Твердотельные накопители в ближайшие годы также будут дорожать

Аналитическая компания IDC выпустила отчёт, согласно которому продажи персональных компьютеров в 2026 году могут упасть на 8,9%, если дефицит оперативной памяти станет ещё более заметным. Даже если ситуация останется такой же, как сейчас, спад продаж компьютеров составит 4,9%, тогда как раньше его прогнозировали на уровне 2,4%.

Падение продаж рядового покупателя не волнует, в отличие от роста цен, который тоже выглядит неизбежным. Производители готовятся к повышению цен до 8%, поскольку дефицит памяти делает её дороже. Крупные производители вроде Dell, Lenovo, HP, Asus и Acer уже подтвердили грядущий рост цен. Аналитики не сомневаются, что другие производители последуют их примеру.

В IDC полагают, что дефицит чипов NAND и DRAM продлится минимум до 2027 года, так что времена доступной памяти и накопителей уходят в прошлое. Всё это происходит в тот момент, когда Microsoft подталкивает потребителей покупать более мощные ПК для работы с ИИ. К тому же прекращение основной поддержки Windows 10 вынуждает покупателей, в первую очередь организации, приобретать современные компьютеры.

Рост цен на память сделает дороже не только ПК, но и смартфоны с планшетами. У их производителей будет выбор между тем, чтобы сделать устройства дороже, или сохранить цены, уменьшив объём памяти или используя не самые продвинутые чипы.

Средняя стоимость смартфонов может вырасти на 3-5% в умеренном сценарии или на 6-8% при более пессимистичном развитии событий. Бюджетные производители, включая TCL, Transsion, Xiaomi, Realme, Oppo, Vivo, Honor и Huawei, могут пострадать больше остальных из-за низкой рентабельности. Они в первую очередь переложат дополнительные расходы на потребителей.

Samsung и Apple могут позволить себе не спешить с подъёмом цен, обеспечив себе поставки памяти на следующие 18-24 месяца. При этом сложившаяся ситуация повлияет и на них. Проявится это в том, что флагманы этих производителей могут не получить прироста оперативной памяти с 12 ГБ до 16 ГБ.