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Сборка на Core i7-4790 с RX 570 протестирована в ряде популярных игр
Бюджетный ПК снабдили 8 ГБ ОЗУ.
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Неблагоприятная ситуация на рынке памяти и последующее повышение стоимости целого ряда компьютерных компонентов вынуждает геймеров приобретать сборки прошлых поколений, одну из которых протестировал эксперт YouTube-канала MGAME.

Источник фото: MGAME/YouTube

Для своих тестов он собрал ПК, оснащённый 4-ядерным 8-поточным процессором Intel Core i7-4790, видеокартой Radeon RX 570 4 ГБ и 2x4 ГБ оперативной памяти DDR3-1600, который в разрешении 1080p обеспечил следующие показатели средней частоты кадров/1% low:

  • Fortnite (самые низкие настройки) – 114 fps/37 fps
  • Resident Evil Requiem (самые низкие настройки, FSR 3 Balanced) – 58 fps/28 fps
  • Black Myth: Wukong (низкие настройки) – 59 fps/48 fps
  • Red Dead Redemption 2 (пресет Favor Performance) – 60 fps/52 fps
  • God of War Ragnarök (низкие настройки, FSR 3 Balanced) – 50 fps/41 fps
  • PUBG: Battlegrounds (средние настройки) – 61 fps/27 fps
  • Ghost of Tsushima (средние настройки, FSR 3 Balanced) – 52 fps/2 fps
  • The Last of Us Part II Remastered (очень низкие настройки, FSR 3 Performance) – 55 fps/37 fps
  • Grand Theft Auto V Enhanced (минимальные настройки) – 107 fps/92 fps
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Как показывают результаты тестов, сборка на Core i7-4790 с RX 570 обеспечивает высокие показатели частоты кадров в популярных играх, но для этого приходится понижать настройки графики до средних или низких.

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#radeon rx 570 #core i7-4790
Источник: youtube.com
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