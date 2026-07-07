Китайская компания Leapmotor предложила в Германии компактный электромобиль T03 по лизинговой ставке $56 в месяц, что соответствует примерно 4260 ₽.

Производители электромобилей продолжают искать способы снизить стоимость входа для покупателей. Leapmotor сделала акцент на лизинговой схеме, предложив одну из своих компактных моделей на немецком рынке с небольшим ежемесячным платежом.

Фото: Leapmotor

Электромобиль Leapmotor T03 в Германии можно взять в лизинг за $56 в месяц (≈ 4260 ₽). Договор рассчитан на 36 месяцев, а годовой лимит пробега составляет 10 000 км. При покупке цена авто составляет $21 600. После завершения аренды клиент может выкупить автомобиль за $12 700 или вернуть его.

Фото: Leapmotor

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Такие условия стали возможны благодаря сочетанию ценовой политики Leapmotor и государственной поддержки электромобилей в Германии. Субсидии позволяют некоторым покупателям отказаться от первоначального взноса и расходов на доставку.



Фото: Leapmotor

В компании объяснили низкую стоимость высокой эффективностью производства и глубокой вертикальной интеграцией. Leapmotor также связала доступную лизинговую ставку с действующими мерами поддержки немецкого рынка.

Фото: Leapmotor

Фото: Leapmotor

Продажи у китайского автопроизводителя продолжают расти. За первое полугодие 2026 года Leapmotor реализовала 356 487 автомобилей, что на 95% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В июне компания продала 93 376 машин.