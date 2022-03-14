Всем привет. Сегодня расскажу про криптовалютный кошелёк Nexo Wallet , его раздачу 25$ в BTC и то, что такое borrow/lending протоколы в криптовалюте. В наше непростое время 25$ никому не будут лишними, поэтому забираем. Кстати, если хотите получать информацию о новых интересных раздачах и возможностях подписывайтесь на Telegram канал про заработок , там много всего интересного. Поехали.

Итак, Nexo Wallet - это криптовалютный кошелёк, работающий с 2018 года, который предоставляет возможность давать займы и получать кредиты в криптовалютных активах. Более того в нем можно хранить свою криптовалюту и каждый день получать % за предоставление ликвидности. При этом Nexo Wallet не ограничивает возможность забрать вашу криптовалюту в любой момент, как это делают другие borrow/lending протоколы. Более того при выводе средств кошелёк берет на себя комиссию сети, что может быть максимально полезно при переводе монет в сети ERC-20.

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В целом понятие borrow/lending протоколов в криптовалюте появилось относительно недавно, поскольку люди не понимали, как можно давать кредиты за необеспеченные активы. Однако, с популяризацией криптовалют и удобством перемещения ценностей в ней на фоне нестабильности экономик многих стран давать займы в криптовалюте и получать кредиты в стейблкоинах стало востребованной услугой. Тем более, что всё происходит по смарт-контракту без участия третьих лиц и человеческого фактора. Буквально в прошлом году на рынок вышли такие фундаментальные в этой сфере DeFi проекты как GoldFinch, Acala и другие. Однако, Nexo Wallet в этой сфере работает уже почти 5 лет и один из первых увидел потенциал этого рынка.

Надежность кошелька можно проверить на CoinMarketCap. Его токен Nexo находится на 70-м месте в списке всех криптовалют и имеет капитализацию более 2 миллиардов долларов, что несомненно говорит о надежности компании.

Теперь перейдём к самому интересному. Сейчас Nexo Wallet раздаёт по 25$ в BTC или 3500 рублей за регистрацию, верификацию и удержание на нём от 100$ в любой криптовалюте в течение месяца. Огромным преимуществом является то, что на эти 100$ начисляется ежедневный процент за предоставление ликвидности. Ещё раз напомню, что средства не блокируются и их можно забрать в любой момент. Однако, если вы заберёте их раньше 30 дней или баланс опустится, то не получите 25$ в BTC, поэтому рекомендую закидывать в стабильной монете USDT или большую сумму в волатильной криптовалюте. Также можно сделать несколько аккаунтов на друзей и родственников, чтобы заработать больше.

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Для получения бесплатной криптовалюты и регистрации в кошельке переходим по ссылке на сайт и проходим простую регистрацию. Далее скачиваем кошелёк Nexo Wallet на свой Android или iOS. В кошельке на смартфоне вводим свои логин и пароль, а после входа создаём пин-код на 4 цифры. Также не забудьте включить 2FA защиту. После проходим простейшую верификацию по водительскому удостоверению или другому документу.







Пройдя верификацию, закидываем любую крипту в эквиваленте от 100$ (эти деньги мы держим 30 дней). Если вы закинули не стейблкоины, а волатильную криптовалюту, то я рекомендую обменять её внутри кошелька на USDT для стабильности курса (должно получиться минимум 100$), если чуть больше, то даже лучше. Далее просто ожидаем 30 дней и получаем проценты на средства, находящиеся в кошельке. В конце периода получаем бонус 25$ и свои средства с %, которые можно сразу же вывести абсолютно бесплатно.





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