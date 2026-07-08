Инсайдер Moore’s Law is Dead и ведущий Hardware Unboxed заявили, что к выходу линейки RTX 6000 в 2028 году 16 ГБ видеопамяти должны стать минимальным стандартом — на 8 ГБ новые игры могут едва запускаться даже в 720p.

Инсайдер Moore’s Law is Dead в беседе с ведущим канала Hardware Unboxed Стивом (HUB) затронул перспективы линейки видеокарт GeForce RTX 6000 и поднял вопрос о том, насколько актуальна проблема объёма видеопамяти в современных графических ускорителях.

Стив, например, утверждает, что ещё до появления видеокарт серии RTX 5000 он был абсолютно уверен, что устройства с 8 ГБ видеопамяти перестанут выпускаться и просто уйдут в прошлое. Однако действительность оказалась совершенно иной: даже модель RTX 5060 Ti была выпущена с объёмом видеопамяти в 8 ГБ.

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Как отмечает ведущий HUB, наиболее ярко данная проблема проявляется, например, в Forza Horizon 6. Так, на компьютере с 8 ГБ видеопамяти игра вынуждена радикально жертвовать качеством графики. Текстуры в игре становятся менее чёткими, страдает геометрия объектов, а дальность прорисовки окружающего мира уменьшается настолько, что проект визуально выглядит как какой-то продукт прошлого десятилетия. Однако при использовании 16 ГБ VRAM ситуация меняется. Игра предлагает гораздо более высокий уровень детализации без каких-либо ограничений.

Специалисты предсказывают, что нынешняя нехватка памяти — это лишь начало того, с чем столкнётся индустрия через несколько лет. Консоли нового поколения должны выйти ориентировочно в 2028 году, и они установят новые стандарты для разработчиков мультиплатформенных игр. По сведениям инсайдеров, выпуск флагманских видеокарт GeForce RTX 6000 запланирован примерно на тот же период.

И вот в такой ситуации объём памяти станет ключевым фактором, определяющим долговечность видеокарт. Разработчики игр уже сейчас предупреждают, что при появлении новых консолей 8 ГБ будет едва хватать для простого запуска ААА-проектов даже в разрешении 720p с минимальными настройками.

По мнению инсайдеров, любая видеокарта уровня RTX 6060 с 8 ГБ видеопамяти, если она конечно же выйдет на рынок, будет просто обречена на провал. Что говорить, если даже 12 ГБ видеопамяти перестают быть надёжным решением и становятся лишь компромиссом. Для комфортной игры в разрешении 1440p или базовом 4K такого объёма памяти хватит ненадолго. 16 ГБ — это единственный разумный стандарт для базовой игровой видеокарты будущего. Именно такой объём памяти должна иметь условная RTX 6060, чтобы оставаться актуальной на протяжении всего своего жизненного цикла.

С точки зрения производителей, применение микросхем памяти с меньшим объёмом является наиболее доступным способом уменьшить стоимость готового продукта и сделать его привлекательным по цене для потребителей с ограниченным бюджетом. Однако опыт показывает, что такая экономия может привести к быстрому устареванию устройства.