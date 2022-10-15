Это позволит освободить ресурсы процессора для других задач

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<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Microsoft планирует представить версию технологии DirectStorage 1.1 с декомпрессией GPU для разработчиков к концу нынешнего года. Неизвестно, какие игры первыми воспользуются этим новшеством. В ближайшем будущем Microsoft обещает предоставить дополнительные сведения об API и документацию.

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Современные игры требуют огромных объёмов данных. К каждому объекту, персонажу и ландшафту прикреплены активы, определяющие различные аспекты, такие как цвет, форма и освещение. Они занимают сотни гигабайт данных, которые сжимаются для уменьшения размера игр.

Когда приходит время задействовать активы, их нужно перенести в системную память, затем происходит распаковка и передача данных процессору. Дальше они перемещаются в память видеокарты для доступа в ним по мере необходимости.

Технология DirectStorage 1.0 занимается процессом передачи данных. Вместе с возможностями Windows 11 компьютеры с накопителями NVMe способны использовать DirectStorage 1.0 для ускорения загрузки до 40%. В DirectStorage 1.1 Microsoft уделяет внимание скорости распаковки.

Прежде распаковка ресурсов обычно оптимизировалась только для обработки процессором. DirectStorage 1.1 перекладывает это действие на видеокарту, а центральный процессор может заняться другими делами задач.

В оптимизированном тесте было показано, что сцены загружаются почти в три раза быстрее. Применялся формат сжатия GDeflate. Это новый стандарт без потерь качества, оптимизированный для высокопроизводительной декомпрессии и созданный Nvidia и Microsoft. Процессор почти не задействовали.

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Microsoft говорит о сотрудничестве с AMD, Intel и Nvidia при создании драйверов для этого формата. Остаётся открытым вопрос, какое влияние на игры окажет дополнительная нагрузка на видеокарту. Будет ли наблюдаться заметное снижение частоты кадров ради ускорения загрузки и понравится ли это геймерам, покажет недалёкое будущее, пишет Techspot.