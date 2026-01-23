Также он высказал удивление относительно того, что в ChatGPT она уже начинает появляться

На днях появилась новость о том, что компания OpenAI собирается начать показывать рекламу в бесплатном и одном платном тарифе своего чат-бота ChatGPT. За счёт этого она хочет разнообразить источники своих доходов.

Одним из главных конкурентов ChatGPT в настоящее время считается приложение Gemini. Генеральный директор Google DeepMind Демис Хассабис (Demis Hassabis) в недавнем интервью на Всемирном экономическом форуме в Давосе рассказал, что планов по включению рекламы в Gemini не существует.

Google уже во второй раз подтверждает отсутствие планов показывать рекламу в Gemini. Не далее как в декабре вице-президент компании по глобальной рекламе также высказался по этому вопросу. Его заявление стало ответом на статью, где говорилось о том, что Google якобы поделилась со своими клиентами планами по внедрению рекламы в Gemini.

Не прошёл генеральный директор Google DeepMind и мимо намерения OpenAI начать отображать рекламу. По его словам, в OpenAI могли прийти к решению о необходимости увеличить доход. У самой Google с финансами проблем нет, но это не означает, что реклама не появится в Gemini в будущем.