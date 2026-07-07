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kosmos_news
В Австралии на побережье обнаружены неопознанные серебристые металлические шары
По данным Австралийского космического агентства, это могут быть фрагменты космического мусора, а из-за возможности загрязнения вокруг места обнаружения установлена ​​зона ограниченного доступа.
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3 июля поступило сообщение о появлении объектов неизвестного происхождения на австралийском побережье. К воскресенью, 5 июля, пожарные обнаружили в общей сложности шесть металлических шаров примерно в 80 километрах к северу от Таунсвилла. Шары были помещены в герметичные боксы, специально предназначенные для транспортировки опасных материалов.
Фото: Пожарная служба Квинсленда

Кроме того, местная пожарная служба первоначально установила 800-метровую зону отчуждения вокруг мест обнаружения, которая позже была сокращена до радиуса 50 метров. Власти настоятельно рекомендуют жителям не приближаться к подозрительным объектам, не говоря уже о прямом контакте. В случае обнаружения еще одного выброшенного на берег шара рекомендуется немедленно отойти на безопасное расстояние и связаться с экстренными службами.

Происхождение объектов в настоящее время неизвестно. Австралийское космическое агентство предполагает, что шары могут быть просто космическим мусором. Агентство сотрудничает с полицией и Национальным агентством по управлению чрезвычайными ситуациями для анализа траектории, материала и формы объектов, чтобы определить, с какой миссии или аппарата они могли прибыть.

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Объекты, прибывающие с околоземной орбиты, часто выбрасываются на берег в Австралии. В 2023 году был обнаружен большой металлический купол. Оказалось, что это фрагмент ракеты-носителя PSLV, что подтвердило Индийское космическое агентство.

12 лет назад сферический объект, похожий на найденные сейчас шары, был обнаружен в отдаленных степях Намибии, Южная Африка. Тогда эксперты определили, что сфера представляла собой топливный бак беспилотной ракеты, содержащий гидразин — чрезвычайно летучее и высокотоксичное топливо, используемое в ракетах.

Некоторые эксперты предположили, что найденные в июле сферы — это топливные баки космических аппаратов. Если это действительно так, то меры предосторожности австралийских властей полностью оправданы. Основная причина беспокойства по поводу подобных объектов — возможное наличие следов легковоспламеняющихся или высокореактивных химических веществ внутри баков.

#космос #австралия #космический мусор #металлические шары
Источник: gbnews.com
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