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kosmos_news
В Китае разработали новый способ размещения электромобилей на грузовых судах
Специальные платформы транспортной компании COSCO Shipping Specialized Carriers позволяют размещать до восьми автомобилей практически друг на друге.
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Так называемые суда типа RoRo или Ро-Ро (Roll-on/Roll-off) перевозят большую часть автомобилей по мировым океанам. По сути, это плавучие парковки: автомобили, строительная техника и грузовики сами заезжают в грузовой трюм и паркуются там на время рейса.
Фото: Stellantis

Однако, учитывая быстрое расширение китайских производителей электромобилей, вместимость существующих судов RoRo становится недостаточной, как сообщает Carnewschina. BYD, один из крупнейших мировых автопроизводителей, теперь имеет собственный флот RoRo. Другие компании полагаются на альтернативные способы транспортировки автомобилей, многие из которых выглядят довольно необычно.

Китайская транспортная компания COSCO Shipping Specialized Carriers предлагает так называемую транспортировку на платформах. Автомобили крепятся к металлическим рельсовым стеллажам, которые затем опускаются в открытый грузовой трюм обычных контейнеровозов. До восьми автомобилей могут быть установлены друг на друга. Для автобусов, грузовиков и других крупных транспортных средств используются V-образные стеллажи, которые имеют увеличенную ширину и длину.
Кран поднимает платформу с двумя автомобилями на контейнеровоз. Фото: Stellantis

Одним из клиентов транспортной компании является фирма Leapmotor, входящая в многонациональную автомобильную группу Stellantis. С января по май 2026 года производитель поставил более 260 000 автомобилей по всему миру. Компания Leapmotor сообщает, что уже отправила в Бразилию 1800 таких автомобилей, используя платформы; только за одну первую операцию было выгружено 700 автомобилей.
Автомобили Leapfrog на платформе. Фото: Stellantis

Другой вариант транспортировки — использование стандартного морского контейнера: 8 футов в ширину, 8,5 футов в высоту и 40 футов в длину (приблизительно 2,43 x 2,59 x 12,19 метра). В зависимости от модели, он может вместить от 2 до 4 автомобилей.

#китай #автомобили #транспорт #флот #перевозки #грузовые суда
Источник: carnewschina.com
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