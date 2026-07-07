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molexandr
NVIDIA выпустила графические драйверы GeForce Game Ready 610.74 для двух новых игр
Драйверы оптимизированы для DOOM: The Dark Ages | Revelations и Assassin's Creed Black Flag Resynced.
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Компания NVIDIA выпустила графические драйверы GeForce Game Ready 610.74 WHQL с поддержкой двух новых игр и прочими оптимизациями. Драйверы обеспечивают поддержку крупного сюжетного дополнения для шутера DOOM: The Dark Ages под названием Revelations, а также ремейка пиратского боевика Assassin's Creed Black Flag Resynced от Ubisoft.

Источник изображения: Lilian Do Khac, Unsplash

В своём блоге NVIDIA отмечает, что на поддерживаемых видеокартах GeForce RTX в DOOM: The Dark Ages | Revelations доступны технология многокадровой генерации DLSS Multi Frame Generation с режимами вплоть до 6-кратного, масштабирование Super Resolution, полная трассировка лучей (трассировка пути) и шумоподавление Ray Reconstruction. Внутренние тесты NVIDIA показали, что многокадровая генерация с масштабированием позволяет «выжать» из системы с процессором AMD Ryzen 9 9800X3D и видеокартой GeForce RTX 5090 около 375 FPS, а RTX 5080 в таком режиме обеспечит 280 FPS. Настройки графики максимальные с трассировкой пути, разрешение — 1440p.

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DOOM: The Dark Ages | Revelations выходит сегодня, 7 июля 2026 года, а релиз Assassin's Creed Black Flag Resynced запланирован на четверг 9 июля.

Также исправлена одна ошибка: в приложении Tencent Meeting могло появляться мерцание, когда генерация кадров Smooth Motion включена глобально для всех игр и приложений.

#nvidia #видеокарты #драйверы #doom #assassins creed #assassins creed black flag resynced
Источник: nvidia.com
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