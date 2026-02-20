Gemini 3.1 Pro приносит улучшения логического мышления чат-бота

В ноябре 2025 года компания Google выпустила предварительную версию языковой модели Gemini 3 Pro, через месяц представив Gemini Flash. Теперь состоялся анонс Gemini 3.1 Pro для решения тех задач, простых ответов на которые нет.

Разработчики уверяют, что Gemini 3.1 Pro делает шаг вперёд в развитии логического мышления чат-бота. На прошлой неделе в составе Gemini появился улучшенный основной интеллект, а теперь он доступен большему числу пользователей и в Gemini 3.1 Pro.

Изображение: Google

Результаты этой модели в ARC-AGI-2 составили 77,1%, в два с лишним раза превосходя возможности логического мышления версии Gemini 3 Pro. Это означает, что можно будет получать более наглядные и понятные объяснения на сложные темы, лучше объединять данные и воплощать в жизнь сложные творческие проекты.

Изображение: 9to5google.com

Gemini 3.1 Pro начинает распространяться в приложении и в NotebookLM от Google, AI Pro и Ultra. Также он доступен в API Gemini.

Ещё обновления Gemini войдут в состав экосистемы Google AI, находя применение в составе Gmail, Docs и других инструментов повышения производительности. В Google рассчитывают на то, что более интеллектуальная помощь оптимизирует рабочие процессы и уменьшит трудности выполнения повседневных цифровых задач.

Пока это можно назвать режимом предварительного просмотра. Разработчики проверят работоспособность обновления и планируют дальше усовершенствовать модель, прежде чем сделать её окончательно доступной широкой публике.