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Global_Chronicles
Телескоп Джеймс Уэбб зафиксировал неизвестный химический сигнал на поверхности Титана и Плутона
Астрономы обнаружили на Плутоне и спутнике Сатурна Титане химическую сигнатуру, которой нет ни в одной спектроскопической базе данных.
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Космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) зафиксировал необычный сигнал на поверхности двух тел Солнечной системы. Полоса поглощения на длине волны 5,113 микрометра проявилась на Плутоне и Титане. Сравнение с каталогами известных веществ не дало совпадений.

Изображение: WIRED

Сигнал появился в данных с двух разных инструментов JWST. Это позволило ученым отбросить версию о техническом сбое. Специалисты проверили спектры льдов и органических соединений, которые могут существовать на этих объектах: ацетилен, бензол, кетен, аллены. Ни одно из них не совпало с наблюдаемой картиной.

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Условия на Плутоне и Титане кардинально различаются. У Титана плотная атмосфера из азота и метана с давлением 1,5 бара (выше земного), есть реки и озера из жидкого метана, температура –180°C. У Плутона атмосфера в 150 тысяч раз более разрежённая, поверхность покрыта льдами из азота, метана и угарного газа, температура опускается до –235°C. Однако на обоих небесных телах под действием солнечного света и космических лучей идут сложные органические реакции, которые могут производить одни и те же соединения.

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Ученые предлагают два основных объяснения. Сигнал может исходить от уже известного вещества, но в физическом состоянии или в смеси, которые никогда не изучали в лаборатории. Либо это соединение с неизвестной химической структурой. Разгадка потребует новых наблюдений JWST и лабораторных экспериментов.

Определенную надежду дает миссия NASA Dragonfly, которая отправится к Титану. Хотя аппарат не сможет увидеть этот инфракрасный сигнал напрямую, его химическая лаборатория поможет идентифицировать вещества-кандидаты.

#космос #астрономия #солнечная система #титан #jwst #химия #космический телескоп #плутон #спектроскопия #химическая сигнатура
Источник: wired.com
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