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Вступление

Многим известно, что за компанией ROG (Republic of Gamers) стояла фирма ASUS. На заре становления это было её подразделение, которое со временем переросло в отдельную компанию. Сейчас это всемирно известный бренд, который пользуется популярностью у геймеров. Компания продолжает активно развиваться, находясь на самом пике современных технологий и инновационных технических решений. Часто можно заметить, что инженеры этой фирмы пытаются заглянуть в завтрашний день, а сам девиз ASUS звучит как «В поисках невероятного». Эти поиски также продолжаются в ROG, и её специалисты спешат нам предложить что-то действительно необычное и неповторимое.

За основу могут быть взяты собственные наработки прошлых лет, но переосмысленные и доведённые до совершенства. Таким образом иногда появляются уникальные модели, которым нет аналогов на рынке, а их характеристики выглядят революционными, хотя в их основе лежит точный расчёт и самые передовые решения из смежных областей, без которых немногим ранее создать нечто подобное было бы просто невозможно. Именно собрать все эти детали паззла вместе, выявить пределы современных технологических достижений, чтобы в итоге представить такой продукт не в виде прототипа, а вполне серийной модели – это и есть великая цель компании, которая часто прослеживается в самих устройствах.

Сегодня как раз появилась такая возможность прикоснуться к чему-то действительно незаурядному. Не так давно компания ROG представила флагманскую модель ROG Zephyrus Duo (2026) GX651. Это первый в мире игровой ноутбук с двумя 16” OLED экранами ROG Nebula HDR с разрешением 3K и достаточно мощной, производительной начинкой, состоящей из процессора Intel Core Ultra 300-серии и графического ускорителя NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop. Всё это по отдельности уже встречалось, но собрано воедино в прочном корпусе, со своей особенной системой охлаждения с испарительной камерой – такое можно наблюдать впервые.

Посмотрим, что интересного инженеры компании придумали на этот раз, что нового и необычного они предлагают, как это чудо техники работает, и насколько производительной получилась платформа? Вопросов много, и мы попробуем на них ответить.

Технические характеристики

Модель ASUS ROG Zephyrus Duo (2026) GX651 Тип устройства Игровой ноутбук с двумя экранами Процессор Intel Core Ultra 9 386H 2.1 ГГц (18 МБ кэш-памяти, до 4.9 ГГц, 16 ядер, 16 потоков); Intel NPU до 50 TOPS Видеопроцессор NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop (GB203) 24 ГБ GDDR7 Операционная система Microsoft Windows 11 Оперативная память 64 ГБ оперативной памяти LPDDR5X с частотой 8533 МГц Встроенная память SSD 1 ТБ PCIe Gen5 x4 SSD M.2 Экран Два 16-дюймовых HDR-дисплея ROG Nebula, 3K (2880 x 1800) 120 Гц, OLED, 16:10, DCI-P3 100%, максимальная яркость 1100 нит, VESA DisplayHDR True Black 1000, Dolby Vision, G-SYNC, антибликовое покрытие, сенсорный экран, поддержка стилуса, Pantone Validated, MUX Switch Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 7 (802.11 be); Bluetooth v6.0 Аккумулятор 4 ячейки, Li-ion, 90 Вт*ч Размеры 355.0 x 247.0 x 19.9 ~ 24.9 мм Масса 2.82 кг Цена н/д

С такой начинкой и возможностями ожидается астрономическая стоимость, но это не означает, что спроса не будет вовсе. Это премиальная модель и отчасти даже эксклюзивная в максимальной комплектации, поэтому аналогов в ближайшей перспективе не будет. Ранее уже выпускались модели с двумя экранами, например, ASUS ZenBook Duo (UX8406С), но там экраны были меньше и начинка не настолько мощная.

В данном случае используются 16” экраны, последнее поколение процессоров Intel Core Ultra и флагманский графический ускоритель для мобильных ПК – NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop. Поэтому можно считать, что осталась только концепция ZenBook Duo, а в остальном всё было кардинально переработано, включая шасси.

Упаковка и комплектация

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Ноутбук поставляется в средней по размеру картонной коробке. Оформление похоже на другие модели ROG, о чём свидетельствует соответствующая символика. Данная модель стоит баснословных денег, а упаковка выглядит немного простовато.

На одной стороне можно заметить крупный логотип ROG, и название модели в левой верхней части. С противоположной стороны есть лишь стандартная предупреждающая вставка с информацией о том, что здесь есть аккумулятор. Также есть стандартные наклейки с наименованием модели, некоторыми характеристиками и массой различных штрихкодов.

Одна наклейка размещена на передней части, а другая – на торце коробки.

Внутри коробки находятся ещё две и специальный отсек, где скрывается специальная картонная подставка.

Мне кажется, что она больше нужна для клавиатуры, чем для ноутбука потому, что у него есть своя встроенная и металлическая.

Комплект поставки здесь достаточно интересный. Его нельзя назвать очень богатым, но самое необходимое присутствует. Есть специальный чехол, о котором я уже говорил ранее.

В отдельной коробке лежат компактный адаптер питания на 100 Вт, более мощный блок на 250 Вт и устройство рукописного ввода ASUS Pen 3.0 (ASUS Pen SA205H) со своей отдельной зарядкой.

Это специальная настольная зарядка именно для устройства ASUS Pen 3.0. Стилус и зарядка упакованы в разные коробки.

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Блок питания универсальный и максимально обеспечивает 20 В, 5 А, что соответствует 100 Вт. Он с привычным уже USB Type-C разъёмом. Не очень мощный, но это отдельное устройство для путешествий, а ещё в комплекте есть более мощный блок на 250 Вт (20 В, 15 А максимум). Там уже используется проприетарный разъём.

Полная зарядка длится почти 1.5 часа. Сам ноутбук покоится в отдельной коробке.

Никакого подъёмного механизма тут нет, потому что ноутбук не совсем лёгкий, а под ним расположен ещё отсек, где спрятан остаток комплекта поставки.

Там можно обнаружить набор различных инструкций.

Внешний вид и корпус

Ноутбук представлен всего в одном цвете, который называется Stellar Grey (звездно-серый). Ещё раз стоит отметить, что ноутбуки с двумя экранами уже были, но это были скорее офисные модели, а не игровые. В данном случае два достаточно крупных экрана и одна из самых производительных начинок внутри. Да, основная особенность данной модели – наличие двух одинаковых экранов типа OLED. Клавиатуру при этом тоже можно реализовать, но для этого нужно сделать отдельный съёмный модуль.

В первых поколениях модели Duo предлагали второй экран немного поменьше, примерно в половину основного, а нижнюю часть занимала клавиатура. Здесь же клавиатура – это отдельное устройство, которое работает по беспроводному Bluetooth-соединению или через специальную группу контактов. Понятно, что её пришлось сделать ультратонкой, причём со своим встроенным аккумулятором, а поскольку это игровой ноутбук, то даже с RGB подсветкой.

Также пришлось за вторым экраном размещать материнскую плату, систему охлаждения и аккумулятор ноутбука. Это задача оказалась не менее сложной и поэтому корпус получился достаточно толстым по современным меркам. Если бы второго экрана не было, то можно было бы уложиться в стандартную толщину.

Верхняя крышка и нижний поддон изготовлены из алюминиевого сплава. Причём снизу – это элемент шасси, который изготавливается на ЧПУ-станках. Благодаря этому корпус кажется достаточно крепким и прочным, но это также влияет на вес устройства.

Ещё на нижней крышке находится специальная пластина, которая играет роль подставки. У неё есть свои собственные петли, как у верхней крышки. Это не удивительно, потому что подставка должна удерживать вес ноутбука.

Эта опорная пластина также изготовлена из алюминиевого сплава и за ней есть информационная табличка.

Крышка открывается на 320°. Никакой ошибки тут нет, возможен вариант получить импровизированный шатёр из двух экранов наружу. Модели Zenbook Duo UX8406 и UX8407 таким похвастать не могли – там экран раскрывался только на 180°.

Используются специальные шарнирные петли, которые обеспечивают такой широкий угол. При этом ориентация экрана может быть книжной или альбомной на двух экранах. Изображение на них можно отображать по-разному, для чего на ноутбуке установлен специальный софт, который позволяет включать/отключать другой экран, а также поворачивать изображение.

Клавиатура представлена отдельным модулем, который снимается. Изначально она обёрнута в защитный чехол, который позволяет защитить от царапин оба экрана, ведь клавиатура находится между ними. Сами экраны закрыты защитным стеклом, за которым скрываются тачскрины.

На левой грани можно увидеть разъём для зарядки, один видеовыход HDMI 2.1 FRL, один разъём USB 3.2 Gen2 Type-A, один Thunderbolt 4 для вывода изображения, зарядки и передачи данных на скорости до 40 Гбит/с, а также тут присутствует один разъём 3.5 мм для гарнитуры.

На правой грани видим ещё один Thunderbolt 4 Type-C, один разъём USB 3.2 Gen2 Type-A и слот для карт памяти microSD (UHS-II, 312 МБ/с). Тут же расположена кнопка включения потому, что клавиатура съёмная.

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Чтобы снять нижний поддон, нужно сначала снять пластину, на которой скрываются два разъёма и два слота M.2. Один разъём для аккумулятора, а второй для экрана. Оба необходимо отключить. Далее уже можно открутить винты поддона и аккуратно снять, но не его, а сам второй экран.

Его нужно снимать очень аккуратно, иначе от усердия он может треснуть. Именно поэтому, как уже упоминалось, сначала нужно открыть специальный лючок, который скрыт под пластиной-подставкой.

Здесь прячутся два разъёма, куда подключаются два шлейфа. Один для экрана, а другой для подключения аккумулятора. Чтобы снять экран, оба придётся отсоединить. Самое главное первым делом отключить аккумулятор, чтобы не повредить цепи питания на материнской плате.

Экран держится на защёлках специальной пластиковой рамки, которая на него наклеена. Снимать нужно очень аккуратно, чтобы не повредить экран. Кстати, снимается именно он, а основная материнская плата остаётся с поддоном.

Почему так? Тут очень мало пространства, и поэтому заднюю крышку логичнее использовать как силовой каркас и все петли закрепить к ней. Напомню, что здесь два комплекта петель.

Половину пространства под экраном занимает аккумулятор. Он достаточно крупный и ёмкий. Модель C41N2303, литий-полимерный с напряжением 15.48 В и ёмкостью 5808 мАч.

Всё остальное разместилось примерно на 2/3 от общей площади. Материнская плата перевёрнута к нам обратной стороной. Память тут распаяна на плате, и дополнительная установка не предусмотрена.

Для замены накопителей есть люк на нижнем поддоне, где расположены два коннектора и два слота M.2. Один из них поддерживает интерфейс PCI-e x4 Gen5, а другой - PCI-e x4 Gen4. Соответственно с заменой накопителя или установкой дополнительного, тут нет никаких проблем.

Если раньше у ноутбуков Duo не подразумевалась установка дискретных GPU, то сюда засунули NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop. Понятно, что это совсем не то же самое, что настольная версия с потреблением 600 Вт, но 150 Вт, тут скорее всего наберётся. Поэтому для охлаждения тут разработали свою уникальную систему с испарительной камерой, двумя турбинами и двумя медными радиаторами. Без жидкого металла тут тоже не обошлось.

Кстати, вентиляторы сделаны съёмными для того, чтобы можно было их проще чистить. Оба турбинного типа, но верхняя металлическая крышка у них отличается и вращаются они в разные стороны.

Беспроводной модуль распаян непосредственно на плате, а не устанавливается в обычный разъём M.2. Это адаптер последнего поколения Intel BE211 с поддержкой WI-FI 7 и Bluetooth 6.0. Внизу по углам находятся два небольших динамика, всего их шесть, а также есть массив микрофонов и различные «улучшайзеры» с ИИ технологиями.

Аккумулятор здесь на 90 Вт*ч. Это хороший показатель для офисной модели, а для мощного игрового устройства – это больше похоже на ИБП. Играть точно долго не получится, да и работать с двумя экранами и дискретной графикой… В общем, нужно трезво смотреть на вещи и понимать, что данный ноутбук не предполагает долгое и экономичное использование.

Возможности апгрейда есть, но достаточно ограниченные. По сути, можно заменить только SSD M.2 накопитель и установить ещё один дополнительный. В моделях Zenbook Duo это было сделать достаточно сложно, а здесь эту процедуру заметно упростили и это похвально.

Клавиатура и тачпад

Клавиатура здесь – это отдельный внешний блок со своим аккумулятором, разъёмом для зарядки и выключателем. Она может работать по беспроводной сети Bluetooth, а также есть специальные контакты для соединения с ответным разъёмом на корпусе. В таком варианте она работает как проводная и такой вариант тоже предусмотрен.

Клавиатура очень тонкая и лёгкая. Фиксируется она к корпусу при помощи магнитов, прямо поверх нижнего экрана. Магниты очень сильные и клавиатура держится как прикрученная. Ещё внизу находится огромный тачпад с двумя кнопками по нижним углам.

Сама клавиатура мембранного типа с ножничным механизмом кнопок. Клавиатура оборудована тремя уровнями RGB подсветки. Также у некоторых кнопок есть свои индикаторы, например, Bluetooth, микрофон и CAPS. Эффекты подсветки настраиваются через приложение Armoury Crate.

Корпус достаточно жёсткий и лёгкий. Ноутбук не очень компактный, но клавиатура не совсем полноразмерная потому, что цифрового блока тут нет.

Расположение клавиш во многом повторяет раскладку периферийных настольных клавиатур: для регулировки громкости, отключения микрофона и ряда других часто используемых команд предусмотрены удобно расположенные горячие клавиши, которые работают при нажатии кнопки Fn.

Несмотря на свои особенности, клавиатура получилась настолько удобная, что мне сразу захотелось где-то найти себе такую, потому что мне нравятся именно беспроводные клавиатуры с механизмом ножничного типа и с подсветкой. Причём тут RGB-подсветка с тремя предустановленными уровнями яркости. Разумеется, её можно отключить и в беспроводном режиме она не работает по умолчанию.

Также на втором экране можно организовать виртуальную клавиатуру с расширенными функциональными зонами.

Экран

Уже понятно, что экрана здесь два, но пока не до конца ясно, что они полностью одинаковые. Тем не менее, тут действительно два 16-дюймовых HDR-дисплея ROG Nebula, 3K (2880 x 1800) 120 Гц, OLED, 16:10, DCI-P3 100%, максимальная яркость 1100 нит, VESA DisplayHDR True Black 1000, Dolby Vision, G-SYNC, антибликовое покрытие, сенсорный экран, поддержка стилуса, Pantone Validated, MUX Switch. Здесь установлены две одинаковые панели производства компании Samsung.

Модель ATNA60HR07-0. Оба экрана поддерживают охват цветового пространства DCI-P3 100% и могут похвастать близким к профессиональному качеством «картинки».

Это похоже на реальность даже в штатном режиме. Углы обзора действительно широкие, цвета не изменяются в зависимости от угла зрения. В процессе использования яркость воспринимается сравнимой и никакого контраста не наблюдается. Черный цвет не выделяется засветками или сильными паразитными оттенками. Он действительно выглядит как чёрный, но это OLED панели и поэтому тут никакого удивления нет.

Кстати, ROG – одна из первых компаний, которая начала активно внедрять OLED панели ROG Nebula HDR в свои игровые модели ноутбуков. Поэтому сегодня такие экраны уже удивления не вызывают, а вот то, что их сразу два – вполне может быть.

Белый цвет смотрится натуральным и без отклонений в гамме или цветовой температуре. Есть режимы для защиты глаз с уменьшением свечения синего.

С помощью колориметра я провел замеры яркости подсветки в различных режимах яркости, а также протестировал качество заводской калибровки цветопередачи.

Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1 100 469.88 0 ∞ 50 234.41 0 ∞ 0 4.89 0 ∞

Яркость регулируется в достаточно большом диапазоне, а сам дисплей показывает отличный уровень контрастности.

Изначально у экрана всё отлично откалибровано, кроме баланса белого, но это легко можно поправить и сделать профиль.

На мой взгляд, это не столько игровая модель, сколько более широкого профиля, и скорее всего именно использование её как рабочей станции будет оправдано, но могу ошибаться. В любом случае тут даже калибровать особо ничего не нужно.

Калибровать экран я не стал потому, что результат вполне достойный для игр, а профессионалы могут всё настроить для идеальной цветопередачи, потому что цветовой охват тут огромный.

Тестирование

Ноутбук поставляется с предустановленной лицензионной копией операционной системы Microsoft Windows 11 Pro. После загрузки системы, но перед использованием рекомендуется обновить всё через центр обновлений потому, что весь софт и драйверы уже предустановлены в системе.

Фирменного софта тут много. Есть даже утилиты для того, чтобы расширить функциональность второго экрана.

Традиционно предустановлено различное программное обеспечение, в том числе есть MyASUS. Однако, альфа и омега игровых ноутбуков ROG – это приложение Armoury Crate.

Это приложение позволяет настраивать практически все параметры устройства, включая экран. Во флагманских моделях, и здесь не исключение, ещё есть возможность ручных настроек лимитов процессора и GPU. Для этого есть отдельное меню.

Отдельно настраиваются параметры не только для процессора, но и GPU. Дальше уже всё это ложится на плечи автоматики, которая должна правильно распределить баланс в разных приложениях.

Производительность системы и эффективность охлаждения можно настраивать в пользовательских профилях.

Режим Turbo – это максимальная производительность ноутбука для самых требовательных игр, при которой вентиляторы также вращаются на максимальной скорости, а для работы и развлекательных приложений предназначен бесшумный режим Silent.

При низких нагрузках на центральный процессор и видеокарту, когда их рабочая температура не превышает 60°C, вентиляторы останавливаются и ноутбук работает бесшумно.

В пользовательских профилях можно не только выбрать режим охлаждения, но и настроить целый ряд других параметров системы, например, управлять эффектами RGB подсветки или вообще отключить её.

CPU-Z:

AIDA64 GPGPU Benchmark:

AIDA64 GPGPU Benchmark2:

AIDA64 Cache & Memory:

AIDA64 CPU CheckMate:

AIDA64 CPU AES:

AIDA64 CPU SHA3:

AIDA64 FP32-Raytrace:

AIDA64 FP64-Raytrace:

Cinebench R23:

Cinebench 2026:

PCMark 10:

3DMark Speed Way:

3DMark Steel Nomad:

3DMark Steel Nomad Light:

3DMark Port Royal:

3DMark Solar Bay:

3DMark Solar Bay Extreme:

3DMark Time Spy:

3DMark CPU Profile:

3DMark Storage Benchmark:

Winrar 7.11:

7-Zip 24.08:

CrystalDiskInfo:

CrystalDiskMark:

AS SSD Benchmark:

Anvil’s Storage Benchmark:

Superposition FHD, Medium:

Superposition 4K, Optimized:

Время автономной работы, нагрев и шум

Ноутбук оборудован аккумулятором на 90 ватт*час – отличные показатели для подобного устройства. Полная зарядка АКБ занимает 1 час и 32 минуты. Такой результат достигается благодаря блоку питания, который поставляется в комплекте с ноутбуком. Примерно 52% от максимальной ёмкости ноутбук набирает за 30 минут зарядки.

Работать в офисных задачах от аккумулятора можно достаточно долго, но в пределах разумного. Тестовый пакет PCMark с предустановкой Modern Office работает 6 часов 3 минуты с одним экраном на яркости 80% и 3 часа 30 минут с двумя экранами на максимальной яркости.

В игровом пакете PCMark результат ещё более скромный. Тут установлены дискретная видеокарта и мощный процессор, поэтому удивляться не приходится.

Нагрев устройства достаточно умеренный. При использовании самых тяжёлых приложений (например OCCT в режиме Power, когда одновременно задействована связка CPU+GPU) температура корпуса не поднимается выше 37°C.

Нагрев неравномерный, самое горячее место фиксируется в вентиляционных отверстиях с обратной стороны, где температура доходит до 57°C в максимальной нагрузке.

Спереди видны места, где расположены вентиляторы, и в этом месте устройство самое прохладное за счет притока воздуха.

Что касается шума, то пик его достигается в режиме, когда вентиляторы начинают вращаться на скорости 6000 об/мин в нагрузке. Шум при этом составляет 38.6 дБ на расстоянии 1 м от устройства.

Заключение

ROG Zephyrus Duo (2026) GX651 – это очень необычная модель, которая может пригодиться не только геймерам, но и профессионалам. На мой взгляд, это знаковая модель, которая была приурочена к 20-й годовщине бренда Republic of Gamers.

Конструкция самого устройства напоминает модель Zenbook Duo, но вместе с этим произошло несколько важных изменений. На верхней крышке появилась лента светодиодов Slash Lighting. Её можно встретить на других устройствах серии ROG Zephyrus. Этот привычный элемент был улучшен, и теперь она состоит из 35 отдельных зон, что позволяет с еще большей гибкостью задавать различные визуальные эффекты. По умолчанию есть 15 предустановленных анимационных эффектов, включая режим Sonic Match, в котором подсветка меняется в такт воспроизводимой на ноутбуке мелодии.

Нижняя часть шасси изготовлена из алюминиевого сплава на станке с ЧПУ. Это обеспечивает высокую прочность и жёсткость конструкции, а также точность подгонки всех элементов: экранов, крышек, петель и прочего. Для этой модели был изготовлен уникальный клавиатурный модуль с тачпадом. Чтобы ей можно было пользоваться в любых режимах работы ноутбука, она сделана беспроводной. Несмотря на то, что её толщина составляет всего 5 мм, клавиатура обладает глубоким ходом клавиш – 1.7 мм. Клавиатурная панель покрыта тактильно приятным и устойчивым к загрязнению материалом, гладкое покрытие нанесено и на колпачки клавиш. Тачпад с большой сенсорной панелью облегчает навигацию и использование жестов с несколькими пальцами.

Кроме того, клавиатура оборудована RGB-подсветкой, которая работает при установке на само устройство. В беспроводном режиме это может заметно снизить время автономной работы. Сама по себе клавиатура достаточно удобная, даже несмотря на отсутствие цифрового блока. Ещё в комплекте есть стилус ASUS Pen 3.0 с собственной зарядкой, четыре сменных наконечника – 2H, H, HB, B, а ещё у него распознавание 4096 уровней давления. Это позволяет использовать устройство как графический планшет и весьма расширяет функциональность данной модели.

Тут используются два крупных OLED экрана ROG Nebula HDR с разрешением 3K и специализированный софт для удобства одновременной работы с ними. Встроенная утилита делает работу более комфортной, и именно она заметно упрощает работу. Производитель не просто сделал два экрана и бросил пользователя с ними, он именно организовал и облегчил взаимодействие, и это приятно. Сами экраны отличные по всем параметрам и даже добавить особо нечего. Верхняя крышка с экраном открывается на 320°, а на нижней предусмотрена встроенная подставка.

Разбирать устройство не так просто, поэтому к двум слотам M.2 организован отдельный доступ для замены штатного накопителя или установки дополнительного. Кстати, тут штатно установлена очень быстрая модель с интерфейсом PCI-e x4 Gen5, а дополнительный можно поставить только PCI-e x4 Gen4. Исходя из своих особенностей, ноутбук получился не совсем тонким и лёгким. Также, несмотря на аккумулятор достаточно высокой ёмкости (90 ватт*час), время автономной работы невелико, но это компенсируется достаточно быстрой зарядкой. Например, за 30 минут можно подзарядиться от 0 до 50%, но это с основным блоком питания на 250 Вт. В комплекте ещё есть дополнительный для путешествий на 100 Вт.

В целом ноутбук получился знаковый и нишевый, а его цена может отпугнуть многих. Также не всем обязательно нужно два экрана и такая мощная начинка. Появление такой модели можно воспринимать, как демонстрацию достижений компании ROG за 20 лет присутствия на рынке и своего рода подарок для фанатов марки.

Андрей Понкратов aka wildchaser

По итогам обзора ноутбук ASUS ROG Zephyrus Duo (2026) GX651 получает награду: