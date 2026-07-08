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На российских онлайн-площадках появились предложения о продаже мини-НПЗ от 1 млн рублей
На интернет-площадках коммерческих объявлений размещены предложения о продаже мобильных нефтеперерабатывающих комплексов. Стоимость оборудования варьируется от одного миллиона рублей, а производительность наиболее мощных моделей достигает 100 кубометров сырья за сутки.
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В российском сегменте онлайн-платформ, ориентированных на коммерческие предложения, появились объявления о реализации компактных нефтеперерабатывающих заводов. Мощность представленного оборудования составляет 35 кВт, а начальная цена на установки стартует с отметки в 1 миллион рублей.

Изображение: ChatGPT

Производители предлагают широкий ассортимент техники. В перечень входят агрегаты для первичной переработки нефти при атмосферном давлении, а также системы для вторичной вакуумной переработки мазута (марок М-40 и М-100), отработанных моторных масел и нефтешламов. Для получения горючего с улучшенными характеристиками в состав комплексов включены блоки риформинга бензина, функционирующие на нафте, газоконденсате и бензине прямогонного типа. Оборудование укомплектовано горелочными устройствами, контрольно-измерительными приборами и автоматикой, а управление осуществляется посредством программируемых логических контроллеров.

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Несмотря на доступность подобных предложений, важно учитывать законодательные ограничения. Приобретение мини-НПЗ для физических лиц находится под запретом. Нефтеперерабатывающая деятельность строго контролируется государственными органами, а попытки эксплуатации такого оборудования без соответствующих разрешений влекут за собой уголовную ответственность. Легальное использование установок допускается исключительно для юридических лиц, которые прошли обязательную сертификацию, экологический надзор и получили лицензии от Ростехнадзора.

По мнению экспертов, интерес к мобильным НПЗ обусловлен потребностью малого и среднего бизнеса в локальной переработке углеводородного сырья, однако бюрократические барьеры и жесткие требования к безопасности существенно ограничивают круг потенциальных покупателей. Даже при соблюдении всех формальностей эксплуатация подобных объектов требует значительных вложений в инфраструктуру и системы очистки, что делает их экономически оправданными только при наличии стабильного источника сырья и каналов сбыта готовой продукции.

#россия #техника #нпз #нефтепереработка #нефтеперерабатывающий завод #мобильное устройство
Источник: www1.ru
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