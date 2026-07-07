Вслед за «климатической» Lada Vesta подоспела и её удлинённая версия.

В конце июня пресс-служба «АвтоВАЗа» сообщила о начале сборки на предприятии новых версий автомобилей Lada Vesta NG — с возвращённой в модель функцией климат-контроля. Спустя полторы недели на заводе с соответствующей функцией начали выпускать и Lada Aura, являющиеся не чем иным, как удлинёнными «Вестами» с более приятным салоном.

Источник изображения: «АвтоВАЗ».

Помимо климат-контроля в Lada Aura, как и в её младшей версии, появилась телематическая система Lada Connect, позволяющая через приложение на смартфоне контролировать параметры работы автомобиля. Зачем это нужно — вопрос риторический, но такая опция теперь есть.

реклама

Климат-контроль в Lada Aura работает на основе показаний с нескольких датчиков температуры, поддерживая стабильный микроклимат в салоне. Следует отметить, что климат-контролем сегодня невозможно удивить никого уже даже в B-сегменте автомобилей, хотя по факту эта функция глубоко вторична, если не третична, особенно, если она, как в случае с Vesta и Aura выполнена в максимально доступном однозонном варианте, то есть, когда водитель и пассажиры вынуждены идти на компромиссы по температуре в салоне.