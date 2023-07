Компания показала его The New York Times и некоторым другим изданиям

The New York Times сообщает, что компания Google работает над технологией искусственного интеллекта с кодовым именем Genesis, способным генерировать новости. Компания показала этот инструмент представителям The Washington Post и News Corp. В Google считают, что журналисты могут применять его для автоматизации работы.

Неизвестно, насколько точную информацию выдавать этот инструмент и не приведёт ли он к распространению ложных новостей. У Google уже есть чат-бот Bard, который в момент своего дебюта отличился созданием ложной информации. В последнее время некоторые издания предпринимали попытки применять инструменты ИИ, но получалось не слишком хорошо. Сайту CNET пришлось исправлять свои написанные ИИ статьи, поскольку в них было найдено множество неточностей. Gizmodo в этом месяце опубликовал посвящённую «Звёздным войнам» статью с множеством ошибок. Редакция сайта не принимала участие в публикации этой статьи и не могла внести исправления своевременно, пишет Engadget.