АИ-92 до АИ-95. Якобы, достаточно поместить одну таблетку стоимостью от 50 рублей в бензобак перед заправкой.

Автоэксперт напоминает, что ранее такие улучшающие базовые свойства бензина присадки особым спросом не пользовались. Однако еще лет 10-15 назад часто можно было увидеть на заправке автовладельца, который «заливает небольшой флакончик» в бензобак, напомнил Егор Васильев.

#россия #автомобиль #топливо #бензин
Источник: vesti.ru
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