Пилот сверхмалой авиации с 20-летним стажем Игорь Мельников поддержал дополнительные меры господдержки для производителей воздушных судов малой авиации, которые планирует разработать Минпромторг России.

Минпромторг планирует оказать целевую помощь из федерального бюджета производителям легких самолетов. Накануне ОАК предложила использовать свои мощности для серийного выпуска таких воздушных судов. Пилот сверхмалой авиации Игорь Мельников пояснил, что инициатива властей призвана объединить в единую государственную программу различные меры поддержки отечественной малой авиации.

Изображение: нейросеть qwen

Решение Минпромторга может обеспечить финансирование отрасли по линии Фонда развития промышленности (ФРП). Сейчас все внимание государства сосредоточено на развитии российских импортозамещенных среднемагистральных и дальнемагистральных лайнеров. Речь идет о масштабных проектах обновленных Суперджетов (SSJ-100), МС-21 и Ил-114.

По словам авиаэксперта, теперь появляется возможность использовать ресурсы ФРП для производства легких самолетов. На государственном уровне обсуждается вопрос привлечения частных компаний для сборки воздушных судов этого класса при условии локализации бизнеса.

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Игорь Мельников отметил, что после распада СССР региональная сеть авиалиний практически исчезла. В советское время по всей стране были тысячи «деревенских» аэродромов, обслуживающих Ан-2, Л-410 и Як-40. Они регулярно курсировали между небольшими населенными пунктами. Теперь же перед отечественной авиапромышленностью стоит задача возродить малую авиацию.

Эксперт добавил, что легкие самолеты все же до сих пор эксплуатируются в районах Крайнего Севера, в Сибири, на Дальнем Востоке, однако парк очень устарел. Например, используется Ан-2, совершивший свой первый полет еще в конце 1940-х годов. Игорь Мельников ожидает, что новый импортозамещенный ЛМС-901 «Байкал» вскоре заменит Ан-2.