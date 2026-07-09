Неблагоприятная ситуация на рынке памяти и последующее повышение стоимости целого ряда компьютерных компонентов вынуждает геймеров приобретать сборки прошлых поколений, одну из которых протестировал эксперт YouTube-канала MGAME.
Для своих тестов он собрал ПК, оснащённый 4-ядерным 8-поточным процессором Intel Core i7-4790, видеокартой Radeon RX 570 4 ГБ и 2x4 ГБ оперативной памяти DDR3-1600, который в разрешении 1080p обеспечил следующие показатели средней частоты кадров/1% low:
- Fortnite (самые низкие настройки) – 114 fps/37 fps
- Resident Evil Requiem (самые низкие настройки, FSR 3 Balanced) – 58 fps/28 fps
- Black Myth: Wukong (низкие настройки) – 59 fps/48 fps
- Red Dead Redemption 2 (пресет Favor Performance) – 60 fps/52 fps
- God of War Ragnarök (низкие настройки, FSR 3 Balanced) – 50 fps/41 fps
- PUBG: Battlegrounds (средние настройки) – 61 fps/27 fps
- Ghost of Tsushima (средние настройки, FSR 3 Balanced) – 52 fps/2 fps
- The Last of Us Part II Remastered (очень низкие настройки, FSR 3 Performance) – 55 fps/37 fps
- Grand Theft Auto V Enhanced (минимальные настройки) – 107 fps/92 fps
Как показывают результаты тестов, сборка на Core i7-4790 с RX 570 обеспечивает высокие показатели частоты кадров в популярных играх, но для этого приходится понижать настройки графики до средних или низких.
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