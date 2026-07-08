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kosmos_news
В России в свободной продаже замечены мини-НПЗ стоимостью от 1 млн рублей
Оборудование для первичной пepeработки нефти способно перегонять до 100 кубов сырья в сутки, но предназначены установки для корпоративного рынка.
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На площадках объявлений замечены предложения о продаже малотоннажных нефтеперерабатывающих комплексов, мощность которых оценивается в 35 кВт. Мини-НПЗ способны переработать до 100 кубов сырья в сутки, а цена установок стартует от 1 млн рублей, обращает внимание ресурс «Первый технический». Основное предназначение таких мобильных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) заключается в автономном производстве топлива (бензина, дизеля, мазута) для удовлетворения текущих потребностей.
Фото: avito.ru/russkoe/oborudovanie_dlya_biznesa/

Поставщик из Ставропольского края предлагает целую линейку компактных устройств. Особое внимание заслуживают блоки риформинга бензина, предназначенные для переработки низкооктановых бензиновых фракций (нафты) в высокооктановые компоненты товарного топлива. Также предлагаются системы первичной атмосферной переработки нефти и вторичной вакуумной переработки мазута.
Фото: avito.ru/russkoe/oborudovanie_dlya_biznesa/

Мини-НПЗ оснащены горелками, а также приборами для измерения, контроля, регулирования и автоматизации технологических процессов. Управление оборудованием осуществляется с помощью программируемого контроллера (специализированного промышленного компьютера). Преимущество таких компактных НПЗ в том, что они могут оперативно монтироваться и размещаться на неподготовленных для таких сложных процессов площадках.

Отмечается, что закон запрещает приобретать такие НПЗ частным лицам. Соответствующие промышленные процессы строго регулируются властями, поэтому предложение скорее адресовано крупным компаниям. Для эксплуатации таких установок необходимо иметь статус юридического лица, наличие определенных сертификаций и лицензии Ростехнадзора.

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Тем временем в июне в российских поисковых системах ответ на вопрос «как сделать бензин» искали более 17 тысяч раз. В начале июля количество запросов превысило 20 тысяч. Между тем эксперты напоминают, что самостоятельно изготавливать бензин очень опасно.

#россия #нефть #топливо #бензин #нпз
Источник: avito.ru
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