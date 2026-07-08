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Inthenews
Люк Спарк представил трейлер фантастического вестерна «Динозавры Дикого Запада»
Режиссёр Люк Спарк представил полный трейлер нового сериала «Динозавры Дикого Запада» (Dinosaurs of the Wild West). Видео опубликовано одновременно со стартом кампании на платформе Kickstarter, которая призвана помочь профинансировать необычный проект
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Режиссер Люк Спарк, известный по фильму «Первобытная война», представил трейлер сериала «Динозавры Дикого Запада». В нём показан мир, где динозавры стали неотъемлемой частью жизни Дикого Запада. Действие разворачивается в альтернативной реальности, где люди и древние ящеры вместе осваивают опасные земли. Зрители увидят ковбоев верхом на тираннозаврах, людей, летающих на птеродактилях, и другие необычные сцены. По сюжету динозавры играют ключевую роль в развитии цивилизации, влияя на войны, строительство городов и освоение новых территорий. 

                                                                    Изображение: Luke Sparke

                                                                Изображение: Luke Sparke

                                                                  Изображение: Luke Sparke

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Трейлер озвучил актер Джесси Коув, известный по сериалу «Кобра Кай». Автором оригинальной идеи выступил художник Шон Кинан, чьи работы вдохновили команду проекта. По словам Спарка, дальнейшая судьба сериала будет зависеть от поддержки зрителей. Если кампания на Kickstarter окажется успешной, он выступит шоураннером проекта.

Цель кампании — собрать средства на съемки первых двух серий. В случае успешного финансирования авторы проекта планируют расширить его до полноценного сезона. Для участников кампании предусмотрены различные вознаграждения, включая посещение съемочной площадки и возможность создать собственного динозавра для сериала.

#dinosaurs of the wild west #динозавры дикого запада #люк спарк #фантастического вестерна
Источник: yahoo.com
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