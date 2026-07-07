Рост прибыли обеспечен подорожанием чипов памяти на фоне глобального дефицита DRAM и NAND, вызванного спросом со стороны производителей ИИ-инфраструктуры.

Южнокорейская корпорация Samsung Electronics по итогам второго квартала 2026 года стала самой прибыльной компанией в мире, опередив технологических гигантов Nvidia и Apple. Согласно опубликованной предварительной отчетности, операционная прибыль Samsung за период с апреля по июнь достигла 89,4 трлн вон (около 58,4–58,6 млрд долларов США). Этот показатель демонстрирует 19-кратный рост, или увеличение на 1810%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка корпорации за тот же квартал выросла на 129%, составив 171 трлн вон.

Источник изображения: Samsung

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Текущий финансовый результат за один квартал превысил рекордный показатель операционной прибыли корпорации Nvidia (53,5 млрд долларов), зафиксированный ранее. По оценкам президента подразделения Device Solutions (DS) Ким Ён Гвана, ожидаемая операционная прибыль полупроводникового бизнеса Samsung за весь 2026 год превысит суммарную прибыль этого подразделения за предыдущие 40 лет работы, начиная с момента выхода компании на рынок микросхем памяти в 1984 году. Аналитики прогнозируют годовую операционную прибыль на уровне 300 трлн вон (около 217 млрд долларов).

Фундаментальным фактором 19-кратного роста стал небывалый спрос на серверную инфраструктуру для систем искусственного интеллекта. Капитальные затраты дата-центров привели к дефициту на рынке памяти и существенному росту контрактных цен. По данным отраслевых аналитиков Citi Research, только за последний квартал стоимость оперативной памяти стандарта DRAM выросла на 44%, а флеш-памяти NAND — на 53%. Полупроводниковое подразделение генерирует подавляющую долю прибыли корпорации, компенсируя прогнозируемые операционные убытки мобильного сегмента Samsung.

Несмотря на рекордные финансовые показатели, публикация отчета спровоцировала снижение котировок акций Samsung на Корейской фондовой бирже (KOSPI) на 6,9%. Текущая распродажа активов обусловлена опасениями институциональных инвесторов. Участники рынка предполагают, что цикл роста цен на чипы памяти близок к своему пику, а темпы расширения ИИ-инфраструктуры американскими корпорациями могут замедлиться.

Дополнительным фактором давления на финансовые показатели стало резервирование компанией до 15 трлн вон для выплаты специальных бонусов сотрудникам в рамках соглашения с профсоюзами. Без учета данных резервов чистая квартальная операционная прибыль корпорации превысила бы отметку в 100 трлн вон.