Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
«АвтоВАЗ» начал производить Lada Aura с климат-контролем
Вслед за «климатической» Lada Vesta подоспела и её удлинённая версия.
реклама

В конце июня пресс-служба «АвтоВАЗа» сообщила о начале сборки на предприятии новых версий автомобилей Lada Vesta NG — с возвращённой в модель функцией климат-контроля. Спустя полторы недели на заводе с соответствующей функцией начали выпускать и Lada Aura, являющиеся не чем иным, как удлинёнными «Вестами» с более приятным салоном.

Источник изображения: «АвтоВАЗ».

Помимо климат-контроля в Lada Aura, как и в её младшей версии, появилась телематическая система Lada Connect, позволяющая через приложение на смартфоне контролировать параметры работы автомобиля. Зачем это нужно — вопрос риторический, но такая опция теперь есть.

реклама

Климат-контроль в Lada Aura работает на основе показаний с нескольких датчиков температуры, поддерживая стабильный микроклимат в салоне. Следует отметить, что климат-контролем сегодня невозможно удивить никого уже даже в B-сегменте автомобилей, хотя по факту эта функция глубоко вторична, если не третична, особенно, если она, как в случае с Vesta и Aura выполнена в максимально доступном однозонном варианте, то есть, когда водитель и пассажиры вынуждены идти на компромиссы по температуре в салоне.

#россия #экономика #автомобили #промышленность #транспорт #lada #lada aura
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

13 отличных игр с открытым миром и долгим временем прохождения, которые я хочу пройти в 2026 году
DLSS, FSR, XeSS и другие «костыли» — почему игры перестали работать без «умного» мыла
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-425 Pro
Маркетинговые уловки Linux — как CachyOS вводит пользователей в заблуждение
Почему мы пересматриваем только «плохие» фильмы, а великие пылятся на полке
Интервью с Dante1980 (Dante) — автором на сайте overclockers.ru
Sony и PlayStation – путь от любви до ненависти за одну неделю
Интервью с Ivan_FCB (Ivan_FCB) — автором на сайте overclockers.ru
Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte GeForce RTX 3070 GAMING OC 8G (Rev. 1.0) 8GB GDDR6
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter