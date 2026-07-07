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Интервью с Ivan_FCB (Ivan_FCB) — автором на сайте overclockers.ru

В продолжении рубрики интервью с нашими блогерами мы пригласили для интервью Ивана Конева, бывшего автора Ivan_FCB (Ivan_FCB) с сайта overclockers.ru.
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— Представьтесь, пожалуйста.

— Конев Иван.

Источник изображения: Ivan_FCB (Ivan_FCB)

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— Как вы пришли на Оverclockers и с какими трудностями сталкивались?

— Вообще, интересная история. К моменту прихода overclockers уже относительно долгое время занимался соревновательным оверклокингом, был частью тусовки и иногда помогал авторам. На форуме в обсуждениях статей периодически участвовал в холиварах в духе “раньше было лучше”, а тогда лаборатория действительно переживала кризис после деятельности не лучшего главного редактора (DC). Тогдашний главный редактор (Mazur) после обсуждения одной из статей буквально взял “на слабо” в духе “покажи как надо”. И вот едет ко мне коробка с набором оборудования. В грязь лицом ударить не хотелось, поэтому пришлось работать, так и пошло-поехало :)  Трудностей как таковых не было, разве что вопросы осложнённой логистики оборудования в Калининград.

— Расскажите, пожалуйста, о своём опыте написания текстов (статей, обзоров, новостей): с чего начинали, чего достигли и к чему пришли на сегодняшний день.

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— Не занимаюсь текстами уже несколько лет. Если говорить о временах активного написания статей на overclockers, то начинал с материалов про разгон и тестов производительности процессоров, постепенно к этому добавились обзоры материнских плат, видеокарт, оперативной памяти. Самыми интересными, трудозатратными и сложными работами считаю цикл материалов про исследование работы SLI и CrossFireX конфигураций, а также связанный с ними цикл материалов про процессорозависимость. Так сказать, уход от простых обзоров в сторону глубокой аналитики.  

— Расскажите, чем вы сейчас занимаетесь?

— Сейчас являюсь видеоинженером в одном из пресс-центров ТАСС.

— В каком направлении вы наиболее экспертны? Вы выбрали его для написания текстов или решили освоить что-то новое?

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— Сейчас наиболее экспертен в сфере видеопроизводства и технического обеспечения прямых эфиров. Любовь к железкам и оверклокинг остались как хобби.

— Какое у вас хобби и помогает ли оно при написании текстов?

— Во времена писательства, можно сказать, что хобби и совпадало с работой. Любил разгонять железки, любил соревноваться, полюбил и статьи писать. Разумеется, это помогало делать материалы не “из-под палки”, а именно в том виде, в котором хотелось их видеть самому. Особенно когда вендоры присылали железки с комментарием “жги”, и в процессе тестов можно было рисковать сохранностью оборудования. Текущие увлечения - картинг и симрейсинг, удовлетворяют потребность соревноваться. Текстов больше не пишу, поэтому про помощь в написании говорить не могу :)

— Что вы думаете про нейросети, будут ли они способны полностью заменить живых авторов на просторах Рунета?

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— Думаю, что нейросети - это не автономный заменитель человека, а в первую очередь инструмент-усилитель. Если нейросеть работает в паре с человеком, обладающим высокой экспертизой, и знающим, что он делает, — нейросеть ускорит работу, поможет сделать её качественней и/или быстрее. Если же нейросеть работает в паре с неквалифицированным человеком, то и на выходе получится соответствующий результат, преумножение некомпетенции и прочий нейрослоп. Впрочем, этот слоп со временем может вытеснить всё остальное просто своим количеством.

— Какие книги или блоги именитых копирайтеров вы посоветуете начинающим авторам и какие ваши любимые?

— Чукча не читатель, чукча писатель (с). А если без шуток, авторам бы советовал учить матчасть и читать всякую техническую литературу. Говоря о любимой литературе - творчество Грега Игана.

— Какими сервисами и сайтами вы пользуетесь для повышения уникальности своих текстов, проверки орфографии и пунктуации?

— Да никакими. Если говорить за период работы автором сайта, то уникальность обеспечивалась тем, что тексты писались “из головы”, а не копипастом кого-то другого, орфографию и пунктуацию Word базово правит, далее материалы лаборатории в любом случае вычитывались отдельным лит-редактором (в те времена это был donnerjack).

— Что вы можете посоветовать начинающим авторам?

— Если есть возможность вставить видео - самый простой совет: не превращать писательство в рутину. Без горящих глаз результат мало будет отличаться от условного нейрослопа.


— Планируете ли вы вернуться на Оverclockers в качестве автора?

— Не думаю, что спустя столько лет это будет кому-то интересно, хотя при наличии интересных тематик и бюджета мог бы рассмотреть предложения. 

— Где можно почитать ваши наиболее свежие тексты?

— После ухода из лаборатории не публиковался.

Благодарим Ивана Конева за уделённое нам время, вот ссылка на его страницу, блогов тогда ещё не было (ссылка кликабельна).


Это интервью и последующие смотрите в теме форума "Интервью с интересными людьми" (ссылка кликабельна).

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Теги

ivan_fcb оверклокинг overclockers блогеры интервью
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