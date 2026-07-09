Кризис на компьютерном рынке не позволяет целому ряду геймеров приобрести современную видеокарту в связи с заметным ростом стоимости, поэтому им приходится выбирать из моделей прошлых поколений. Эксперт YouTube-канала NJ Tech решил сравнить два таких видеоадаптера — GeForce GTX 1060 6 ГБ и GTX 1650 4 ГБ.
Тестовая сборка, снабжённая процессором AMD Ryzen 5 5600X и 32 ГБ оперативной памяти DDR4-3600, под управлением Windows 11 25H2 в разрешении 1080p продемонстрировала следующие показатели средней частоты кадров/0,1% low:
- 007 First Light (низкие настройки, FSR 2): GTX 1060 – 46 fps/30 fps, GTX 1650 – 44 fps/32 fps
- Crimson Desert (минимальные настройки): GTX 1060 – 27 fps/18 fps, GTX 1650 – 38 fps/25 fps
- Gothic 1 Remake (низкие настройки): GTX 1060 – 34 fps/26 fps, GTX 1650 – 29 fps/11 fps
- Forza Horizon 6 (низкие настройки): GTX 1060 – 57 fps/45 fps, GTX 1650 – 55 fps/43 fps
- Resident Evil Requiem (самые низкие настройки, TAA): GTX 1060 – 41 fps/29 fps, GTX 1650 – 54 fps/44 fps
- Counter-Strike 2 (низкие настройки): GTX 1060 – 204 fps/80 fps, GTX 1650 – 195 fps/66 fps
- Warframe (средние настройки, SMAA): GTX 1060 – 77 fps/45 fps, GTX 1650 – 65 fps/55 fps
- Marvel Rivals (низкие настройки): GTX 1060 – 52 fps/9 fps, GTX 1650 – 55 fps/10 fps
- Cyberpunk 2077 (низкие настройки): GTX 1060 – 50 fps/33 fps, GTX 1650 – 37 fps/14 fps
- Cronos: The New Dawn (низкие настройки): GTX 1060 – 58 fps/31 fps, GTX 1650 – 48 fps/24 fps
- Warhammer 40000: Space Marine 2 (низкие настройки, TAA): GTX 1060 – 36 fps/30 fps, GTX 1650 – 37 fps/31 fps
- Red Dead Redemption 2 (низкие настройки, качество текстур Ultra, TAA): GTX 1060 – 65 fps/53 fps, GTX 1650 – 65 fps/54 fps
В целом, в большинстве представленных игр GTX 1060 была быстрее своей соперницы (от 5 до 35 %), хотя в четырёх из них преимущество было за GTX 1650 (от 3 до 41 %), а в Red Dead Redemption 2 наблюдался паритет. При этом для обеспечения плавного игрового процесса качество графической составляющей для обеих видеокарт пришлось заметно снижать.
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