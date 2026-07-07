Геймеры любят хорошую картинку, качественное железо и быстрый отклик. В погоне за передовыми технологиями они пробуют различные идеи и регулярно ошибаются в выборе. Гайды, обзоры, рекомендации – круговая порука и сговор производителей. У рядового геймера мало информации об изделиях Samsung, Asus, LG, Sony, Toshiba и прочих производителей. На слуху только OLED, QLED, Mini-LED с непонятными аббревиатурами. А что еще умеет экран, никто не знает. Сегодня приведу пример проблемы, которая у меня появилась и объясню, почему я выбрал телевизор вместо игрового монитора.

Источник: Телевизор Sony KD-32W800 от Sony Group Corporation

Предисловие

Я геймер со стажем и в моем арсенале встречаются консоли разных поколений, вперемешку с персональным компьютером. Мой основной монитор Dell P2714H на AD-PLS-матрице не имеет в своем арсенале ни одного HDMI-входа. Неудобная ситуация, когда хочешь заняться экспериментами или опробовать что-то новое. Но ситуация с абсурдностью на этом не заканчивается. На рынке достаточно скромный выбор устройств за приемлемую стоимость с двумя и более HDMI-портами, приемлемой картинкой и качественным исполнением. А если вспомнить про дополнительные возможности телевизора, аппаратные апскейлеры, высочайшее качество звука, профилирование устройств, то возникает резонный вопрос: «Может попробовать альтернативный вариант?»

Источник: ЖК-монитор Dell UltraSharp U2718Q от Dell Technologies Inc

Китайские подвалы и жесточайшая конкуренция

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Я глубоко погрузился в тему и здесь должен быть дисклеймер про жесточайший демпинг подвального Китая. Сегодня дельцы из Поднебесной тоннами клепают дешевые мониторы с передовыми технологиями, наголову превосходящими все существующее в этой части вселенной. Лучшие изобретения по неимоверно низкой стоимости. С подобными устройствами не способен конкурировать ни один бренд А-сегмента.

Выше скриншот самого бюджетного представителя мониторов, на передовой и самой прогрессивной Mini-LED-матрице с частотой 144 Гц. Если не вникать в вопрос – отличное предложение. Но как только вы поставите подобное чудо перед собой, у вас кровь потечет из глаз.

Маркетинг бьет всей своей мощью и вы не обратите внимания, что не бывает подобных мониторов с подсветкой ниже 500 нит, а здесь скромно умалчивается показатель в 400. К монитору гордо приписывают HDR, но для него яркость нужна уже в 1000 нит. Цветность всего 6 бит вместо стандартных 8 или топовых 10. HDMI версии 1.4 не способен без танцев с бубном держать 144 герца. Но самое интересное: «А соответствует ли бумажное описание реальному положению дел?»

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И подобное встречается сплошь и рядом. Номинально, на бумаге, есть все самое топовое, а что в реальности – лишь Будда знает. И в этом все китайские устройства. Нужно брать лупу и досконально изучать каждый аспект и каждую техническую характеристику.

Переломный 2015 год в эре телевизоров

Телевизоры делятся на бюджетные, средний сегмент, топовые модели и Hi-End. В 2015 году происходит настоящая революция и все производители резко бегут за 4K. Параллельно с этим, в мониторном сегменте начинается тотальное удешевление всего и вся. В сегменте телевизоров до 37 дюймов исчезают топовые высококачественные модели с передовыми технологиями. С 2015 по 2025 год вышло менее десятка моделей, способных заменить даже бюджетные мониторы.

Это важно понимать, так как прогресс не стоит на месте. Сегодня сложно найти OLED, QLED или Mini-LED среди телевизоров, удобных в использовании совместно с ПК.

Источник: Премиальный телевизор Sony BRAVIA от Sony Group Corporation

Глубокий черный и HDR

Этот фактор стал для меня ключевым, чтобы рассматривать телевизоры как альтернативу мониторам. Думаю, все знают, что «все кошки ночью серые». Картинка на экране, ее цвета и глубина напрямую зависят от яркости и технологий подсветки. Телевизоры всю свою историю развивались по пути улучшения изображения, жертвуя всем остальным, в то время как мониторы делали уклон на точность пикселей и скорость изменения картинки. Из-за подобной хронологии старые топовые модели с VA-матрицами и Direct LED до сих пор дают фору любому современному монитору, не основанному на OLED или Mini-LED, по качеству изображения.

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И подобных телевизоров относительно много. Все топовые бренды выпускали модели с передовыми технологиями. Легендарные Samsung UE32H6400, Philips 32PFL6008 или Sony KDL-32W654A превосходят практически любой современный среднебюджетный монитор в разрезе картинки.

Источник: Каталог интерьерных решений стоковой платформы

Инпут-лаг и время отклика матрицы

А это главный минус всех телевизоров. Картинка против скорости. Баланс соблюдается не у всех моделей. Но и тут не все так безнадежно, как вам могло показаться. Все сильно зависит от ваших игровых предпочтений. Как это ни странно, но Call of Duty является одной из самых популярных игр на консолях и там никто не жалуется на скорость отклика телевизоров. По своему личному опыту скажу, что в Counter-Strike 2 не стоит играть ни на чем, кроме мониторов с высокой герцовкой, а у всего остального есть шанс.

Источник: Тестирование задержки вывода изображения (Input lag) от PRO Hi-TechВ этом пункте нужен осознанный выбор и понимание того, что и для чего вы берете. Нюанс с неоднозначным выбором состоит в том, что у большинства телевизоров присутствует «игровой режим» и инпут-лаг снижается до 15–20 мс, что подавляющее большинство рядовых геймеров не способны заметить. У мониторов показатель 1–5 мс.

С откликом матрицы все сложнее – в быстрых играх можно заметить шлейфы на контрастном фоне при резких движениях. Но и тут не все так однозначно. Сейчас популярны FSR и DLSS, где артефактов изображения намного больше, чем у медленных матриц телевизоров. Снова индивидуальный момент и зависимость от конкретной игры. Если вы не играете в киберспортивные проекты, то проблем с использованием телевизора вместо игрового монитора не будет.

Дорого и богато для продвинутого геймера

Интересный парадокс вторичного рынка техники. Топовые мониторы прошлого стоят как новые в магазинах или даже дороже, при сравнительно одинаковых характеристиках, а вот с телевизорами все интереснее. Топовые телевизоры прошлого (до 37 дюймов) выдают картинку, что по характеристикам, на голову лучше новых в массовом сегменте, но стоят заметно дешевле. Возникает забавная ситуация, когда на вторичке б/у телевизор лучше нового, самого лучшего в магазине и на голову превосходит массовые мониторы обеих формаций.

Источник: Гейминг-тест монитора Dell UltraSharp 32 4K от издания Laptop Mag

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Конечно, речь идет исключительно про топовые модели, а не средний или массовый сегмент. Но его много и за ним нулевые очереди.

Герцовка игрового монитора и плавность картинки

Двоякая ситуация, так как у каждого человека свое восприятие окружающего мира. Я считаю, что это больше маркетинг, чем реальное преимущество, но и тут не все так однозначно. В эру 3D многие топовые модели телевизоров шли с матрицами на 120 Гц задолго до появления игровых высокогерцовых мониторов. Более того, многие телевизоры оснащались технологиями BFI (вставка черного кадра) и четкость картинки была запредельной. Были телевизоры с честными 200 Гц, но в больших диагоналях и в данном обзоре они не актуальны.

Источник: Тестирование шлейфов и размытия матриц VA и IPS от Monitors Unmasked

Но тут есть нюанс – высокогерцовые телевизоры уступали обычным по качеству картинки, и стоял выбор: или одно, или другое. Но сам факт любопытен для эстетов. Подавляющее число геймеров играет в игры с прицелом на 60 кадров.

Цветовая субдискретизация и стандарт RGB

Самая важная и самая бесполезная информация в данном материале, которую вы обязаны знать как отче наш при выборе телевизора вместо монитора.

Нюанс вопроса состоит в том, что все современные устройства чуть выше мусорного уровня, автоматически делают все необходимые настройки и переключают агрегат в правильный режим воспроизведения картинки. Многим пользователям абсолютно незачем это знать. Но бывают исключения, особенно со старыми гаджетами.

Источник: Схемы форматов сжатия цвета Y′CbCr из свободной энциклопедии Википедия

Телевизоры делают уклон в картинку, и цветность пикселей работает с цветовой субдискретизацией (смешением цветности соседних пикселей) по формуле 4:2:2, в то время как мониторы по умолчанию работают с точностью по формуле 4:4:4. У мониторов смешение более точное и при чтении текстов буквы всегда будут четкими, без ореолов. У телевизоров смешение менее точное, поэтому возможно легкое размытие.

В топовых моделях стоят продвинутые чипсеты и телевизор может поддерживать оба режима – нужно лишь переключить с одного на другой. Но некоторые производители экономят и режим 4:4:4 не поддерживается. В фильмах и играх это незаметно, но в текстах или чертежах моментально бросается в глаза.

Подвальный Китай и стандарт BGR

Любители сэкономить пару центов дошли до абсурда. Это большой булыжник в сторону бюджетных экранов из Поднебесной. Для экономии они меняют схему расположения пикселей. Глобально нет разницы, но для дотошных пользователей, любящих точность и качество картинки, есть нюанс. Представьте, что вам нужно получить желтый цвет. В схеме «Красный (R) → Зеленый (G) → Синий (B)» вы включаете первый и второй субпиксели. Но в схеме «Синий (B) → Зеленый (G) → Красный (R)» первый и второй дадут бирюзовый. Это не точное описание, но примерный образ для понимания различий. В мелких деталях будут искажения.

Источник: Тестирование четкости текста на структурах BGR и RGB от Display NinjaВсе современные программы создавались под стандарт RGB, и китайский BGR не всегда работает правильно, поэтому могут быть искажения в цветопередаче, особенно с мелкими объектами. Но в описании к монитору или телевизору данный нюанс указывают редко.

Разрешение экрана и диагональ устройства

За последние полгода просидел за четырьмя мониторами и тремя телевизорами, еще с десяток пощупал у знакомых и друзей. И поймал себя на одной простой мысли – только OLED и глубокий черный вызывают стойкое желание все бросить и взять новое устройство. В остальных случаях ни разрешение, ни частота кадров, ни другие новомодные фишки не вызвали у меня ярко выраженного чувства «ущербности». Мой базовый Dell P2714H удовлетворял всем моим требованиям и менять его смысла нет.

Козырь в рукаве у телевизоров

Телевизор – это монитор с компьютером в одном корпусе. Компьютер заточен под улучшение картинки самыми передовыми способами. В современных устройствах стоят чипы с AI-возможностями, но и в старых устройствах верхнего ценового диапазона алгоритмы обработки способны творить чудеса. Вы можете запустить игру в пониженном разрешении и апскейлер справится лучше, чем FSR или DLSS. Я беру экран не только для ПК, но и для консолей. Например, на Xbox One X Diablo IV разгоняю картинку с базовых 30 кадров до 60 и наслаждаюсь плавной картинкой.

Источник: Демонстрация работы технологии LG TruMotion 240Hz от LG Electronics Inc.

Послесловие

Если в вашей домашней суете минимум разнообразия сценариев использования экранов, то узкоспециализированный монитор удовлетворит 90% потребностей. Но как только вы делаете шаг в сторону, пробуете что-то новое, начинаете экспериментировать, то нужен иной подход. Выбор новых устройств в магазинах ограничен достаточно дорогими Samsung QE32Q60 или LG 32LQ6300, но на вторичном рынке ассортимент в десятки раз шире.

Главное – понимание своих потребностей. В мире экранов прогресс не всегда означает улучшение пользовательского опыта. Часто, телевизор десятилетней давности способен подарить больше удовольствия от игр, фильмов и повседневного использования, чем современный игровой монитор за те же деньги. Нужно осознавать, что именно вы хотите получить и сколько вы готовы на это потратить.