Американские журналисты ссылаются на украинские паблики

Недавно журналисты The New York Times разразились небольшим материалом со ссылкой на украинские военные паблики. Утверждалось, что был произведён первый сброс так называемой умной бомбы JDAM. Сообщается, что ранее специалисты НАТО разработали несколько специальных подвесов под самолёты МиГ-29 и Су-27. Якобы, благодаря этому оба могут оснащаться подобными бомбами, что позволяет использовать их для высокоточного поражения тех или иных целей. Сомневаться в том, что янки за короткое время могут сделать специальный подвес под советские самолёты, не приходится, поскольку ранее оба истребителя уже получили нечто подобное под противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM. В The New York Times ссылаются на украинскую прессу, поэтому сложно понять, насколько информация правдива. Утверждается, что JDAM (до 70 километров с высокой точностью) была закреплена на МиГ-29, после чего самолёт вышел на предельную высоту. Умная бомба выводилась на цель с помощью навигации GPS, а после ударила по позициям, контролируемым ЧВК «Вагнер». Отмечается, что для корректировки удара был задействован спутник MAXAR, а полное управление бомбой осуществлялось американскими специалистами.

Что любопытно, в прессе есть крайне противоречивые сведения о том, на каких правах украинцы получили умную бомбу. Прежде всего сообщается о небольшом запасе JDAM, поскольку янки опасаются, что украинские командиры продадут бомбу русским, что нанесёт сильный удар по секретности американского оружия. Поскольку была поставлена задача полностью исключить вариант передачи бомбы русским, то внутри находится два ключевых элемента, к которым украинцев не подпускают. Так, перед вылетом янки самостоятельно снимают с бомбы предохранитель, что приводит её в боевое положение. Ну а ещё до того, как JDAM была доставлена киевским властям, туда вмонтировали дистанционный взрыватель. Повторимся, в Пентагоне опасаются, что бомба попадёт не в те руки, поэтому получили право взорвать самолёт при любой опасности. Нет никаких сомнений, что для американцев жизни туземцев ничего не значит, но нам сложно представить, как себя чувствуют лётчики, отправляющиеся на задание в один конец.

В популярном издании Politico пишут, что запасов умных бомб в Украине достаточно для проведения наступательных действий на одном направлении, а в планах пробитие обороны и подавление российских ПВО. Какую именно конфигурацию JDAM получила Украина, доподлинно узнать не удалось. В поставках изделие проходит под номером GBU-62 и имеет на борту целых 900 килограмм взрывчатки. Для удара по тем или иным позициям истребитель должен подняться выше 15 километров, что сделает его лёгкой целью для российских ПВО, а также перехватчиков, оснащённых высокоточными дальнобойными ракетами. Почитайте от том, как эффективно Су-57 работает с новой ракетой Р-37М по ссылке. Российские эксперты предполагают, что атака может быть достаточно сложной и предполагать несколько волн. Так, первыми в воздух поднимут несколько самолётов МиГ-29, оснащённых ракетами AIM-120 AMRAAM средней дальности, а также ракетами класса воздух-земля, для ударов по российским ПВО. Именно первые украинские самолёты станут мишенью для действующих в том или ином направлении комплексов ПВО типа С-300 и С-400.

После подавления ПВО в дело вступит вторая волна украинских самолётов, которая должна сбить российские истребители и добить наземные пункты РЛС при помощи американских ракет AGM-88 и AIM-120. Ну а в третьей волне прибудет несколько МиГ-29 с умными бомбами. Подобный вариант является логичным, но трудно осуществим, поскольку за пределами видимости радаров НАТО действуют российские Су-57. Такой расклад ставит под большой вопрос шансы реализации озвученного плана, ну а для Украины вылазка может стать последней, поскольку в ней окажутся сбиты все или почти все живые самолёты. В последнее время представители НАТО высказывают озабоченность работой российских истребителей, обнаружить которые невозможно. Ну а если судить о заявлениях об ударе по ЧВК «Вагнер», то речь может идти о контрнаступлении под Бахмутом.