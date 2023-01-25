Выяснилось, что только 2.5% от всех Core i9-13900KS действительно подходят для экстремального разгона

В последнее время всё больше экспертов склоняется к мнению, что разгон перестал интересовать обычных пользователей, а количество энтузиастов постоянно сокращается. Что любопытно, причина не в том, что у этих ребят нет денег. Совсем наоборот, ведь за последнее время цены на видеокарты резко пошли вверх, но любителей продукции за 1500 долларов и выше всё это не останавливает, а значит нежелание возвращаться к разгону имеет более глубокие корни. Пожалуй, одна из ключевых причин состоит в том, что процессоры и видеокарты поступают в продажу уже выжатыми, словно старый лимон. Проще говоря, вы можете получить несколько десятков мегагерц на обычной системе охлаждения, или даже пару сотен с помощью СЖО, но на конечный результат это не окажет решающего воздействия. Времена, когда можно было увеличить быстродействие на 30%, безвозвратно ушли, а многие энтузиасты предпочитают купить флагман, чем возиться с разгоном.

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Дошло до того, что знаменитый магазин Silicon Lottery прекратил свою деятельность, мотивируя это тем, что отбор лучших процессоров из нескольких партий стал бесполезен. Камни почти не отличаются друг от друга, а в результате брать деньги с оверклокеров просто не за что. На самом деле энтузиасты, которые всё ещё взламывают крышки и заливают туда жидкий металл, остаются, ну а оверклокинг уверенно стал своего рода спортивной дисциплиной. Крупные производители материнских плат и видеокарт платят специалистам, которые выжимают из отобранной продукции невозможное, а в результате доказывают, что ничего так не помогает в разгоне, как жидкий азот. Поскольку для дома такая штука не годится, то остаётся только с удивлением глазеть на цифры, ну а совсем недавно новый флагман Intel Core i9-13900K умудрился взломать прежний рекорд и вышел за пределы тактовой частоты 8 ГГц.

Эксперты отмечают, что перед нами один из лучших процессоров для энтузиастов, который даже на воздухе способен работать на 6 ГГц из коробки. Представители сайта Igor’s Lab решили провести необычный эксперимент. Так, они раздобыли 199 камней Core i9-13900KS, а после попробовали выяснить их разгонный потенциал. Напомним, что речь идёт о самом быстром камне на планете, который предлагают 6 ГГц без всяких разгонов. Ну а задача эксперимента была в понимании того, сколько в партии будет быстрых процессоров, обладающих дополнительными возможностями для разгона. Судя по полученным данным, средний бал по всем протестированным процессорам равняется 108, что позволяет говорить о том, что камни не только берут заявленную тактовую частоту 6 ГГц, но и обладают небольшим разгонным потенциалом. Но это среднее, тогда как есть и другие показатели. Так, среди 199 камней всего 5 с большим трудом работают на 6 ГГц, ну а всего 8 единиц Core i9-13900KS можно действительно назвать удачными. Это значит, что только 2.5% всех камней, которые идут в партии, обладают действительно впечатляющим разгонным потенциалом и могут рекомендоваться для энтузиастов с системой жидкостного охлаждения.

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Дополнительно специалисты Igor’s Lab протестировали быстрые и медленные ядра. Ничего нового узнать не удалось, ведь первые работают так, как и ожидалось, ну а вторые не способны на разгон, поскольку созданы для других задач. Эксперты делают вывод, что покупатели Core i9-13900KS могут рассчитывать на ультимативную производительность, а в партии нет ни одного камня, который был бы не способен разгоняться до заявленных 6 ГГц. Увы, но часть процессоров остановится на этой позиции, поскольку не обладает разгонным потенциалом, тогда как только единицы способны на выдающиеся результаты. Похоже, оверклокинг в том виде, каким его помнят многие энтузиасты, действительно умирает. Процент удачных камней критически мал, а ведь раньше больше 25% в партии могли демонстрировать неплохие показатели, тогда как сегодня процент стремительно снижается, не превышая 8 единиц из 199 штук. Самое смешное, что по закону подлости такие камни могут достаться тем, кто и не думает о разгоне, тогда как энтузиасты будут днями искать подходящий Core i9-13900KS, но так ничего и не встретят.