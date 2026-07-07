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kosmos_news
В свободной продаже замечена материнская плата с 8-ядерным процессором «Эльбрус» за 70 тыс рублей
Отечественные процессоры «Эльбрус» вызывают стабильный интерес не только у специалистов, но и у частных пользователей.
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В разговоре с ресурсом «Техносфера» популяризатор разработанной в России архитектуры «Эльбрус» Михаил Шигорин рассказал о поступлении в продажу соответствующих материнских плат. Стоимость системы с 8-ядерным процессором «Эльбрус-8СВ» варьируется от 70 до 150 тысяч рублей. Для обладателей компьютеров на базе отечественного процессора создан специальный ресурс «Эльбрус/свой», объясняющий главные сложности при освоении новой техники.
Источник: tehnoomsk.ru

Обладателям компьютера необходим базовый пользовательский опыт работы с Linux-системами. При самостоятельной сборке ПК желателен опыт работы с аппаратным обеспечением.

Процессоры «Эльбрус» разработала российская компания МЦСТ. Комплектующие пользуются спросом как у профессионалов, использующих технику в системе управления в стратегически важных отраслях экономики, так и у любителей.

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Сообщается, что в настоящее время количество домашних пользователей «Эльбрусов» значительно увеличилось. Стоимость материнских плат с 8-ядерными «Эльбрус-8СВ» на вторичном рынке сравнительно небольшая и доступна энтузиастам-сборщикам. Для сравнения: корпоративным клиентам новые платы обходятся в 300-400 тысяч рублей, что неудивительно — изначально они рассчитаны на корпоративный рынок.

Михаил Шигорин замечает, что на оригинальную архитектуру отечественного центрального процессора сейчас портирован Firefox. Доступны LibreOffice, OBS, Telegram и многие другие приложения. Что касается видеокарт, то поддерживается линейка Radeon (примерно до RX580/Vega64), а устройства NVIDIA работают только с открытым бесплатным драйвером nouveau.

Эксперт констатирует, что могут возникнуть проблемы с совместимостью МФУ, которым нужны проприетарные драйверы. Кроме того, «Эльбрусы» работают только с серверной оперативной памятью с поддержкой ECC.

#россия #процессоры #техника #компьютеры #материнская плата #эльбрус
Источник: tehnoomsk.ru
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