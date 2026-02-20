Сайт Конференция
Google представила обновленную модель Gemini 3.1 Pro для решения сложных задач
Gemini 3.1 Pro приносит улучшения логического мышления чат-бота

В ноябре 2025 года компания Google выпустила предварительную версию языковой модели Gemini 3 Pro, через месяц представив Gemini Flash. Теперь состоялся анонс Gemini 3.1 Pro для решения тех задач, простых ответов на которые нет.

Разработчики уверяют, что Gemini 3.1 Pro делает шаг вперёд в развитии логического мышления чат-бота. На прошлой неделе в составе Gemini появился улучшенный основной интеллект, а теперь он доступен большему числу пользователей и в Gemini 3.1 Pro.

Может быть интересно

Изображение: Google

Результаты этой модели в ARC-AGI-2 составили 77,1%, в два с лишним раза превосходя возможности логического мышления версии Gemini 3 Pro. Это означает, что можно будет получать более наглядные и понятные объяснения на сложные темы, лучше объединять данные и воплощать в жизнь сложные творческие проекты.

Изображение: 9to5google.com

Gemini 3.1 Pro начинает распространяться в приложении и в NotebookLM от Google, AI Pro и Ultra. Также он доступен в API Gemini.

Ещё обновления Gemini войдут в состав экосистемы Google AI, находя применение в составе Gmail, Docs и других инструментов повышения производительности. В Google рассчитывают на то, что более интеллектуальная помощь оптимизирует рабочие процессы и уменьшит трудности выполнения повседневных цифровых задач.

Пока это можно назвать режимом предварительного просмотра. Разработчики проверят работоспособность обновления и планируют дальше усовершенствовать модель, прежде чем сделать её окончательно доступной широкой публике.

#искусственный интеллект #google #gemini #большие языковые модели
Источник: 9to5google.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Сейчас обсуждают

Chimbal Penetrator
14:39
Почему видеокарты NVIDIA лучшие на рынке и каковы системные требования у ChimbaBenchXPL
asdf2026
14:31
Нет, они правильно говорят. Где больше притяжение туда и перетекает вода
Учёные из США объяснили происхождение гравитационной аномалии под Антарктидой
asdf2026
14:29
Очевидные хохлы очевидны
Apple разрабатывает ИИ-кулон размером с AirTag
Китя.
13:55
Естественно RX 9070XT хламье. Цены тают на них каждый день. будет ещё дешевле. не торопитеся.
Геймеры отказываются от видеокарт Radeon RX 9000, вынуждая продавцов снижать цены
swr5
13:48
Сейчас в долларах уже не считают. Сколько реально тонн золота?
Рыночная капитализация Samsung Electronics впервые подобралась к уровню $900 млрд
motya
13:27
Автор так тебе и скажут правду про джойстик. Про коробку хрень написал! Пока жили в квартире места в обрез, после 2х недель выкидывал коробки сразу от всего. Спросить про чек бумажный или электронный...
Покупка PlayStation 4 на вторичном рынке в 2026 году — простые правила для удачной сделки
vadimus777
13:26
Надеюсь уже будет два разъема питания 12hpwr.
MLID: NVIDIA работает над GeForce RTX 5090 Ti — на 5% больше ядер CUDA и TDP в 750 Вт
Roditch
12:58
Купить 5090 и сэкономить на замене блока питания.
Ограничение мощности до 500 Вт не помогло RTX 5090 избежать расплавления 16-контактного разъёма
Alex PAW
12:45
некрофил он потому что
Почему видеокарты NVIDIA лучшие на рынке и каковы системные требования у ChimbaBenchXPL
Vergo
12:44
Не сменят. Так и оставят, пока эти ВК не перестанут покупать вобще.
Лимит мощности и сниженное напряжение не спасли владельца RTX 5090 от плавления адаптера 12V-2x6
