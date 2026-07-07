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Global_Chronicles
Отказ PlayStation от физических дисков вызвал всплеск интереса к взлому PS5
После объявления PlayStation о постепенном отказе от физических дисков пользователи стали заметно чаще искать информацию о взломе PS5.
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Обсуждение будущего цифровой дистрибуции на PlayStation быстро вышло за пределы обычной критики. Часть владельцев консоли начала искать альтернативные способы сохранить доступ к своим играм.

 Изображение: Tech4Gamers 

По данным Tech4Gamers, после заявления Sony о прекращении выпуска новых игр для PlayStation на физических носителях с 2028 года заметно вырос интерес к теме взлома PS5. Согласно Google Trends, количество поисковых запросов по фразе «PS5 Jailbreak» оказалось примерно на 30% выше уровня предыдущей недели, хотя по сравнению с предыдущим днем показатель уже снизился примерно на 50%.

 

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Изображение: Tech4Gamers

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Авторы публикации также отмечают рост просмотров и комментариев под видеороликами, посвященными взлому консоли. Многие пользователи связывают такой интерес именно с решением отказаться от физических изданий и рассматривают подобные действия как форму протеста против перехода на полностью цифровую модель распространения игр.

Поклонники PlayStation продолжают подписывать петицию с требованием сохранить выпуск игр на физических носителях. Количество подписей уже приближается к 100 тысячам, при этом Sony пока не сообщала о каких-либо изменениях в своей позиции. В публикации Tech4Gamers также отмечается, что компания прекратила работу производственных линий, связанных с выпуском игровых дисков.

#игры #sony #playstation #ps5 #физические носители #jailbreak
Источник: tech4gamers.com
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