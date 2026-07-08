Надежный источник Digital Chat Station сообщил, что Honor Robot Phone поступит в продажу в августе. Смартфон получил выдвижной модуль камеры с 200-мегапиксельным сенсором и 4-осевым стабилизатором.

Honor подтвердила выход Robot Phone во второй половине 2026 года. Теперь инсайдер Digital Chat Station уточнил сроки: по его словам, официальный запуск состоится в августе. Компания пока не называла точную дату.

Изображение: GSMArena

Honor впервые показала Robot Phone на MWC 2026. Вместо стандартного блока камер производитель установил выдвижной механизм, который может выезжать, вращаться и стабилизироваться при съемке видео. Внутри находится 200-мегапиксельная матрица на 4DoF-гимбале — компания называет его самым маленьким в отрасли.

Изображение: GizmoChina

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Honor заключила партнерство с ARRI. Смартфон поддерживает технологию LogC на уровне RAW и работает с LUT-экосистемой ARRI в DaVinci Resolve. На Шанхайском кинофестивале компания использовала устройство для съемки профессиональных кадров.

Моторный камерный модуль также реагирует на команды искусственного интеллекта. Во время записи камера может автоматически следить за объектом и выполнять движения вроде кивка или поворота. Более детальные характеристики станут известны после официальной презентации.