Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus Duo (2026) GX651

Перед нами знаковая модель, выпущенная к 20-летию бренда Republic of Gamers, с двумя OLED-экранами ROG Nebula HDR (3K) и продуманной экосистемой для работы с ними; процессором Intel Core Ultra 300 и графикой NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop. Она подойдёт не только геймерам, но и профессионалам благодаря стилусу ASUS Pen 3.0 и расширенной функциональности.
Страница 1 из 1
реклама

Оглавление

Вступление

Многим известно, что за компанией ROG (Republic of Gamers) стояла фирма ASUS. На заре становления это было её подразделение, которое со временем переросло в отдельную компанию. Сейчас это всемирно известный бренд, который пользуется популярностью у геймеров. Компания продолжает активно развиваться, находясь на самом пике современных технологий и инновационных технических решений. Часто можно заметить, что инженеры этой фирмы пытаются заглянуть в завтрашний день, а сам девиз ASUS звучит как «В поисках невероятного». Эти поиски также продолжаются в ROG, и её специалисты спешат нам предложить что-то действительно необычное и неповторимое.

За основу могут быть взяты собственные наработки прошлых лет, но переосмысленные и доведённые до совершенства. Таким образом иногда появляются уникальные модели, которым нет аналогов на рынке, а их характеристики выглядят революционными, хотя в их основе лежит точный расчёт и самые передовые решения из смежных областей, без которых немногим ранее создать нечто подобное было бы просто невозможно. Именно собрать все эти детали паззла вместе, выявить пределы современных технологических достижений, чтобы в итоге представить такой продукт не в виде прототипа, а вполне серийной модели – это и есть великая цель компании, которая часто прослеживается в самих устройствах.

Сегодня как раз появилась такая возможность прикоснуться к чему-то действительно незаурядному. Не так давно компания ROG представила флагманскую модель ROG Zephyrus Duo (2026) GX651. Это первый в мире игровой ноутбук с двумя 16” OLED экранами ROG Nebula HDR с разрешением 3K и достаточно мощной, производительной начинкой, состоящей из процессора Intel Core Ultra 300-серии и графического ускорителя NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop. Всё это по отдельности уже встречалось, но собрано воедино в прочном корпусе, со своей особенной системой охлаждения с испарительной камерой – такое можно наблюдать впервые.

450x249 27 KB. Big one: 1453x805 175 KB

Посмотрим, что интересного инженеры компании придумали на этот раз, что нового и необычного они предлагают, как это чудо техники работает, и насколько производительной получилась платформа? Вопросов много, и мы попробуем на них ответить.

Технические характеристики

Модель ASUS ROG Zephyrus Duo (2026) GX651
Тип устройства Игровой ноутбук с двумя экранами
Процессор Intel Core Ultra 9 386H 2.1 ГГц (18 МБ кэш-памяти, до 4.9 ГГц, 16 ядер, 16 потоков); Intel NPU до 50 TOPS
Видеопроцессор NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop (GB203) 24 ГБ GDDR7
Операционная система Microsoft Windows 11
Оперативная память 64 ГБ оперативной памяти LPDDR5X с частотой 8533 МГц
Встроенная память SSD 1 ТБ PCIe Gen5 x4 SSD M.2
Экран Два 16-дюймовых HDR-дисплея ROG Nebula, 3K (2880 x 1800) 120 Гц, OLED, 16:10, DCI-P3 100%, максимальная яркость 1100 нит, VESA DisplayHDR True Black 1000, Dolby Vision, G-SYNC, антибликовое покрытие, сенсорный экран, поддержка стилуса, Pantone Validated, MUX Switch
Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 7 (802.11 be); Bluetooth v6.0
Аккумулятор 4 ячейки, Li-ion, 90 Вт*ч
Размеры 355.0 x 247.0 x 19.9 ~ 24.9 мм
Масса 2.82 кг
Цена н/д

С такой начинкой и возможностями ожидается астрономическая стоимость, но это не означает, что спроса не будет вовсе. Это премиальная модель и отчасти даже эксклюзивная в максимальной комплектации, поэтому аналогов в ближайшей перспективе не будет. Ранее уже выпускались модели с двумя экранами, например, ASUS ZenBook Duo (UX8406С), но там экраны были меньше и начинка не настолько мощная.

В данном случае используются 16” экраны, последнее поколение процессоров Intel Core Ultra и флагманский графический ускоритель для мобильных ПК – NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop. Поэтому можно считать, что осталась только концепция ZenBook Duo, а в остальном всё было кардинально переработано, включая шасси.

Упаковка и комплектация

реклама



Ноутбук поставляется в средней по размеру картонной коробке. Оформление похоже на другие модели ROG, о чём свидетельствует соответствующая символика. Данная модель стоит баснословных денег, а упаковка выглядит немного простовато.

450x299 17 KB. Big one: 1500x996 114 KB

На одной стороне можно заметить крупный логотип ROG, и название модели в левой верхней части. С противоположной стороны есть лишь стандартная предупреждающая вставка с информацией о том, что здесь есть аккумулятор. Также есть стандартные наклейки с наименованием модели, некоторыми характеристиками и массой различных штрихкодов.

450x297 18 KB. Big one: 1500x990 120 KB

Одна наклейка размещена на передней части, а другая – на торце коробки.

450x321 37 KB. Big one: 1500x1069 249 KB

Внутри коробки находятся ещё две и специальный отсек, где скрывается специальная картонная подставка.

450x292 30 KB. Big one: 1500x974 243 KB

Мне кажется, что она больше нужна для клавиатуры, чем для ноутбука потому, что у него есть своя встроенная и металлическая.

450x196 15 KB. Big one: 1500x653 140 KB

Комплект поставки здесь достаточно интересный. Его нельзя назвать очень богатым, но самое необходимое присутствует. Есть специальный чехол, о котором я уже говорил ранее.

450x224 13 KB. Big one: 1500x746 110 KB

В отдельной коробке лежат компактный адаптер питания на 100 Вт, более мощный блок на 250 Вт и устройство рукописного ввода ASUS Pen 3.0 (ASUS Pen SA205H) со своей отдельной зарядкой.

450x275 15 KB. Big one: 1500x915 90 KB

Это специальная настольная зарядка именно для устройства ASUS Pen 3.0. Стилус и зарядка упакованы в разные коробки.

450x275 21 KB. Big one: 1500x915 142 KB

реклама



Блок питания универсальный и максимально обеспечивает 20 В, 5 А, что соответствует 100 Вт. Он с привычным уже USB Type-C разъёмом. Не очень мощный, но это отдельное устройство для путешествий, а ещё в комплекте есть более мощный блок на 250 Вт (20 В, 15 А максимум). Там уже используется проприетарный разъём.

450x272 25 KB. Big one: 1500x907 157 KB

Полная зарядка длится почти 1.5 часа. Сам ноутбук покоится в отдельной коробке.

450x272 25 KB. Big one: 1500x906 168 KB

Никакого подъёмного механизма тут нет, потому что ноутбук не совсем лёгкий, а под ним расположен ещё отсек, где спрятан остаток комплекта поставки.

450x327 14 KB. Big one: 1500x1091 98 KB

Там можно обнаружить набор различных инструкций.

450x170 16 KB. Big one: 1500x568 94 KB

Внешний вид и корпус

Ноутбук представлен всего в одном цвете, который называется Stellar Grey (звездно-серый). Ещё раз стоит отметить, что ноутбуки с двумя экранами уже были, но это были скорее офисные модели, а не игровые. В данном случае два достаточно крупных экрана и одна из самых производительных начинок внутри. Да, основная особенность данной модели – наличие двух одинаковых экранов типа OLED. Клавиатуру при этом тоже можно реализовать, но для этого нужно сделать отдельный съёмный модуль.

В первых поколениях модели Duo предлагали второй экран немного поменьше, примерно в половину основного, а нижнюю часть занимала клавиатура. Здесь же клавиатура – это отдельное устройство, которое работает по беспроводному Bluetooth-соединению или через специальную группу контактов. Понятно, что её пришлось сделать ультратонкой, причём со своим встроенным аккумулятором, а поскольку это игровой ноутбук, то даже с RGB подсветкой.

Также пришлось за вторым экраном размещать материнскую плату, систему охлаждения и аккумулятор ноутбука. Это задача оказалась не менее сложной и поэтому корпус получился достаточно толстым по современным меркам. Если бы второго экрана не было, то можно было бы уложиться в стандартную толщину.

450x233 16 KB. Big one: 1500x776 105 KB

Верхняя крышка и нижний поддон изготовлены из алюминиевого сплава. Причём снизу – это элемент шасси, который изготавливается на ЧПУ-станках. Благодаря этому корпус кажется достаточно крепким и прочным, но это также влияет на вес устройства.

Ещё на нижней крышке находится специальная пластина, которая играет роль подставки. У неё есть свои собственные петли, как у верхней крышки. Это не удивительно, потому что подставка должна удерживать вес ноутбука.

450x239 21 KB. Big one: 1500x795 183 KB

Эта опорная пластина также изготовлена из алюминиевого сплава и за ней есть информационная табличка.

450x427 34 KB. Big one: 1500x1422 249 KB

Крышка открывается на 320°. Никакой ошибки тут нет, возможен вариант получить импровизированный шатёр из двух экранов наружу. Модели Zenbook Duo UX8406 и UX8407 таким похвастать не могли – там экран раскрывался только на 180°.

251x450 36 KB. Big one: 835x1500 303 KB

Используются специальные шарнирные петли, которые обеспечивают такой широкий угол. При этом ориентация экрана может быть книжной или альбомной на двух экранах. Изображение на них можно отображать по-разному, для чего на ноутбуке установлен специальный софт, который позволяет включать/отключать другой экран, а также поворачивать изображение.

450x333 16 KB. Big one: 1500x1111 131 KB

Клавиатура представлена отдельным модулем, который снимается. Изначально она обёрнута в защитный чехол, который позволяет защитить от царапин оба экрана, ведь клавиатура находится между ними. Сами экраны закрыты защитным стеклом, за которым скрываются тачскрины.

450x253 20 KB. Big one: 1500x843 140 KB

На левой грани можно увидеть разъём для зарядки, один видеовыход HDMI 2.1 FRL, один разъём USB 3.2 Gen2 Type-A, один Thunderbolt 4 для вывода изображения, зарядки и передачи данных на скорости до 40 Гбит/с, а также тут присутствует один разъём 3.5 мм для гарнитуры.

450x227 10 KB. Big one: 1500x758 85 KB

На правой грани видим ещё один Thunderbolt 4 Type-C, один разъём USB 3.2 Gen2 Type-A и слот для карт памяти microSD (UHS-II, 312 МБ/с). Тут же расположена кнопка включения потому, что клавиатура съёмная.

450x294 26 KB. Big one: 1500x981 250 KB

реклама





Чтобы снять нижний поддон, нужно сначала снять пластину, на которой скрываются два разъёма и два слота M.2. Один разъём для аккумулятора, а второй для экрана. Оба необходимо отключить. Далее уже можно открутить винты поддона и аккуратно снять, но не его, а сам второй экран.

450x258 21 KB. Big one: 1500x860 174 KB

Его нужно снимать очень аккуратно, иначе от усердия он может треснуть. Именно поэтому, как уже упоминалось, сначала нужно открыть специальный лючок, который скрыт под пластиной-подставкой.

Здесь прячутся два разъёма, куда подключаются два шлейфа. Один для экрана, а другой для подключения аккумулятора. Чтобы снять экран, оба придётся отсоединить. Самое главное первым делом отключить аккумулятор, чтобы не повредить цепи питания на материнской плате.

450x247 37 KB. Big one: 1500x824 272 KB

Экран держится на защёлках специальной пластиковой рамки, которая на него наклеена. Снимать нужно очень аккуратно, чтобы не повредить экран. Кстати, снимается именно он, а основная материнская плата остаётся с поддоном.

450x289 37 KB. Big one: 1500x964 276 KB

Почему так? Тут очень мало пространства, и поэтому заднюю крышку логичнее использовать как силовой каркас и все петли закрепить к ней. Напомню, что здесь два комплекта петель.

Половину пространства под экраном занимает аккумулятор. Он достаточно крупный и ёмкий. Модель C41N2303, литий-полимерный с напряжением 15.48 В и ёмкостью 5808 мАч.

450x275 41 KB. Big one: 1500x918 291 KB

Всё остальное разместилось примерно на 2/3 от общей площади. Материнская плата перевёрнута к нам обратной стороной. Память тут распаяна на плате, и дополнительная установка не предусмотрена.

Для замены накопителей есть люк на нижнем поддоне, где расположены два коннектора и два слота M.2. Один из них поддерживает интерфейс PCI-e x4 Gen5, а другой - PCI-e x4 Gen4. Соответственно с заменой накопителя или установкой дополнительного, тут нет никаких проблем.

450x283 29 KB. Big one: 1110x697 130 KB

Если раньше у ноутбуков Duo не подразумевалась установка дискретных GPU, то сюда засунули NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop. Понятно, что это совсем не то же самое, что настольная версия с потреблением 600 Вт, но 150 Вт, тут скорее всего наберётся. Поэтому для охлаждения тут разработали свою уникальную систему с испарительной камерой, двумя турбинами и двумя медными радиаторами. Без жидкого металла тут тоже не обошлось.

Кстати, вентиляторы сделаны съёмными для того, чтобы можно было их проще чистить. Оба турбинного типа, но верхняя металлическая крышка у них отличается и вращаются они в разные стороны.

450x276 44 KB. Big one: 1500x920 310 KB

Беспроводной модуль распаян непосредственно на плате, а не устанавливается в обычный разъём M.2. Это адаптер последнего поколения Intel BE211 с поддержкой WI-FI 7 и Bluetooth 6.0. Внизу по углам находятся два небольших динамика, всего их шесть, а также есть массив микрофонов и различные «улучшайзеры» с ИИ технологиями.

450x284 30 KB. Big one: 1500x945 189 KB

Аккумулятор здесь на 90 Вт*ч. Это хороший показатель для офисной модели, а для мощного игрового устройства – это больше похоже на ИБП. Играть точно долго не получится, да и работать с двумя экранами и дискретной графикой… В общем, нужно трезво смотреть на вещи и понимать, что данный ноутбук не предполагает долгое и экономичное использование.

Возможности апгрейда есть, но достаточно ограниченные. По сути, можно заменить только SSD M.2 накопитель и установить ещё один дополнительный. В моделях Zenbook Duo это было сделать достаточно сложно, а здесь эту процедуру заметно упростили и это похвально.

450x273 24 KB. Big one: 1142x693 102 KB

Клавиатура и тачпад

Клавиатура здесь – это отдельный внешний блок со своим аккумулятором, разъёмом для зарядки и выключателем. Она может работать по беспроводной сети Bluetooth, а также есть специальные контакты для соединения с ответным разъёмом на корпусе. В таком варианте она работает как проводная и такой вариант тоже предусмотрен.

450x223 13 KB. Big one: 1500x742 108 KB

Клавиатура очень тонкая и лёгкая. Фиксируется она к корпусу при помощи магнитов, прямо поверх нижнего экрана. Магниты очень сильные и клавиатура держится как прикрученная. Ещё внизу находится огромный тачпад с двумя кнопками по нижним углам.

450x226 16 KB. Big one: 1500x752 115 KB

Сама клавиатура мембранного типа с ножничным механизмом кнопок. Клавиатура оборудована тремя уровнями RGB подсветки. Также у некоторых кнопок есть свои индикаторы, например, Bluetooth, микрофон и CAPS. Эффекты подсветки настраиваются через приложение Armoury Crate.

Корпус достаточно жёсткий и лёгкий. Ноутбук не очень компактный, но клавиатура не совсем полноразмерная потому, что цифрового блока тут нет.

450x227 10 KB. Big one: 1500x758 109 KB

Расположение клавиш во многом повторяет раскладку периферийных настольных клавиатур: для регулировки громкости, отключения микрофона и ряда других часто используемых команд предусмотрены удобно расположенные горячие клавиши, которые работают при нажатии кнопки Fn.

450x304 29 KB. Big one: 1500x1012 192 KB

Несмотря на свои особенности, клавиатура получилась настолько удобная, что мне сразу захотелось где-то найти себе такую, потому что мне нравятся именно беспроводные клавиатуры с механизмом ножничного типа и с подсветкой. Причём тут RGB-подсветка с тремя предустановленными уровнями яркости. Разумеется, её можно отключить и в беспроводном режиме она не работает по умолчанию.

Также на втором экране можно организовать виртуальную клавиатуру с расширенными функциональными зонами.

450x273 17 KB. Big one: 1500x909 131 KB

Экран

Уже понятно, что экрана здесь два, но пока не до конца ясно, что они полностью одинаковые. Тем не менее, тут действительно два 16-дюймовых HDR-дисплея ROG Nebula, 3K (2880 x 1800) 120 Гц, OLED, 16:10, DCI-P3 100%, максимальная яркость 1100 нит, VESA DisplayHDR True Black 1000, Dolby Vision, G-SYNC, антибликовое покрытие, сенсорный экран, поддержка стилуса, Pantone Validated, MUX Switch. Здесь установлены две одинаковые панели производства компании Samsung.

450x191 32 KB. Big one: 1500x636 255 KB

Модель ATNA60HR07-0. Оба экрана поддерживают охват цветового пространства DCI-P3 100% и могут похвастать близким к профессиональному качеством «картинки».

450x322 22 KB. Big one: 1382x990 140 KB

Это похоже на реальность даже в штатном режиме. Углы обзора действительно широкие, цвета не изменяются в зависимости от угла зрения. В процессе использования яркость воспринимается сравнимой и никакого контраста не наблюдается. Черный цвет не выделяется засветками или сильными паразитными оттенками. Он действительно выглядит как чёрный, но это OLED панели и поэтому тут никакого удивления нет.

Кстати, ROG – одна из первых компаний, которая начала активно внедрять OLED панели ROG Nebula HDR в свои игровые модели ноутбуков. Поэтому сегодня такие экраны уже удивления не вызывают, а вот то, что их сразу два – вполне может быть.

450x239 13 KB. Big one: 1500x798 93 KB

Белый цвет смотрится натуральным и без отклонений в гамме или цветовой температуре. Есть режимы для защиты глаз с уменьшением свечения синего.

С помощью колориметра я провел замеры яркости подсветки в различных режимах яркости, а также протестировал качество заводской калибровки цветопередачи.

Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1
100 469.88 0
50 234.41 0
0 4.89 0

Яркость регулируется в достаточно большом диапазоне, а сам дисплей показывает отличный уровень контрастности.

450x239 21 KB. Big one: 1500x798 126 KB

Изначально у экрана всё отлично откалибровано, кроме баланса белого, но это легко можно поправить и сделать профиль.

На мой взгляд, это не столько игровая модель, сколько более широкого профиля, и скорее всего именно использование её как рабочей станции будет оправдано, но могу ошибаться. В любом случае тут даже калибровать особо ничего не нужно.

450x335 38 KB. Big one: 1132x842 183 KB

Калибровать экран я не стал потому, что результат вполне достойный для игр, а профессионалы могут всё настроить для идеальной цветопередачи, потому что цветовой охват тут огромный.

450x269 33 KB. Big one: 1000x9953 2006 KB

Тестирование

Ноутбук поставляется с предустановленной лицензионной копией операционной системы Microsoft Windows 11 Pro. После загрузки системы, но перед использованием рекомендуется обновить всё через центр обновлений потому, что весь софт и драйверы уже предустановлены в системе.

Фирменного софта тут много. Есть даже утилиты для того, чтобы расширить функциональность второго экрана.

Традиционно предустановлено различное программное обеспечение, в том числе есть MyASUS. Однако, альфа и омега игровых ноутбуков ROG – это приложение Armoury Crate.

450x241 22 KB. Big one: 1500x804 135 KB

Это приложение позволяет настраивать практически все параметры устройства, включая экран. Во флагманских моделях, и здесь не исключение, ещё есть возможность ручных настроек лимитов процессора и GPU. Для этого есть отдельное меню.

450x241 21 KB. Big one: 1500x804 143 KB

Отдельно настраиваются параметры не только для процессора, но и GPU. Дальше уже всё это ложится на плечи автоматики, которая должна правильно распределить баланс в разных приложениях.

450x241 23 KB. Big one: 1500x804 150 KB

Производительность системы и эффективность охлаждения можно настраивать в пользовательских профилях.

450x241 21 KB. Big one: 1500x804 131 KB

Режим Turbo – это максимальная производительность ноутбука для самых требовательных игр, при которой вентиляторы также вращаются на максимальной скорости, а для работы и развлекательных приложений предназначен бесшумный режим Silent.

450x241 17 KB. Big one: 1500x804 112 KB

При низких нагрузках на центральный процессор и видеокарту, когда их рабочая температура не превышает 60°C, вентиляторы останавливаются и ноутбук работает бесшумно.

450x241 19 KB. Big one: 1500x804 117 KB

В пользовательских профилях можно не только выбрать режим охлаждения, но и настроить целый ряд других параметров системы, например, управлять эффектами RGB подсветки или вообще отключить её.

450x241 19 KB. Big one: 1500x804 116 KB

CPU-Z:

450x300 45 KB. Big one: 1500x999 323 KB

AIDA64 GPGPU Benchmark:

450x306 40 KB. Big one: 1389x943 257 KB

AIDA64 GPGPU Benchmark2:

450x306 41 KB. Big one: 1389x943 259 KB

AIDA64 Cache & Memory:

439x450 49 KB. Big one: 809x829 136 KB

AIDA64 CPU CheckMate:

450x324 46 KB. Big one: 1382x995 294 KB

AIDA64 CPU AES:

450x324 46 KB. Big one: 1382x995 299 KB

AIDA64 CPU SHA3:

450x324 46 KB. Big one: 1382x995 320 KB

AIDA64 FP32-Raytrace:

450x324 46 KB. Big one: 1382x995 300 KB

AIDA64 FP64-Raytrace:

450x324 47 KB. Big one: 1382x995 324 KB

Cinebench R23:

450x390 36 KB. Big one: 1274x1103 202 KB

Cinebench 2026:

450x366 24 KB. Big one: 1488x1210 153 KB

PCMark 10:

450x328 34 KB. Big one: 1500x1094 211 KB

450x328 27 KB. Big one: 1500x1094 194 KB

3DMark Speed Way:

450x289 33 KB. Big one: 1500x964 196 KB

3DMark Steel Nomad:

450x289 31 KB. Big one: 1500x964 183 KB

3DMark Steel Nomad Light:

450x289 32 KB. Big one: 1500x964 191 KB

3DMark Port Royal:

450x289 33 KB. Big one: 1500x964 196 KB

3DMark Solar Bay:

450x289 37 KB. Big one: 1500x964 223 KB

3DMark Solar Bay Extreme:

450x289 33 KB. Big one: 1500x964 197 KB

3DMark Time Spy:

450x289 33 KB. Big one: 1500x964 203 KB

3DMark CPU Profile:

450x289 32 KB. Big one: 1500x964 192 KB

3DMark Storage Benchmark:

450x315 36 KB. Big one: 1500x1051 223 KB

Winrar 7.11:

450x435 40 KB

7-Zip 24.08:

450x287 32 KB. Big one: 1099x702 157 KB

CrystalDiskInfo:

450x429 53 KB

CrystalDiskMark:

450x229 40 KB

AS SSD Benchmark:

450x445 48 KB

Anvil’s Storage Benchmark:

450x279 40 KB. Big one: 1368x847 203 KB

Superposition FHD, Medium:

450x281 33 KB. Big one: 1500x935 259 KB

Superposition 4K, Optimized:

450x281 34 KB. Big one: 1500x935 264 KB

Время автономной работы, нагрев и шум

Ноутбук оборудован аккумулятором на 90 ватт*час – отличные показатели для подобного устройства. Полная зарядка АКБ занимает 1 час и 32 минуты. Такой результат достигается благодаря блоку питания, который поставляется в комплекте с ноутбуком. Примерно 52% от максимальной ёмкости ноутбук набирает за 30 минут зарядки.

450x323 23 KB. Big one: 1380x990 148 KB

Работать в офисных задачах от аккумулятора можно достаточно долго, но в пределах разумного. Тестовый пакет PCMark с предустановкой Modern Office работает 6 часов 3 минуты с одним экраном на яркости 80% и 3 часа 30 минут с двумя экранами на максимальной яркости.

450x319 29 KB. Big one: 1500x1062 173 KB

В игровом пакете PCMark результат ещё более скромный. Тут установлены дискретная видеокарта и мощный процессор, поэтому удивляться не приходится.

450x348 31 KB. Big one: 1500x1159 188 KB

Нагрев устройства достаточно умеренный. При использовании самых тяжёлых приложений (например OCCT в режиме Power, когда одновременно задействована связка CPU+GPU) температура корпуса не поднимается выше 37°C.

Нагрев неравномерный, самое горячее место фиксируется в вентиляционных отверстиях с обратной стороны, где температура доходит до 57°C в максимальной нагрузке.

Спереди видны места, где расположены вентиляторы, и в этом месте устройство самое прохладное за счет притока воздуха.

450x200 30 KB. Big one: 1500x667 151 KB

Что касается шума, то пик его достигается в режиме, когда вентиляторы начинают вращаться на скорости 6000 об/мин в нагрузке. Шум при этом составляет 38.6 дБ на расстоянии 1 м от устройства.

450x200 28 KB. Big one: 1500x667 138 KB

Заключение

ROG Zephyrus Duo (2026) GX651 – это очень необычная модель, которая может пригодиться не только геймерам, но и профессионалам. На мой взгляд, это знаковая модель, которая была приурочена к 20-й годовщине бренда Republic of Gamers.

Конструкция самого устройства напоминает модель Zenbook Duo, но вместе с этим произошло несколько важных изменений. На верхней крышке появилась лента светодиодов Slash Lighting. Её можно встретить на других устройствах серии ROG Zephyrus. Этот привычный элемент был улучшен, и теперь она состоит из 35 отдельных зон, что позволяет с еще большей гибкостью задавать различные визуальные эффекты. По умолчанию есть 15 предустановленных анимационных эффектов, включая режим Sonic Match, в котором подсветка меняется в такт воспроизводимой на ноутбуке мелодии.

Нижняя часть шасси изготовлена из алюминиевого сплава на станке с ЧПУ. Это обеспечивает высокую прочность и жёсткость конструкции, а также точность подгонки всех элементов: экранов, крышек, петель и прочего. Для этой модели был изготовлен уникальный клавиатурный модуль с тачпадом. Чтобы ей можно было пользоваться в любых режимах работы ноутбука, она сделана беспроводной. Несмотря на то, что её толщина составляет всего 5 мм, клавиатура обладает глубоким ходом клавиш – 1.7 мм. Клавиатурная панель покрыта тактильно приятным и устойчивым к загрязнению материалом, гладкое покрытие нанесено и на колпачки клавиш. Тачпад с большой сенсорной панелью облегчает навигацию и использование жестов с несколькими пальцами.

Кроме того, клавиатура оборудована RGB-подсветкой, которая работает при установке на само устройство. В беспроводном режиме это может заметно снизить время автономной работы. Сама по себе клавиатура достаточно удобная, даже несмотря на отсутствие цифрового блока. Ещё в комплекте есть стилус ASUS Pen 3.0 с собственной зарядкой, четыре сменных наконечника – 2H, H, HB, B, а ещё у него распознавание 4096 уровней давления. Это позволяет использовать устройство как графический планшет и весьма расширяет функциональность данной модели.

Тут используются два крупных OLED экрана ROG Nebula HDR с разрешением 3K и специализированный софт для удобства одновременной работы с ними. Встроенная утилита делает работу более комфортной, и именно она заметно упрощает работу. Производитель не просто сделал два экрана и бросил пользователя с ними, он именно организовал и облегчил взаимодействие, и это приятно. Сами экраны отличные по всем параметрам и даже добавить особо нечего. Верхняя крышка с экраном открывается на 320°, а на нижней предусмотрена встроенная подставка.

Разбирать устройство не так просто, поэтому к двум слотам M.2 организован отдельный доступ для замены штатного накопителя или установки дополнительного. Кстати, тут штатно установлена очень быстрая модель с интерфейсом PCI-e x4 Gen5, а дополнительный можно поставить только PCI-e x4 Gen4. Исходя из своих особенностей, ноутбук получился не совсем тонким и лёгким. Также, несмотря на аккумулятор достаточно высокой ёмкости (90 ватт*час), время автономной работы невелико, но это компенсируется достаточно быстрой зарядкой. Например, за 30 минут можно подзарядиться от 0 до 50%, но это с основным блоком питания на 250 Вт. В комплекте ещё есть дополнительный для путешествий на 100 Вт.

В целом ноутбук получился знаковый и нишевый, а его цена может отпугнуть многих. Также не всем обязательно нужно два экрана и такая мощная начинка. Появление такой модели можно воспринимать, как демонстрацию достижений компании ROG за 20 лет присутствия на рынке и своего рода подарок для фанатов марки.

Андрей Понкратов aka wildchaser

По итогам обзора ноутбук ASUS ROG Zephyrus Duo (2026) GX651 получает награду:

200x109 16 KB

Добавить в закладки

Теги

обзор тест asus windows 11 wildchaser ноутбук rog geforce rtx 5090 rog zephyrus duo core ultra 9 386h zephyrus duo rog zephyrus duo (2026) gx651

Лента материалов раздела

Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus Duo (2026) GX651
Обзор OLED 4K 32" монитора GIGABYTE MO32U24
Обзор ноутбука ASUS ZenBook A14 (UX3407N)
Обзор сетевого зарядного устройства Ugreen Nexode 500W 6-Port GaN Desktop Fast Charger (X759)
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG X870E ACE MAX
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G14 (GU405A)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эксперт протестировал и оценил российский ноутбук второго поколения «Аквариус» за 27 000 рублей
В России представили концепцию работающей от костра портативной мини-ТЭС на 600 Вт для походов
YouTube-блогер на Volkswagen Passat 1998-го года проехал почти 2400 км на одном баке топлива
YouTube-канал MrBeast достиг рекордного для видеоплатформы количества подписчиков в 500 млн
Инсайдер подтвердил выход процессоров Raptor Lake Next для сокета LGA 1700 в 2027 году
Sony сворачивает активность на ПК и теряет крупнейший китайский рынок Steam
Астрономы выдвинули теорию о возникновении новой Вселенной после затухания гигантской звезды
Информатор сообщил о процессорах с увеличенным кэшем в составе семейства Intel Raptor Lake Next
Игрокам Forza Horizon 6 рекомендуется установить новый патч из-за риска потери сохранений
Панк-рок группа Blink‑182 отметила 25‑летие альбома Take Off Your Pants and Jacket
Вышел сюжетный трейлер дополнения Cost of Hope для S.T.A.L.K.E.R. 2
На железные дороги вышли восьмиосные полувагоны «БАМ» грузоподъёмностью свыше 150 тонн
Биографический фильм «Майкл» собрал в российском прокате более 1 миллиарда рублей
Граждане Швейцарии предположительно проголосовали против ограничения численности населения до 10 млн
Heroes of Might and Magic Olden Era уже продаётся со скидкой — спустя полтора месяца после релиза
TelecomDaily: Спутниковое телевидение в России теряет платящих клиентов
Академик МГУ раскрыл причины попадания шаровых молний по розеткам и электроприборам
В Китае водители Tesla используют игрушечные головы для обмана автопилота FSD
Запечатанный картридж Super Mario продан за рекордные $3 млн
Intel готовит антикриз: компания может выпустить новые CPU на базе LGA 1700 с памятью DDR4
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter