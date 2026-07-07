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Global_Chronicles
В России подорожает курица и другое мясо птицы — производители предупреждают о кризисе в отрасли
Доходность производства куриного мяса в России опустилась до 6–7%, хотя нормальным уровнем считается 15%. Ведущие холдинги один за другим объявляют об увольнениях и заморозке новых проектов.
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Отечественная птицеводческая отрасль переживает не лучшие времена. Всё дороже обходятся корма, горючее, логистика и ветеринария. Одновременно на рынок хлынуло дешевое куриное филе из Китая, и крупные компании начали экстренно ужимать расходы.

 Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Холдинг «Ресурс», который в прошлом году занимал вторую строчку в отраслевом рейтинге, еще в мае уволил часть офисных сотрудников и фактически поставил на паузу все новые стройки. В компании это называют обычной доводкой эффективности и уверяют, что бизнес идет по плану.

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«Черкизово» — лидер прошлогоднего списка — еще в прошлом году запустило программу урезания коммерческих и управленческих трат, сократив и штат, и вложения. Но уже по итогам первых трех месяцев текущего года фирма отчиталась: скорректированная прибыль до вычета налогов и амортизации подскочила на 27%, а рентабельность пошла вверх.

А вот «Агрокомплекс им. Ткачёва» (бронза рейтинга) впервые как минимум с 2019-го ушел в минус — чистый убыток составил 13,1 млрд рублей. Причина — удорожание кредитов и плохой урожай. Хозяйство сократило персонал на 5%, а капиталовложения урезало более чем вдвое.

Эксперты связывают давление на отрасль с китайским импортом. За первый квартал текущего года поставки филе из КНР перевалили за 39,5 млн $ — это вдвое больше, чем за тот же отрезок прошлого года. При этом китайское филе обходится покупателям примерно на треть дешевле российского.

Производство курятины сокращается: за пять месяцев текущего года объем убоя в живом весе просел на 2,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а в мае падение ускорилось до 4%. При этом оптовые цены поползли вверх — в первую неделю июля тушка бройлера стоила 228 рублей за килограмм, что на четверть больше, чем год назад. Во втором полугодии рынок может стабилизироваться, но быстрого восстановления не ждут. Главные риски — угроза распространения птичьего гриппа и удорожание кормов в случае плохого урожая.

#россия #китай #россельхознадзор #рентабельность #куриная грудка #агрокомплекс ткачева #гап ресурс #куриное филе #мясо курицы #птицеводство #черкизово
Источник: iz.ru
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