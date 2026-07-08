Космический аппарат New Horizons успешно завершил самый продолжительный период спячки за всю историю своей миссии. Теперь он приступит к передаче научных данных, собранных во внешней части пояса Койпера.

После завершения основных этапов изучения Плутона миссия New Horizons не закончилась. Зонд продолжает работу в самых удаленных областях Солнечной системы, где сведения об окружающей среде собирают лишь единичные космические аппараты.

Художественное изображение зонда NASA New Horizons. (Источник изображения: NASA)

NASA подтвердило, что зонд New Horizons успешно вышел из режима гибернации, который продолжался 321 день и стал самым длительным за все время полета. Сейчас аппарат находится примерно в 9,5 млрд км от Земли, поэтому радиосигналу потребовалось почти 8 часов 52 минуты, чтобы достичь центра управления через сеть Deep Space Network.

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Во время спячки специалисты не отправляли зонду новые команды и не принимали научные данные. При этом New Horizons продолжал круглосуточно регистрировать параметры солнечного ветра, потоки заряженных частиц во внешней гелиосфере и концентрацию космической пыли в поясе Койпера. Все измерения сохранялись во внутренней памяти.

Теперь аппарат начнут поэтапно передавать накопленную информацию на Землю. По словам команды миссии, все еженедельные сигналы состояния во время гибернации подтверждали исправную работу систем, поэтому New Horizons вернулся к активной фазе без каких-либо технических проблем.