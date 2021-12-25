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Почему я отказался от покупки флагманских процессоров и продал Core i7-7700K@5 ГГц в 2021 году

Каково это быть оверклокером в 2021 году? Затратно, невыгодно и глупо, ведь реальный прирост от такого хобби сильно переоценён, о чём я и расскажу
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Я бы не стал называть себя оверклокером, поскольку многие вещи, о которых время от времени пишут более продвинутые товарищи, для меня как были, так и остались непонятны. Первые попытки разогнать компьютер я начал проводить на процессоре Core 2 Duo E6750. Благо позволяла как материнская плата, так и продвинутая система охлаждения. Всё это я купил на одну из первых зарплат, что позволило мне тут же перейти в лигу продвинутых пользователей. До этого я много лет находился в числе студентов с незамысловатым бюджетным компьютером. Уже через год я сменил камень на 4-ядерный Core 2 Quad Q6600, что позволило мне ещё больше экспериментировать с железом. Звёзд с неба я не хватал, но свою прибавку в 10% имел.

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Первые успехи пришли вместе с появлением в моей жизни процессора Core i5-2500K. Сегодня я оставлю за кадром видеокарты, ведь разговор о процессорах. Камень достался мне ужасно удачный, поскольку мне удалось его раскочегарить до 4.8 ГГц. Использовать его длительное время на такой частоте я не решался, но все мои знакомы знали, что у меня стоит чудо-компьютер, который почти дотянул до 5 ГГц. Я несколько раз пытался пробить заветную планку, но в первый раз сжёг материнскую плату, а во второй остановился на полпути, ведь вторая материнка стоила мне почти 200 долларов. Какое-то время я сидел на Core i5-2500K, а после перекочевал на новенький Core i7-7700K. Без жидкостного охлаждения мне не удалось поднять тактовые частоты выше 4.8 ГГц, поэтому пришлось довольствоваться тем, что есть. Я бы не сказал, что данный процессор сильно устарел в 2021 году, но в какой-то момент мне поступило любопытное предложение, о чём я и расскажу далее.

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Один мой знакомый уже давно присматривался к моему процессору. По его словам, он давно мечтал о флагмане Intel с тактовой частотой 5 ГГц. Поскольку современные камни слишком уж обыденные, ему хотелось именно разогнанный Core i7-7700K. Он предложил мне за весь комплект с памятью, материнской платой и процессором в 2 раза больше, чем всё это стоило в магазине, но с условием, если я разгоню Core i7-7700K до 5 ГГц. Для этого он где-то нарыл СЖО, после чего я целую неделю экспериментировал с первой в моей жизни жидкостной системой. Эксперимент удался, 5 ГГц были взяты, а комплект ушёл к истинному ценителю.

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Поскольку до последнего я не верил в то, что смогу получить 5 ГГц, то даже не думал о том, что куплю после продажи Core i7-7700K. Случилось всё это в апреле 2021 года. Вначале я хотел купить себе 10-ядерный Core i9-10900K, потом решил, что можно ограничиться Core i7-10700K, но в какой-то момент меня осенило, что в последние два года я вообще не занимался разгоном, а мой Core i7-7700K работал на штатных 4.5 ГГц. При этом меня абсолютно всё устраивало. Получается, что я трачу на материнскую плату в 2 или 3 раза больше, чем мне нужно. Покупаю более прокачанную память, пытаясь найти наиболее удачный комплект и тоже трачу на это намного больше денег. А в итоге процессор мирно стоит, не покоряя новых вершин.

Мою текущую комплектацию вы видите: скромный процессор Core i5-10600, в котором нет даже намёка на разгон. Скромная память с тактовой частотой 3000 МГц, а самой памяти, как и было ранее – 16 Гб, а материнская плата просто мегабюджетная. В качестве основного диска у меня работает Samsung 980 на 250 Гб, который благополучно разместился в слоте М2, а видеокарта GeForce RTX 2070 Super с лёгкостью тянет все игры на максималках. Ниже привожу пару тестов и скриншотов. Показатели в синтетике не рекордные, но в реальных играх всё летает. А что ещё нужно?

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Если 15 лет назад я чуть ли не каждый год думал о том, чтобы сменить процессор, или ещё добавить мощности, то сегодня вообще не вижу во всём этом смысла. На игровую приставку переходить не собираюсь, поскольку у меня слишком много игр в Steam, которые я до сих пор не прошёл из-за нехватки времени. И вообще, платить 60 долларов за игру – это уже слишком. Купил я Cyberpunk 2077 по предзаказу, а он оказался неиграбельным. Сдал, подождал около года, а после не выдержал и скачал с торрента. Но я отклонился от сути вопроса.

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Я считаю сегодня покупку дорогой материнской платы за 250 долларов (а мне приходилось брать и за 400) бесполезной тратой денег. Core i7-10700K опережает в играх мой скромный Core i5-10600 с отрывом в несколько кадров в секунду, которых я даже не замечаю, а прибавка 3% благородя правильным таймингам меня не интересует. Ещё раз повторюсь, что раньше я и сам смотрел с удивлением на тех, кто покупает средние компьютеры и даже не интересуется разгоном. Как так, ведь всё вместе включая видеокарту может дать +10%? Может это возраст, а может всё дело в том, что разница между сборкой за 1500 долларов и 700 долларов составляет не больше 10%? Что мешает мне вместо максимальных настроек графики поставить высокие? Я бы не стал говорить, что моё мнение однозначно правильное, но на данном этапе Core i5-10600 меня полностью устраивает, а бюджетная материнская плата пусть ничего лишнего и не умеет, зато стоила мне ровно 100 долларов. А ваша на Z590 так может?

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процессоры разгон оверклокинг core i7-7700k
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