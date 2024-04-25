Список насчитывает уже 64 идентификатора.

По мере приближения к выпуску новой линейки процессоров, инженеры AMD ускоряют работу над Linux, чтобы обеспечить полную поддержку на старте. По наблюдениям ресурса Phoronix, новый патч для ядра Linux 6.9 содержит широкий спектр идентификаторов, которые могут быть, предназначены для процессоров Zen5, передаёт Wccftech.

Источник изображения: Nassim Allia, Unsplash

реклама

Линейка процессоров AMD Zen5 в коде имеет пометку Family 26 или Family 1Ah. До нового патча специалисты внедрили три диапазона идентификаторов: от 0 до 15, от 32 до 47 и от 64 до 79. С новым патчем добавлен новый диапазон от 112 до 127. Однако важно отметить, что компания не обязательно присвоит все эти идентификаторы будущим процессорам, некоторые могут остаться неиспользованными. Тем не менее, большое количество идентификаторов оставляет простор для экспериментов.

Как ожидается, архитектура AMD Zen5 будет использоваться в серверном семействе Turin, а также потребительских процессорах Granite Ridge, Fire Range, Strix Point, Kraken Point и других.