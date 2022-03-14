Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

О Nexo Wallet, раздаче 25$ в BTC и Borrow / Lending протоколах в криптовалюте

Забираем бесплатный биткоин в кошельке Nexo Wallet и разбираемся в том, что такое криптовалютные Borrow / Lending протоколы
[ ] для раздела Блоги
+
410 000р скидка на топ карту NVIDIA
-230 000 на Ryzen 3990x - цена тебя удивит
-112 000р на топовый смарт Samsung
-51 000р на RTX 3070 в Ситилинке
-23000р на RTX 3060
-120 000р на RTX 3090 MSI

Всем привет. Сегодня расскажу про криптовалютный кошелёк Nexo Wallet, его раздачу 25$ в BTC и то, что такое borrow/lending протоколы в криптовалюте. В наше непростое время 25$ никому не будут лишними, поэтому забираем. Кстати, если хотите получать информацию о новых интересных раздачах и возможностях подписывайтесь на Telegram канал про заработок, там  много всего интересного. Поехали. 

Итак, Nexo Wallet - это криптовалютный кошелёк, работающий с 2018 года, который предоставляет возможность давать займы и получать кредиты в криптовалютных активах. Более того в нем можно хранить свою криптовалюту и каждый день получать % за предоставление ликвидности. При этом Nexo Wallet не ограничивает возможность забрать вашу криптовалюту в любой момент, как это делают другие borrow/lending протоколы. Более того при выводе средств кошелёк берет на себя комиссию сети, что может быть максимально полезно при переводе монет в сети ERC-20.

реклама

В целом понятие borrow/lending протоколов в криптовалюте появилось относительно недавно, поскольку люди не понимали, как можно давать кредиты за необеспеченные активы. Однако, с популяризацией криптовалют и удобством перемещения ценностей в ней на фоне нестабильности экономик многих стран давать займы в криптовалюте и получать кредиты в стейблкоинах стало востребованной услугой. Тем более, что всё происходит по смарт-контракту без участия третьих лиц и человеческого фактора. Буквально в прошлом году на рынок вышли такие фундаментальные в этой сфере DeFi проекты как GoldFinch, Acala и другие. Однако, Nexo Wallet в этой сфере работает уже почти 5 лет и один из первых увидел потенциал этого рынка. 

Надежность кошелька можно проверить на CoinMarketCap. Его токен Nexo находится на 70-м месте в списке всех криптовалют и имеет капитализацию более 2 миллиардов долларов, что несомненно говорит о надежности компании. 

Теперь перейдём к самому интересному. Сейчас Nexo Wallet раздаёт по 25$ в BTC или 3500 рублей за регистрацию, верификацию и удержание на нём от 100$ в любой криптовалюте в течение месяца. Огромным преимуществом является то, что на эти 100$ начисляется ежедневный процент за предоставление ликвидности. Ещё раз напомню, что средства не блокируются и их можно забрать в любой момент. Однако, если вы заберёте их раньше 30 дней или баланс опустится, то не получите 25$ в BTC, поэтому рекомендую закидывать в стабильной монете USDT или большую сумму в волатильной криптовалюте. Также можно сделать несколько аккаунтов на друзей и родственников, чтобы заработать больше.

анонсы и реклама
-65 000р на RTX 3080 ASUS
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
-28 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке
-45 000р на S21 Ultra в Ситилинке
В полтора раза подешевел Ryzen 5 5600X
-25% на Сore i5 12500 - cмотри цену
-250 000р на 85" TV 8K Samsung
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
-50 000р на iPhone 13
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь
Начались скидки на <b>RX 6500XT </b>
Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Для получения бесплатной криптовалюты и регистрации в кошельке переходим по ссылке на сайт и проходим простую регистрацию. Далее скачиваем кошелёк Nexo Wallet на свой Android или iOS. В кошельке на смартфоне вводим свои логин и пароль, а после входа создаём пин-код на 4 цифры. Также не забудьте включить 2FA защиту. После проходим простейшую верификацию по водительскому удостоверению или другому документу.


Пройдя верификацию, закидываем любую крипту в эквиваленте от 100$ (эти деньги мы держим 30 дней). Если вы закинули не стейблкоины, а волатильную криптовалюту, то я рекомендую обменять её внутри кошелька на USDT для стабильности курса (должно получиться минимум 100$), если чуть больше, то даже лучше. Далее просто ожидаем 30 дней и получаем проценты на средства, находящиеся в кошельке. В конце периода получаем бонус 25$ и свои средства с %, которые можно сразу же вывести абсолютно бесплатно.

реклама


На этом всё. Как можете, видеть возможность действительно интересная, поэтому советую забирать её, поскольку раздача может закончиться в любой момент. Также можно рекомендовать этот кошелёк родственниками и друзьям и зарабатывать ещё больше. Лично я за месяц заработал уже 400$, что очень даже хорошие деньги с учётом роста доллара! Надеюсь, данный обзор и возможность получения бесплатного биткоина была вам полезна, а также вы узнали про borrow/lending протоколы в криптовалютной сфере и просто провели своё время не зря. Не забывайте подписываться на Telegram канал про заработок, чтобы быть в курсе всей информации первыми. Всем удачи и хорошего настроения. Пока. 

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

бесплатная криптовалюта бесплатный bitcoin borrow / lending протоколы в криптовалюте nexo nexo wallet nexo wallet бесплатная криптовалюта nexo wallet бесплатно nexo wallet раздаёт 25$ в btc
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва процессоров: Core i3-10105F VS Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 3060
9
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – март 2022
41
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z690 Tomahawk WIFI DDR4
15
Битва процессоров: Ryzen 5 3600 VS Core i3-10325 в связке с видеокартой GeForce RTX 3060 Ti
20
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3080 Suprim X 12G LHR
15
Обзор маршрутизатора ASUS ROG Rapture GT-AX6000
15
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 7 5800X и Core i7-11700КF в связке с GPU GeForce RTX 3060 Ti и Radeon RX 5700 ХТ
4
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming Radeon RX 6500 XT
31
Битва видеокарт: GeForce RTX 3060 VS GeForce RTX 2060 VS GeForce GTX 1070 VS Radeon RX 5600 XT
8
Битва процессоров: Ryzen 5 5600Х VS Core i7-10700КF в связке с видеокартой GeForce RTX 3070
21

Интересные материалы

Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – март 2022
13 марта 2022 41
Деньги вперед: главные игры первой половины марта 2022 года
5 марта 2022 66
Битва процессоров: Ryzen 5 5600Х VS Core i7-10700КF в связке с видеокартой GeForce RTX 3070
6 марта 2022 21
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming Radeon RX 6500 XT
8 марта 2022 31
Обзор игровой клавиатуры ASUS ROG Strix Flare II Animate
2 марта 2022 27
В погоне за производительностью: видеокарты – март 2022
2 марта 2022 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

14 марта парламент ЕС может ограничить хождение и майнинг Эфира и Биткоина – Bloomberg
29
Через 3 месяца Эфир может перейти на Proof of Stake, заблокировав майнинг на видеокартах
32
48 смартфонов Xiaomi получили стабильную MIUI 13 на Android 12 за март 2022 года
5
Китайские таможенники задержали курьера с партией из 160 процессоров Intel под одеждой
30
В DNS начался новый виток роста цен на видеокарты
398
Заплатка для процессоров AMD для эксплойта Spectre V2 замедляет работу системы до 54% – Phoronix
29
Автоконцерны потеряют 13 млрд евро в год за санкции против РФ
191
Привычно прямоугольный смартфон Sony Xperia Ace 3 станет конкурентом iPhone SE 2022
+
Россия может остаться без точных прогнозов погоды
38
Ремейк Dead Space теперь официально выйдет в начале 2023 года
5
Рогозин заявил, что «Роскосмос» не оставит американского астронавта на МКС навечно
33
Смартфоны Redmi серии K50 первыми в мире получат поддержку Bluetooth 5.3
3
Европейские власти хотят запретить оборот энергоёмких криптовалют
3
Спидраннеры продолжают совершенствоваться: Elden Ring уже пройдена менее чем за 37 минут
2
Основатель NVIDIA разыграет в марте восемь видеокарт GeForce RTX 3090
1
Организаторы Warcraft III Nations League исключили российскую сборную, которая была фаворитом соревнования
16
Xiaomi выпускает смартфон Redmi 10C с процессором Qualcomm Snapdragon 680
+
Дания лидирует по качеству доступа в интернет
29
Проект YouTube Vanced закрыт
13
Процессоры AMD Cezanne могут быть быстрее и эффективнее Intel Alder Lake-H при ограничении TDP 45 Вт
7

Популярные статьи

Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – март 2022
41
Получите лицензионный ключ Windows 11 в подарок во время большой весенней распродажи 2022
Битва процессоров: Core i3-10105F VS Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 3060
9
Мои впечатления от игры Call of Juarez Gunslinger. Часть вторая
1

Сейчас обсуждают

ogrizocker
21:38
А кмк тут логики быть не может. Само слово Родина подразумевает любовь ка кпо мне к земле, на которой находишься, обществу, в котором находишься, воздуху, которым дышишь, да пусть хоть березки. Пробле...
Стоимость RTX 3090 в России уже доходит до 500 тысяч рублей
Иван Петров
21:35
Zelot - сказочный дoлбoёб!
Биткоин может рухнуть из-за высокой инфляции в США, повышения ставки РФС и последствии санкций
MR_XINSIDE
21:35
Даже добавить нечего. Это причем еще в сфере, где что-то сами умеем.
Российская 1С-Битрикс отказалась от скидок, увеличив цену для постоянных клиентов в 4 раза
Inger
21:34
Это ещё надо чтобы разрабы задействовали столько потоков правильно. Жор проца по потокам это чаще признак криворукости разрабов. От того что больше потоков будет загружено всякой ерундой это не даст п...
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – март 2022
Александр Ромов
21:34
"Он позволяет осознать одну простую истину: впереди сложное время, но всё не так плохо, как нам пытаются рассказать." Всё ещё хуже.
Энтузиаст попытался восстановить видеокарту, в которой поселилась мышь – реальная история от DG
Evgeny Popov
21:32
В чем смысл? В Китай не поставляют процы?
Китайские таможенники задержали курьера с партией из 160 процессоров Intel под одеждой
Фёдор Бородкин
21:31
Почему нет в списке Mi 10T PRO ?
48 смартфонов Xiaomi получили стабильную MIUI 13 на Android 12 за март 2022 года
Бодя Лгунский
21:31
Какие кацапы все-таки нутупыыыыые)
Министр экономики Тайваня предложила сотрудникам ASUS в России готовиться к возможной эвакуации
Фёдор Бородкин
21:30
Какого чёрта нет в списке Mi 10T PRO ?
48 смартфонов Xiaomi получили стабильную MIUI 13 на Android 12 за март 2022 года
zloezlo
21:29
Российская 1С-Битрикс отказалась от скидок, увеличив цену для постоянных клиентов в 4 раза
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем