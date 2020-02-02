Микротранзакции принесли Electronic Arts 70% всей годовой выручки
Electronic Arts – одна из старейших и крупнейших игровых студий современности. В копилке ЕА такие великие проекты как: Spore, Mirror's Edge, Command & Conquer 3, Titanfall, FIFA, Dead Space 2, Mass Effect, The Sims, Need for Speed, Battlefield и многие другие. Часть из этих игр уже никогда не получат продолжения, другие ещё могут порадовать нас развитием сюжетных линий. Сейчас дела у гиганта идут неплохо, вот только для многих будет очень неожиданно узнать, что основные заработки ЕА строятся не на самих играх, а на микротранзакциях в них.
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Так называемые «Live Services» за 2019 год приросли на 27%, составив в общей сложности 70% дохода. Больше всех принесла «Madden NFL 20», ставшая настоящим раем для донаторов. Чуть меньше у FIFA 20 и NHL 20. Немало проносят и так называемые DLC, которые у ЕА стоят 10-15 долларов за небольшое дополнение или карту.
рекламаСогласно последним данным, общий заработок студии составил 2.83 миллиарда долларов. Таким образом, почти 2 миллиарда долларов – это деньги донаторов. Руководство студии заявляет, что доходы от микротранзакций будут только расти. Видимо ЕА планирует и дальше добавлять лютбоксы во все свои игры.
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