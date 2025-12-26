В настоящее время программное обеспечение таких трамваев тестируется для работы на разных маршрутах

В интервью изданию «Деловой Петербург» глава компании «ПК Транспортные системы» Андрей Юхненко сообщил, что Северная столица России в ближайшие годы может обзавестись автономными трамваями, которые обходятся без водителей. Входящее в их состав программное обеспечение будет самостоятельно задавать скорость движения трамвая и следить за климатом как в салоне для пассажиров, так и в водительской кабине.

Испытания беспилотных трамваев в Санкт-Петербурге стартовали ещё в 2018 году. Через 4 года после этого все производящиеся для города компанией «ПК Транспортные системы» трамваи были обладателями системы активной безопасности и помощи водителю.

В уходящем году эта система была значительно усовершенствована за счёт установки улучшенных микропроцессоров и изменения программных алгоритмов. При этом, по словам Юхненко, для безопасности дорожного движения поведение пассажиров может быть более важным, чем навыки беспилотных трамваев.

По его словам, это транспортное средство окажется на дорогах Петербурга в 2030 году. С технической точки зрения ничего не мешает ввести беспилотные трамваи в эксплуатацию уже сейчас, но преградой пока является федеральное законодательство.

Также Юхненко рассказал, что хотя разработка самого трамвая с его многочисленными детекторами, лидарами, алгоритмами важна, но не менее важна и внешняя инфраструктура. Также не стоит забывать о защите от кибератак, которые время от времени выполняются на любые умные устройства, в том числе в сфере транспорта.