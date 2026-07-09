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PlayStation против геймеров – топ-9 самых спорных решений Sony в 2026 году

PlayStation долгие годы считалась одной из самых дружелюбных игровых платформ, но за последний год накопилось слишком много решений, после которых хочется задать Sony несколько очень неприятных вопросов.
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Я люблю PlayStation, а PlayStation любит меня. Но с каждым днем все чаще замечаю, что в наших отношениях что-то поменялось. Из синергии и равноправного союза японская корпорация постепенно превращается в настоящего монстра и потихоньку начинает поглощать и отбирать все совместно нажитое. С каждым днем появляется все больше ограничений, условностей и преград. 

Источник: Пользовательский контент платформы OpenAI

В ожидании PlayStation 6

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Прямо сейчас идет уже шестой год текущего поколения игровых консолей, и у аудитории нет четкого и явного понимания, что настоящий NextGen уже наступил. Подавляющее число релизов выходило на предыдущем поколении, и «потенциал» PlayStation 5 еще не был раскрыт. Более того, от самой Sony вышла лишь пара крупных релизов, достойных упоминания. Больше шума было вокруг ремейков и ремастеров, чем вокруг громких анонсов. Консоль вроде продается, но явного ощущения, что мы перешли в новую эру, не возникает.

На фоне странного, размазанного и слабого поколения Sony готовимся к следующему. Зачем? Мне принципиально непонятно, для чего нужна PlayStation 6, когда текущее устройство до сих пор производительнее 70% всего игрового железа на рынке. Учитывая наступающий RAMmageddon, подобная ситуация будет сохраняться неопределенно долгое время.

Самураи явно дают понять, что активно готовятся к предстоящему релизу и предпринимают активные действия. В связи с чем у рядовых геймеров возникают вопросики. Sony нам праздник готовит или сама себе на уме шелудит?

Смена руководства PlayStation

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Прямо сейчас активно обсуждают Ашу Шарма, но забывают упомянуть, что в игровом подразделении Sony также сменилось руководство. Вместо Джима Райана пришел Хироки Татоки. Номинально сегодня у руля PlayStation стоит триумвират, но последнее слово всегда остается за топ-менеджером и руководителем Sony Group. Именно с апреля 2025 года началась жесткая и неприятная канитель во внутренней структуре и вокруг игрового платформодержателя. Последние события – это лишь одно из многих непопулярных решений. Сегодня напоминаю, насколько жесткими и отвратительными были последние 12 месяцев.

Отказ от физических носителей для игр

За самим отказом нет ничего криминального, вопрос упирается в ценообразование и поддержку со стороны платформодержателя. Сегодня игры от внутренних студий в Steam стоят дешевле, чем в PSN. Есть выбор между вариантами покупки и экономии. На консолях выбора нет. Более того, японцы уменьшают объем скидок и монополизируют рынок. Последние полтора года во многих странах мира против консольного гиганта поданы десятки исков за завышение цен и злоупотребление доминирующим положением. Sony жестко выдаивает потребителей без альтернативы выбора.

Физические диски были одним из немногих вариантов экономии, и его убирают.

Забавная новость – буквально через пару дней после отказа от физических носителей видеоигр генеральный директор Sony и главный финансист продали львиную часть своих акций.

Закрытие магазинов PS3/Vita

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Само событие давно ожидалось и не стало чем-то выходящим за рамки. Но ситуация наложилась на новость об отказе от физических носителей и продемонстрировала глобальную проблему консолей – платформодержатель в любой момент может прикрыть лавочку и убрать доступ к цифровой библиотеке. То есть только физические копии способны дать полный доступ к контенту.

Sony полностью удаляет 551 фильм и сериал из личных библиотек

Это первый огромный косяк выходцев из Страны восходящего солнца. Сегодня мало кто понимает, но Sony Pictures Entertainment входит в пятерку крупнейших дистрибьюторов мира. Ее действия с цифровыми товарами – наглядный пример, что вы не владеете цифровым имуществом. У вас в любой момент могут отобрать всё. Поднимая глаза чуть выше и вспоминая, что японцы злонамеренно отказываются от физических носителей, мы видим, к чему они стремятся.

Массовые отмены игр и закрытие студий

Об этом уже забыли, но полгода назад на тот свет отправились Bluepoint Games, Dark Outlaw Games. Где-то в невидимом фарватере исчезли Firewalk Studios и Neon Koi. В непонятной ситуации находится Haven Studios. Параллельно с этим были отменены несколько проектов в разной степени готовности. Весь 2025 год слышались крики и стоны из разных источников о кооперативном God of War, ремейке Bloodborne, секретном AAA-проекте Джейсона Бланделла, чем-то от Bend Studio. До этого прикрыли несколько других проектов по франшизам с упором на онлайн.

Динамическое ценообразование в PS Store

Феноменальная наглость и эксперимент с динамическими ценами. Разным геймерам предлагают разную скидку на одни и те же игры в зависимости от профиля и прочих параметров. Когда подобное осуществляется на маркетплейсах с тысячами продавцов, ситуация понятна, но тут один-единственный продавец. Надо больше денег в самом худшем формате.

Сворачивание legacy-функций PS4

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Sony активно подталкивает издателей переводить свои игровые сервисы на новую платформу и отказываться от старой PlayStation. Например, Genshin Impact больше нельзя запускать на четвертой игровой станции. Нюанс состоит в том, что системные требования на ПК для игры не изменились, и они ниже, чем характеристики консоли. Есть огромный пласт игр, для которых базовой PS4 выше крыши, но им запрещают подобное создавать. Из открытого доступа убирают инструменты для разработки и интеграции.

Bungie, Destiny 2 и Marathon

Очень запутанная и непонятная ситуация. Со стороны непонятно, кто прав, а кто виноват. Еще более странно окончание поддержки игры Destiny 2. Готовый проект с огромной базой поклонников решили свернуть. Настоящая дикость в современном мире. Закрыть на старте, когда нет крепкого сообщества, и свернуть через семь лет с относительно большим онлайном. Настоящая поддержка закончилась года два назад, оттого народ и ушел, но платформа рабочая – нужен лишь контент. Не самый передовой и выдающийся – просто контент на регулярной основе.

Ситуация с Marathon и увольнением специалистов также непонятна. Платная игра на консолях требует платной подписки – для свежего проекта это выглядит как приговор. Почему не пошли по пути Free-to-play, совершенно непонятно.

Жесткое обновление DRM-системы

До конца подробности неизвестны, и проверить нет возможности, но теперь вы обязаны подключаться к сети каждые 15 или 30 дней. Само по себе обновление здесь и сейчас не несет существенной пользы или вреда, но нюанс состоит в том, что время скоротечно. Sony может отключить серверы, и вы потеряете доступ к своей цифровой библиотеке. А ее возможности мы точно знаем, и это не гипотетический сценарий.

В условиях грядущего отказа от дисков DRM-махинации от платформодержателя наглядно показывают, что в цифровом будущем вы не хозяин своим играм. Вы лишь временный арендатор с разрешения корпорации.

Подорожание PlayStation Plus по всем регионам

Самое странное событие с потребительской точки зрения. PlayStation 5 показывает стабильную прибыль и тотально доминирует на рынке видеоигр. Это сверхуспешная платформа без финансовых проблем, на пике своего могущества. Налог на онлайн-игры итак является спорным и неприятным феноменом. Японцы никак не улучшили сервис и просто подняли стоимость на пустом месте. Причем во многих странах второго эшелона рост оказался двукратным.

Это не игры, где «разработка дорожает», – это буквально налог за онлайн.

Повышение базовой стоимости PS5

Тут можно было бы сказать, что Sony ни в чем не виновата – идет тотальный рост стоимости компонентов устройства, но есть нюанс. За два месяца до поднятия цен финансовый директор Sony в своем квартальном отчете заявил, что складские запасы забиты доверху и проблем в обозримом будущем не предвидится. То есть, внутренних проблем с производством не было - это исключительно желание нагреться на геймерах в преддверии скорого выхода Grand Theft Auto VI.

Послесловие

За последние 12 месяцев в лагере PlayStation творится полный беспредел. Японская корпорация пошла ва-банк и жестко выдаивает свою аудиторию всеми возможными способами. Я понимаю, что мы не знаем всех тонкостей внутренней кухни, но вакханалия переходит все границы. Из тотально лояльной к геймерам и аккуратно обходительной Sony превращается в настоящего монстра без страха и сомнений.

Впереди глубочайший экономический кризис, и непонятно, на что рассчитывает гигантская корпорация, когда так относится к своей кор-аудитории.

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