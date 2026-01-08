Bethesda должна развивать успех сериала Fallout и ремастера The Elder Scrolls IV: Oblivion

Выпустив ремастер The Elder Scrolls IV: Oblivion на движке Unreal Engine 5, Bethesda собирается рано или поздно сделать то же самое с играми Fallout 3 и Fallout New Vegas. Об этом рассказал Джез Корден с портала Windows Central.

Это не первый раз, когда речь идёт о появлении ремейка или ремастера игр Fallout New Vegas и Fallout 3. Только издание Windows Central заговорило об этом во второй раз за последние месяцы.

Были и другие источники. Некоторые СМИ сообщали, что работа над играми уже ведётся. С учётом успешности сериала Fallout от Amazon и успешных продаж The Elder Scrolls IV: Oblivion (12-е место по доходу от продаж игр в магазине Steam в 2025 году) остаётся только ждать, когда Bethesda официально подтвердит своё намерение воспользоваться моментом и снова подзаработать на своей популярной франшизе.

Корден пишет, что обратный отсчёт на сайте сериала Fallout от Amazon Prime навёл некоторых на мысль, что это время до анонса ремастеров или полностью новой игры, но это не так. И всё же эти игры должны появиться, но никакие сроки пока неизвестны.