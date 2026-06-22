Во время тренировок пловцы используют много экипировки: плавательные очки обеспечивают видимость под водой и защищают глаза от раздражения, беруши предотвращают попадание воды в слуховой проход, «умные» часы фиксируют различные показатели, а музыка в наушниках делает занятия менее скучными. Вот только пользоваться таким большим числом приспособлений совсем не комфортно. К счастью, недавно появился гаджет, который объединяет их все – Holoswim Solla Wave AI Music. Из дополнительных плюсов – больше не нужно останавливаться, чтобы оценить свои показатели, поскольку информация транслируется в реальном времени в уши, а громкость музыки «не прыгает», как у типичных наушников для плавания, работающих по принципу костной проводимости. Я уже два месяца тренируюсь с Solla Wave, и готов поделиться впечатлениями.

Характеристики

Материалы: ABS-пластик, силикон

Ремешок: двойной

Антизапотевание: Ultra-Nano

Датчики: инерциальный измерительный блок

Количество анализируемых параметров: 12

Подключение: Bluetooth 5.3

Приложение: Holosport (Android и iOS)

Динамики: 8 мм, 20-20 000 Гц

Управление: механическое

Автономность: 170 мАч, до 8 часов, магнитная зарядка

Диапазон температур: 0 – 45 °C

Защита: IPX8

Вес: 80 г

Цена: 18 900 рублей

Официальный сайт

Комплект

Помимо самих Solla Wave, пользователь также получает жесткий пластиковый кейс с перфорацией для стока воды и крючком для подвешивания в раздевалке, в котором найдется место не только для очков, но и плавок, шапочки и зажима для носа – то есть всей плавательной экипировки. Дополнительно в комплекте идет метровый зарядный кабель с магнитным коннектором и штекером Type-C, переходник с Type-C на Type-A, две пары сменных амбушюр размерами S и L, мультиязычная инструкция, краткий гайд по использованию, а также карточка с видеоинструкцией и контактами разработчиков. Упаковано все это в картонную коробку с ярким принтом.

Конструкция

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В отличие от моделей Holoswim с проекционным экраном, Solla Wave имеют более обтекаемую и даже немного футуристическую форму за счет панорамных изогнутых линз и длинных «крыльев» с боков. На голове они выглядят словно спортивные солнцезащитные очки.

Линзы выполнены из прозрачного немного затемненного полимера, с внешней стороны которого – устойчивый к царапинам зеркальный слой, а с внутренней – покрытие Ultra-Nano, предотвращающее запотевание. Последнее необходимо перед каждым использованием активировать, смочив водой и протерев мягкой тканью. Оно протестировано в лаборатории TÜV Rheinland (той самой, что выдает сертификаты смартфонам), а разработчик заверяет, что покрытие не сотрется даже после 10 000 использований.

Также присутствует и антибликовый слой, благодаря которому можно плавать в открытой воде, не беспокоясь об ослеплении солнцем. Соединяет линзы перемычка с прорезиненным покрытием, которая за счет своей формы и податливости подойдет практически к любой форме носа.

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Как в большинстве профессиональных решений, на голове очки фиксируются двойным резиновым ремешком шириной 9 мм. Длину можно регулировать при помощи небольшого двойного замочка сзади. Съемные наглазники изготовлены из черного силикона и обладают эффектом присоски, поэтому сильно затягивать ремешок на голове необходимости нет. Очки равномерно прилегают к лицу, не создавая избыточного давления.

Снизу от «крыльев» на тоненьких стебельках длиной 90 мм крепятся миниатюрные внутриканальные наушники. Первое впечатление – такие оборвутся после первого же использования. На практике – после двух месяцев использования, включающего ныряние с тумбы, с ними ничего не случилось. Кроме того, конструкция позволяет их относительно легко заменить – требуется открутить пару винтиков.

Съемные амбушюры выполнены из упругого прозрачного силикона и не имеют отверстий по центру, что требуется для обеспечения гидроизоляции. Из слухового канала при плаванье они не выпадают, выполняя роль берушей. На звуководе держатся крепко за счет широкого бортика.

Сверху на правом «крыле» расположены три пластиковые кнопки с коротким упругим ходом и тактильной маркировкой. Проблем с доступом к ним под водой нет. Рядом на внутренней поверхности находятся четыре магнитных контакта, а на внешней – светодиодный индикатор.

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Корпус очков, защищенный по стандарту IP68, выполнен из матового пластика. Сборка качественная, все швы аккуратные, небольшой скрип заметен в месте крепления переносицы. Весят очки 80 грамм, что немного выше традиционных моделей, но при эксплуатации это не вызывает дискомфорта.

Приложение

Solla Wave работает в связке с фирменным приложением Holosport, подключаясь к телефону по Bluetooth 5.3. Утилита удобная, но вот ее локализация оставляет желать лучшего.

Главный экран встречает пользователя аватаром с общей статистикой, предпочтениями в стилях плавания и оценкой подготовленности.

Ниже помещены несколько виджетов: рекомендации от ИИ-тренера, цели, рекорды, последнее занятие, список всех тренировок, расширенная статистика, длительность занятий и потраченные калории. В метриках есть возможность отсортировать данные по промежутку времени.

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Информация о тренировках разделена на четыре экрана. «Обзор» выводит общие данные – количество бассейнов, сожженных калорий, гребков и баллов SWOLF, время тренировки, средний темп и диаграмму стилей. Тут же можно попросить ИИ-наставника проанализировать занятие (только если проплыли не менее 500 метров), а также поделиться своими результатами в местной соцсети (раздел «Моменты»).

В «Подробностях» содержится информация о темпе, времени отдыха, средней частоте грибков и лучшем значении SWOLF. В «Сегменте» представлена разбивка по бассейнам, а в «Диаграмме» эти данные приведены в виде столбчатых графиков.

Раздел «Устройство» позволяет оценить заряд аккумулятора, управлять воспроизведением и выбрать пресет эквалайзера – сбалансированный или с выделением вокала.

Можно активировать интеллектуальный алгоритм подсчета дорожек и распознавания стиля, выставить длину бассейна, настроить голосовые подсказки, отметив необходимые пункты: общее расстояние, длительность тренировки, средний темп, средний SWOLF, количество бассейнов, а также время, темп, гребки и SWOLF последней дорожки. Еще есть возможность информировать о текущем времени и выбрать язык – китайский или английский с китайским акцентом. Наконец, можно обновить прошивку.

Вкладка «Я» позволяет занести свои физические данные, скачать инструкцию, оценить прогресс целей и кинетическую оценку плавательных способностей.

Автономность

Как и любой другой «умный» гаджет, Solla Wave требует периодической зарядки. Аккумулятор емкостью 170 мАч обеспечивает неплохую автономность – с прослушиванием музыки и записью тренировки батареи хватает на 8 часов, что эквивалентно примерно 5-6 тренировкам. Предусмотрено автоматическое выключение при бездействии. Когда заряд опускается ниже 20%, индикатор начинает сигнализировать красным цветом. При полном разряде, все данные сохраняются. Восстановление от порта компьютера занимает 1 час 40 минут. Магниты зарядного кабеля довольно мощные и не позволяют неправильно установить соединение, поэтому никаких проблем не возникает.

Эксплуатация

Если даже отстраниться от «умных» функций, то Solla Wave – это отличные очки для плавания. Благодаря аэродинамичной форме, они не создают дополнительного сопротивления. Углы обзора максимальные. Надежное крепление предохраняет от смещения во время нырков с тумбы и кувырков. Уплотнители хорошо присасываются и не пропускают воду – необходимости перетягивать ремешки нет, а стремных кругов вокруг глаз практически не остается.

У многих моделей антибликовое покрытие перестает работать уже через месяц использования, а тут за два я не заметил никакой деградации – под водой неизменно четкая картинка. На внешней поверхности тоже не появилось никаких царапин. Не могу не похвалить кейс – удобный, компактный, все помещается, можно повесить на крючок, в сумке очки не раздавятся.

Копировать на устройство музыку просто – просто подсоединяюсь к компьютеру через комплектный кабель, и очки определяются как накопитель емкостью 3.6 ГБ, которого хватит на 500-800 песен. Поддерживаются форматы MP3, FLAC, WAV, M4A и WMA, так что ничего конвертировать не требуется. Единственный минус – перемешать треки нельзя, они становятся в очередь по алфавиту, хотя позиция после отключения сохраняется.

Управление реализовано просто и логично: центральная кнопка включает гаджет и ставит воспроизведение на паузу, крайние меняют громкость и переключают треки двойным кликом. Чтобы начать или завершить тренировку, нужно удержать «+», поставить ее на паузу – «-». Наушники не выпадают во время плавания и не пропускают воду в слуховой канал. Но вот для получения команд тренера приходится их вытаскивать, поскольку шумоизоляция здесь тоже высокая.

Solla Wave оснащены 8-мм динамиками, работающими в стандартном диапазоне от 20 до 20 000 Гц. По качеству звучания здесь ничего сверхъестественного – сильные басы и относительно детализированная середина, но рассчитывать услышать обертоны все же не стоит. От быстрых композиций излучатели не «захлебываются», хорошо воспроизводят клубную и популярную музыку, а также рок. Для подкастов лучше использовать пресет с усилением голоса. Во время тренировок Hi-Fi-качества обычно и не требуется, гораздо важнее драйв, а он здесь имеется в полной мере.

Запас по громкости большой – вполне достаточно 30% от максимума. От того, находится ли уши под водой или над поверхностью, звучание не меняется – такое характерно лишь для наушников с костной проводимостью. По сути, Solla Wave являются проводными наушниками, так что никаких артефактов, связанных с передачей музыки здесь нет.

Сбором данных во время тренировки занимается инерциальный измерительный блок, замеряющий показатели по 6 поступательным и 3 вращательным направлениям. За время эксплуатации, он ни разу не ошибся с подсчетом количества бассейнов и прекрасно анализирует данные даже при фиксированном положении ног или рук, с чем у часов крупные проблемы. Также понравилось, что отдельно измеряется не только время плавания, но и отдыха.

Определяются брас, кроль, плавание на спине и баттерфляй. Проблемы могут возникнуть только в последнем случае, но здесь вполне может быть виновата моя техника. Погрешность при измерении количества гребков и баллов SWOLF тоже невелика – 5-10%. ИИ дает дельные советы, сходясь во мнении с реальным тренером.

Важным показателем на тренировке является темп плавания (время на преодоление 100 метров), но его необходимо получать в реальном времени, чтобы можно было выполнить коррекцию. Отслеживать его значения на часах неудобно – для этого нужно прервать гребок и переместить часы к глазам. С Solla Wave такой проблемы нет – информация подается в голосовом виде в момент разворота. Конечно, требуется какое-то время на привыкание к подобному способу подачи данных и китайскому акценту.

Важно, что можно настраивать какие данные следует транслировать. Мне, например, важно понимать в моменте темп и количество дорожек, а вот баллы SWOLF я потом в приложении посмотрю. Можно запускать музыку вместе с подсказками (происходит прерывание воспроизведения), отдельно подсказки без музыки или музыку без подсказок – полная свобода выбора. Из минусов же стоит отметить отсутствие пульсометра, GPS-датчика (нужен для подсчета расстояния на открытой воде) и работы с планами тренировок.

Выводы

Holoswim Solla Wave AI Music – весьма полезный для пловца гаджет, который объединяет сразу несколько устройств. Прежде всего, это добротные очки для плавания – обтекаемая форма, не пропускают воду, с головы не слетают, не запотевают и не бликуют. Музыка звучит весьма качественно, управление удобно, время автономной работы хорошее. Вода не заливается в ушной канал, что снижает риск воспаления.

Метрики фиксируются точнее часов, информацию можно получать в реальном времени, корректируя по ним свою тренировку, а ИИ дает дельные советы. Стоят Solla Wave прилично, однако, сейчас на них действует неплохая скидка. Финальная цена выходит 18 900 рублей, что гораздо дешевле, чем отдельно покупать хорошие плавательные очки, наушники и часы.