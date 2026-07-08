Совсем недавно в одном из своих блогов я писал, что лето 2026 года может стать последним периодом времени с адекватными ценами на комплектующие для ПК. Но, похоже, теперь уже можно признать, что таким периодом времени стал июнь 2026 года. Да, цены на электронику и компоненты ПК растут даже вопреки сезонному спаду спроса на них. А это значит, что к осени 2026 года, когда будут массово покупаться ПК для учебы и работы, мы наверняка увидим еще более высокие цены на комплектующие.

Слишком много факторов влияют на цены, и похоже, что весь рынок производства ПК-комплектующих входит в долгий и затяжной кризис из-за безумного спроса на чипы памяти для ИИ-ускорителей. Производители уже пытаются делать хоть что-то, чтобы компенсировать дефицит, и недавно в новостях сообщали, что компания Intel налаживает выпуск процессоров, способных работать с ОЗУ стандарта DDR4 — Core поколений 13 и 14. А компания Nvidia возобновляет выпуск видеокарт GeForce RTX 3060 с 12 ГБ видеопамяти.

Изображение: computerbase.de

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Добавьте сюда рост курсов валют, который всегда отражается на стоимости комплектующих, санкции и логистические проблемы с завозом электроники. И получается, что июль 2026 года может стать последним временем, которое позволит вам «заскочить в последний вагон» и собрать игровой компьютер по приемлемой цене. Причем собирать сегодня нужно не просто наиболее оптимальный по соотношению цены и производительности ПК, а такой, который будет сохранять актуальность еще лет пять, как минимум.

Такой ПК позволит вам спокойно пережить трудные времена и играть в новые игры, которые становятся все более требовательными. Что же, давайте приступим к выбору комплектующих для такого ПК, примеры поищем на маркетплейсе Яндекс.Маркет и начнем, как обычно, с процессора.

Процессор

Изображение: Яндекс.Маркет

Выбирая процессор, который будет сохранять актуальность около пяти лет, нужно обращать внимание на модели с восемью и более ядрами. Шестиядерники уже стали «задыхаться» в некоторых новых играх, совсем как в свое время четырехъядерники. И в такой ситуации на моделях с шестью классическими ядрами в играх все еще есть достаточно высокий fps, и играть вполне можно, но то и дело проскакивают статтеры, видеокарта не может показать максимум того, на что способна, а фоновые задачи периодически поднимают загрузку процессора до неприлично высоких значений.

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Начав выбирать процессор для этой сборки, я первым делом подумал о Core i5-14600KF. Несмотря на то, что у него шесть производительных ядер, за счет дополнительных восьми энергоэффективных ему не страшна никакая нагрузка — он справится и с играми, и с тяжелыми рабочими задачами. Но есть три фактора, которые заставили меня смотреть на другие модели. Во-первых, цены на Core i5-14600KF давно перевалили за 22000 рублей, а предложений с адекватной ценой еще меньше — эта модель уже явно в дефиците, так как желающих собрать мощную игровую сборку на базе ОЗУ DDR4 очень много.

Изображение: Hardware Unboxed

Во-вторых, так же трудно найти и качественную материнскую плату на базе чипсета Intel B760 для него, ведь система питания у нее должна быть очень мощная, чтобы справиться с аппетитами Core i5-14600KF. И наконец, в-третьих, придется потратиться еще и на очень мощную систему охлаждения для этого процессора, ведь даже в процессорозависимых играх Core i5-14600KF будет показывать максимум того, на что способен, потребляя 100-120 ватт.

Поэтому нам нужна другая модель, и лучшим кандидатом мне видится восьмиядерный процессор Ryzen 7 5700X для платформы AM4, которая даже не собирается уходить с рынка, несмотря на преклонный возраст. Да, в играх ему очень далеко до Core i5-14600KF, но, чтобы ощутить эту разницу, нужна еще и очень мощная видеокарта, а FPS не должен быть сильно ограничен. Зато Ryzen 7 5700X заметно более дешев, в продаже встречается широко, а отвести тепло от него гораздо проще — с этим справится обычный башенный кулер с четырьмя-пятью теплотрубками.

Кулер процессора

Изображение: Яндекс.Маркет

К примеру, кулер Deepcool AG500, который имеет пять теплотрубок и способен отвести 240 ватт тепла. Он довольно компактен, имеет тихий вентилятор диаметром 120 мм и надежное крепление на винтах.

Материнская плата

Изображение: Яндекс.Маркет

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С выбором материнской платы для Ryzen 7 5700X тоже всё гораздо проще, чем для Core i5-14600KF. Нам подойдет качественная модель на базе чипсета AMD B550, которая будет оснащена системой питания, способной выдержать нагрузку в 121 ватт, которую дает Ryzen 7 5700X с отключенными лимитами в рабочих задачах. В играх же этот процессор будет «кушать» около 100 ватт в таком режиме. Если же не трогать заводской лимит PPT, который составляет 76 ватт, в играх и в рабочих задачах Ryzen 7 5700X будет упираться в него и потреблять не больше, чем шестиядерный Ryzen 5 5600X.

Потери производительности в играх при этом будут совсем небольшими, до 4.5%, что даже на глаз заметить будет невозможно. А еще с Ryzen 7 5700X легко сделать разгон и андервольтинг, практически в любой материнской плате на базе чипсета AMD B550 будет полный набор функций для этого. И немного покопавшись в настройках, можно получить более холодный и быстрый процессор, чем тот, что работает на заводских настройках. В этом плане Ryzen 7 5700X выглядит гораздо лучше, чем предшественник — Ryzen 7 5800X, который заметно горячее и прожорливее, выдавая при этом лишь чуть большую производительность в играх, в среднем не более 1–2%. Поэтому наш выбор — недорогая материнская плата Gigabyte B550 GAMING X V2.

Оперативная память

Изображение: Яндекс.Маркет

Кризис на рынке ОЗУ не оставляет нам выбора, кроме как взять недорогие модули DDR4 с частотой 3200 МГц и суммарным объемом 32 ГБ, например, Reletech. Для Ryzen 7 5700X гораздо лучше бы подошли модули с частотой 3600 МГц и низкими таймингами, но стоят они очень дорого, поэтому придется надеяться на разгон ОЗУ.

Видеокарта

Изображение: Яндекс.Маркет

Собирая такую долгоиграющую сборку, как эта, можно сразу забыть про видеокарты с 8 ГБ видеопамяти — а это GeForce RTX 5050, GeForce RTX 5060 и восьмигигабайтная версия GeForce RTX 5060 Ti. Такого объема видеопамяти хватает впритык во многих играх уже сейчас даже в разрешении 1080p. А в некоторых играх и вовсе не хватает на высоких и ультранастройках графики, например, в Indiana Jones and the Great Circle, Ratchet & Clank: Rift Apart, Enshrouded, Dragons Dogma 2, The Last of Us Part I, Hogwarts Legacy, Forspoken и Resident Evil 4 Remake. Так что подобные видеокарты стоит брать только для не слишком требовательных онлайн игр.

Изображение: Hardware Unboxed

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И учитывая то, что мы собираем ПК среднего уровня производительности, бюджета хватит только на три модели: Radeon RX 9060 XT 16 ГБ, GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ и GeForce RTX 5070. Причем любая модель из этой троицы будет вполне уместной в нашей сборке. Radeon RX 9060 XT 16 ГБ — для тех геймеров, что любят экономить и не боятся видеокарт от AMD. GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ — для тех, кто считает, что переплата за GeForce RTX 5070 для того, чтобы играть в разрешении Full HD, не стоит свеч.

Ведь эта модель не только дороже, но еще и энергопотребление у нее целых 250 ватт, что многовато для игровой сборки среднего уровня. Ну а GeForce RTX 5070 станет отличным выбором для тех, кто хочет за небольшую доплату по сравнению с GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ получить максимум fps за каждый потраченный рубль и играть в игры в разрешении 1440p. С этой видеокартой мы и подсчитаем финальную стоимость сборки.

SSD-накопитель

Изображение: Яндекс.Маркет

Стоимость SSD-накопителей тоже бьет все рекорды, и поэтому даже про модели объемом 2 ТБ в этой сборке придется забыть, не говоря уже о моделях на 4 ТБ. Остановимся на недорогом SSD объемом 1 ТБ, на которую влезут любые игры, например, MSI SPATIUM M450. А в случае нехватки свободного места в будущем добавить в ПК еще один SSD не составит проблемы.

Блок питания

Изображение: Яндекс.Маркет

Чтобы блок питания смог отработать лет пять без проблем, у него должен быть приличный запас по мощности и качественные конденсаторы. Поэтому для сборки на процессоре Ryzen 7 5700X и видеокарте GeForce RTX 5070 отлично подойдет блок питания мощностью 700 ватт — Chieftec Core BBS-700S. Тихий, качественный и с сертификатом 80 PLUS Gold.

Корпус

Изображение: Яндекс.Маркет

Учитывая те 250 ватт, что выделяет GeForce RTX 5070, добавив к ним сотню ватт, выделяемую процессором Ryzen 7 5700X, и не забыв, что SSD-накопители и материнская плата тоже выделяют тепло, получается, что корпус нашего ПК должен без проблем справиться с отводом 400 ватт тепла. А это значит, что он должен быть просторным и иметь хотя бы три вентилятора на вдув и еще парочку — на выдув. Идеальным выбором мне кажется корпус Phanteks 523 XT Pro Ultra с отличным продувом, шикарным дизайном и неплохим качеством исполнения.

Итоги

Изображение: Яндекс.Маркет

Обращу ваше внимание на то, что цены к моменту публикации блога могут измениться и, скорее всего, в сторону повышения. А часть товаров может и вовсе закончиться у приведенного для примера продавца. В этом случае нужно поискать подобную «железку» у другого продавца. Поэтому на привычную корзину с итоговой стоимостью ПК в этом блоге можно смотреть как на примерный ориентир стоимости — слишком быстро всё меняется, и даже за то время, что писал блог, парочка позиций пропали из продажи, и мне пришлось искать аналоги.

А примерная стоимость получилась довольно приличная — 146180 рублей, но карта «Пэй» позволит сэкономить почти 5000 рублей. Совсем недавно за такую сумму можно было собрать топовый игровой ПК безо всякой экономии. Но, учитывая то, что эта сборка будет оставаться актуальной очень долго, отдавать такие деньги будет уже не так обидно. И в конце, как обычно, я предложу вам прочитать еще три записи в моем блоге:

13 отличных игр с открытым миром и долгим временем прохождения, которые я хочу пройти в 2026 году

12 требовательных игр с роскошной графикой, ради которых стоит купить GeForce RTX 5070

5 захватывающих фантастических фильмов боевиков, которые я пересматривал по три и более раза

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows.

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